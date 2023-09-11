КХЛ. «Авангард» примет «Амур», «Металлург» в гостях у «Салавата», московское «Динамо» против «Барыса»

Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Локомотив Нефтехимик Амур Автомобилист результаты матчей КХЛ Барыс Динамо Сочи Хоккей

«Авангард» примет «Амур» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Металлург» встретится на выезде с «Салаватом Юлаевым», «Локомотив» сыграет дома с «Сочи», московское «Динамо» – с «Барысом».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – Амур
Дата проведения
11 сентября, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Металлург Мг
Дата проведения
11 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Сочи
Дата проведения
11 сентября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Автомобилист
Дата проведения
11 сентября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Барыс
Дата проведения
11 сентября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

4 комментария

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Гражданин 1975.
Автомобилисту желаю победу, Автомобилисту желаю добра. И на первое место уже пора. Понедельник - как всегда, день тяжёлый он всегда :)!!!
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Rodgeras
За Авангард! Симпатизирую Амуру, но только победа!
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guizzy
победы Салавату!
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Rodgeras
Желаю удачи и победы Барысу в борьбе с ОХК! Пусть ментовский стадион заплачет в конце игры.
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