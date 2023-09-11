КХЛ. «Авангард» примет «Амур», «Металлург» в гостях у «Салавата», московское «Динамо» против «Барыса»

«Авангард» примет «Амур» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » встретится на выезде с « », « » сыграет дома с « », московское « » – с «Барысом».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ