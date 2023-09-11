Путин поручил приравнять выплаты медалистам Игр дружбы к олимпийским призовым

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России Игорь Левитин деньги Игры дружбы Легкая атлетика

Президент России Владимир Путин поручил приравнивать выплаты призерам Всемирных игр дружбы к выплатам медалистов Олимпийских игр.

Об этом сообщил помощник президента Игорь Левитин в ходе сессии «Спортивный Дальний» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Президент дал поручение считать медалистов Игр дружбы призерами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призеры.

Помните, когда нас не пустили на Олимпийские игры, мы в СССР провели Игры дружбы? Все возвращается на круги своя. Для нас это не ново.

Если иностранный спортсмен займет призовое место, он тоже получит выплаты как призер Олимпиады», - рассказал Левитин.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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14 комментариев

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Заборостроитель
Выплату произвести рупиями Бхарата
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Melnikov1968
"Помните, когда нас не пустили на Олимпийские игры, мы в СССР провели Игры дружбы? Все возвращается на круги своя. Для нас это не ново. " (с) Поинтересовался бы для начала историей вопроса, прежде чем такую ерунду говорить.
+6
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Дмитрий
Дед тащит всех в могилу, где уже лежит советский труп. Спасибо и этому деду.
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Иван Помидоров
Ответ Василий Михайлов
Всё за мой счёт, ребят.
Заходит как-то Путин в бар и говорит:
- Всем пива за счет заведения!
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Дмитрий
Несколько лет спустя… а что случилось, Владимир Васильевич? Она развалилась🤷🏻
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Василий Михайлов
Всё за мой счёт, ребят.
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Витольд Бубеный
Как же крутой у нас президент! Силища просто!
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Ghost Ghost
Резаной бумаги не жалко
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Ярик01
4-2,5-2 млн. рэ за медали на водокачке, когда основной массе спортсменов и призы на олимпиаде не светили )
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Mikl_5555
+новенький москвич победителям.
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Bartez1986
а цену за литр бензина приравнять к одному доллару
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Mbest77
Ответ Дмитрий
Несколько лет спустя… а что случилось, Владимир Васильевич? Она развалилась🤷🏻
Кто такой Владимир Васильевич? 🤔
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R Kukhov
Ответ Melnikov1968
"Помните, когда нас не пустили на Олимпийские игры, мы в СССР провели Игры дружбы? Все возвращается на круги своя. Для нас это не ново. " (с) Поинтересовался бы для начала историей вопроса, прежде чем такую ерунду говорить.
На глобусе Крымы 15го века такой информации нет, а другим источникам информации кормчий не доверяет.
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