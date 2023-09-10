Канада в овертайме справилась с США и стала обладателем бронзы чемпионата мира по баскетболу

Теги сборная США сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Микэл Бриджес Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Сборная Канады обыграла США в матче за третье место чемпионата мира-2023 и стала обладателем бронзовых медалей – 127:118 OT.

Трехочковое попадание форварда США Микэла Бриджеса за 0,6 секунды до конца основного времени сохранило интригу в матче, однако канадцам удалось дожать соперника в дополнительной пятиминутке.

Самыми результативными игроками в составе Канады стали Диллон Брукс и Шэй Гилджес-Александер, набравшие 39 и 31 очко соответственно. Лидер «Оклахомы» также отметился 12 результативными передачами.

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76 комментариев

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сергей97
Теперь американцы Канаде и в баскетболе проигрывают
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Денис Золотов
США рассчитывали на 1 место как ’чемпионы мира (НБА)’, а в итоге уезжают без медалей 🤡
+62
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Леди Гаага
Dereviannaja Team
+38
0
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Gouliash
Дэвид Блатт получит медальку. Радостно
+35
0
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ЮАГ
И не мира, и даже не Северной Америки...))
+34
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Почтенный эльф
Ответ Миша Миша
Комментарий удален пользователем
"Канада всю игру проигрывала и упорством перевели матч в ОТ"

Вы точно ту игру смотрели ?
+27
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+27
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PistonFan
Ответ Денис Золотов
США рассчитывали на 1 место как ’чемпионы мира (НБА)’, а в итоге уезжают без медалей 🤡
Немного поднадоели уже комменты с этой темой, если уж на то пошло, то сколько людей из нынешнего состава хотя бы в финале конфы играли в этом году, что им за это предъявлять? Конкретно эти люди себя чемпионами мира и не называли
+32
-11
+21
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tonyadams
«Кленовые листья» с заслуженной бронзой.
+15
-1
+14
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Адильхан Абдусаламов
Слишком долго Бриджес был в тени,а Эдвардс пока не созрел до лидера сборной.
Топовый матч,по делу хоккеисты размотали янки.
ШГА реально тащер
+13
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9_volk
заброшу тезис - "в НБА играют в крайне несовременный, неконкуроспособный на международной арене баскетбол. тренеры не умеют проводить концовки от себя, не умеют построить нормальную игру в защите, отдавая все на откуп схеме беги быстро - бросай далеко"

сухие цифры - американцы проиграли 3 матча на турнире, пропустив в основные 40 минут - 110 от Литвы, 113 от Германии и 111 от Канады.

больше пропустил только Ливан от Канады.

американцы без медалей на двух ЧМ подряд - впервые со второй половины 60-х.
+14
-3
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ExplodingSun
Ответ Миша Миша
Комментарий удален пользователем
сразу видно, что игру не смотрели) канадцы вели всю игру.
+11
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Pablo_el_patron
Ответ kluv
Болел за US в этой игре. Разочарован. Привезли любителей с района. тренера тоже с о средней школы. Остин Ривс хорош.
Так бы и написал сразу , что вообще в баскетболе 0.😁
+10
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akopyan.a@stluce.ru
это какой то позор
+12
-3
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Daishi
Ответ 9_volk
заброшу тезис - "в НБА играют в крайне несовременный, неконкуроспособный на международной арене баскетбол. тренеры не умеют проводить концовки от себя, не умеют построить нормальную игру в защите, отдавая все на откуп схеме беги быстро - бросай далеко" сухие цифры - американцы проиграли 3 матча на турнире, пропустив в основные 40 минут - 110 от Литвы, 113 от Германии и 111 от Канады. больше пропустил только Ливан от Канады. американцы без медалей на двух ЧМ подряд - впервые со второй половины 60-х.
По тенденциям урезания защиты в НБА можно согласиться, да вот только все лидеры полуфиналистов играют в этой самой НБА с несовременным и неконкурентоспособным баскетболом..)) Слишком далеко идущие выводы по паре неудачных турниров. И не стоит забывать, что в лучшем случае это 3-я по силе сборная у США. Есть из кого выбирать..
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3pointmaster
как бы не хаили Брукса, но сегодня он выдал элитный уровень.
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igor nn
Заслужили!Американцы пусть везут Карри.Дэвиса Дюрэнта. Лилларда и Леброна))Но у Канады есть уже костяк ..и есть ребята которые усилят на ОИ:, Мюррей, Уиггинс, Джозеф, Матурин, Нембхард, Кларк, Шарп,.
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Слава Каплунов
Ответ Gouliash
Дэвид Блатт получит медальку. Радостно
Очень радостно за дэвида ❤️
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Pablo_el_patron
Если Брукс набирает 37 очков , то у команды соперника просто нет шансов. И это даже сейчас не троллинг.
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dbraver
Ответ Gouliash
Дэвид Блатт получит медальку. Радостно
И ему пусть будет приятно!
+6
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Yusif Huseyinov
Ответ Я из Ленинграда
... Если матч проводится, не по правилам NBA, не на территории США. американцев не хватает физически.. Не странно ли? Такие атлеты, а на турнир, их не хватает. К чему я? Я думаю, ответ очевиден.... для меня... Фармакология.
Че ты мелешь ? В евролиге и других национальных чемпах, кто команды тащит по твоему ? Не америкосы в составе ?
+5
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ChodeMcBlob
Концовка основного времени - огонь, конечно. В овертайме кленовые смогли таки дожать. У Канады оказывается два зверя в ростере.
+4
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trlkam
Ответ сергей97
Теперь американцы Канаде и в баскетболе проигрывают
Канада американцам в хоккее проигрывала не раз
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Alisher Buranov
Даа, удивительны твои дела Господи, Канада победила США, ведь это не хоккей, и хоть не футбол даже. Это баскетбол 🏀🏀🏀!!! Кто как играл это уже не важно, игра забывается, а результат остаётся!!! Браво, CANADA!!!🔥🔥🔥🔥
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rdyabin@icloud.com
Америка УНИЖЕНА И РАЗДАВЛЕНА
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-2
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Александр Сачков
Я даже догадываюсь, что это за болезнь: нежелание ломаться за третье место. Воспаление хитрости называется.
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