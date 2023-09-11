Армения – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Сборная Хорватии сыграет в гостях с Арменией в 6-м туре отбора Евро-2024.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Okko.
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
Таблицы квалификации Евро-2024
Статистика квалификации Евро-2024
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