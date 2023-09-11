КХЛ. «Авангард» примет «Амур», «Металлург» в гостях у «Салавата», московское «Динамо» против «Барыса»
«Авангард» примет «Амур» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Металлург» встретится на выезде с «Салаватом Юлаевым», «Локомотив» сыграет дома с «Сочи», московское «Динамо» – с «Барысом».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 11 сентября, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 11 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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