Канада в овертайме справилась с США и стала обладателем бронзы чемпионата мира по баскетболу
Сборная Канады обыграла США в матче за третье место чемпионата мира-2023 и стала обладателем бронзовых медалей – 127:118 OT.
Трехочковое попадание форварда США Микэла Бриджеса за 0,6 секунды до конца основного времени сохранило интригу в матче, однако канадцам удалось дожать соперника в дополнительной пятиминутке.
Самыми результативными игроками в составе Канады стали Диллон Брукс и Шэй Гилджес-Александер, набравшие 39 и 31 очко соответственно. Лидер «Оклахомы» также отметился 12 результативными передачами.
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Вы точно ту игру смотрели ?
Топовый матч,по делу хоккеисты размотали янки.
ШГА реально тащер
сухие цифры - американцы проиграли 3 матча на турнире, пропустив в основные 40 минут - 110 от Литвы, 113 от Германии и 111 от Канады.
больше пропустил только Ливан от Канады.
американцы без медалей на двух ЧМ подряд - впервые со второй половины 60-х.