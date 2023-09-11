Армения – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Сборная Хорватии сыграет в гостях с Арменией в 6-м туре отбора Евро-2024.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

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