Путин поручил приравнять выплаты медалистам Игр дружбы к олимпийским призовым

Президент России Владимир Путин поручил приравнивать выплаты призерам Всемирных игр дружбы к выплатам медалистов Олимпийских игр.

Об этом сообщил помощник президента Игорь Левитин в ходе сессии «Спортивный Дальний» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Президент дал поручение считать медалистов Игр дружбы призерами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призеры.

Помните, когда нас не пустили на Олимпийские игры, мы в СССР провели Игры дружбы? Все возвращается на круги своя. Для нас это не ново.

Если иностранный спортсмен займет призовое место, он тоже получит выплаты как призер Олимпиады», - рассказал Левитин.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.