Канада в овертайме справилась с США и стала обладателем бронзы чемпионата мира по баскетболу

Сборная Канады обыграла США в матче за третье место чемпионата мира-2023 и стала обладателем бронзовых медалей – 127:118 OT.

Трехочковое попадание форварда США Микэла Бриджеса за 0,6 секунды до конца основного времени сохранило интригу в матче, однако канадцам удалось дожать соперника в дополнительной пятиминутке.

Самыми результативными игроками в составе Канады стали и , набравшие 39 и 31 очко соответственно. Лидер «Оклахомы» также отметился 12 результативными передачами.

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