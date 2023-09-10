Соболенко о равных призовых: «Мужчины сильнее и лучше нас, но мы все равно много работаем и заслуживаем равную оплату»

Теги WTA призовые Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала проблему равных призовых в спорте.

«Я могу сказать только то, что женщины заслуживают тех же денег, что и мужчины. Мы многим жертвуем. Очень много работаем. Нельзя сказать, что мы ничего делаем, а нам потом платят столько же.

Мы заслуживаем тех же денег, что мужчины. Да, уровень, наверное, разный. У мужчин он выше. Они сильнее и лучше нас, но мы все равно много работаем и заслуживаем равную оплату. Это все, что я сейчас могу сказать».

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28 комментариев

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cosset
Никакой дискриминации, а просто бизнес. Женщины показывают совершенно не тот уровень тенниса и вызывают меньший интерес у зрителей. Оплата должна соответствовать на гендеру, а экономическим показателям. В других видах бизнеса женщины вполне оправданно и заслуженно получают как мужчины пропорционально своему потенциалу.
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Александр Соловьёв
Оплата должна быть равно пропорциональна вызываемому интересу со стороны спонсоров, зрителей и тд. Соответственно мужской теннис, футбол и тд вызывает больший интерес. Если когда то будет наоборот, то и оплата будет в пользу женщин. Сейчас говорить об этом бесполезно и даже глупо
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Сергей48
Вот и именно, что уровень разный? Сама сказала) Так как за разный уровень одинаково должны платить?
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Egorov Evgeniy
Они сильнее и лучше нас, их смотрят намного больше народу, но мы всё равно нахрен заслуживаем равную оплату..
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Antonbezb
Вот объясните мне почему Месси и Вася Иванов не получают одинаковую зарплату? Если они тренируются одинаково?
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Двойка Бубнова
Вчера к этому времени обзор полуфинала Медведев - Алькарас набрал 1.5 миллиона просмотров, женский финал – менее 700 тысяч, в 2 с лишним раза меньше. Выводы очевидны
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Никита Волк
Представляю негодование женщин, если бы призовые зависели от выручки организации с матчей
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Генадий Адамов
Ответ Сергей48
Вот и именно, что уровень разный? Сама сказала) Так как за разный уровень одинаково должны платить?
да и посещаемость трибун, те де парники намного меньше зарабатывают
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Диономис
Юс Опен женский прошел весьма чисто, в этот раз заслужили равную оплату. Вообще не вспомню тупейших сливов за турнир с 6-1 5-1 и т.п.))
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Никита Лутченко
Я работаю как депутат в гос. думе,не напрягаюсь и что-то там делаю,почему я не получаю лям в месяц?
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Orehovski Milanist
Скоро мужчины из порноиндустрии будут требовать одинаковых оплат съемок!
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Матвей Суицидин
это просто нелепо, пары и миксты тоже много работают. мужчины в теннисе зарабатывают больше, потому что играют лучше, аудитория мужского тенниса больше и больше реклов.
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Dmitry Aqf
Justbored таки вуайерист. Подглядывает и сразу же блокирует. А потом бежит и говорит, что ему не интересно)))
В общем то меня не парит, какие деграданты тут играют с комментами, просто лишь бы не отвечали мне, тогда все хорошо.
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Кавабунга Шреддоголовый
То есть, мужчины работают меньше вас, да? Уровень у вас не просто "наверное, разный", а очень и очень разный. Оплачивать нужно не половую принадлежность, а уровень, который вы показываете. Женский теннис, равно как и футбол не должны зарабатывать столько, сколько мужской. Сколько людей это смотрит, сколько дают спонсоры, сколько можно от телеправ заработать, столько и должны получать игроки
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Blader
не только уровень и рейтинги выше в atp

но и продолжительность игр (3 против 5 сетов). Так что давайте не будем ля ля про равентсво призовых.
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zzzeeerrrooo
Ответ justbored
Ну вот поэтому и заблокировал. Человек, не способный удержаться от личных выпадов не может сообщить ничего интересного.
Блокирует только π¥¢£¥©€
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justbored
Ответ Dmitry Aqf
Justbored таки вуайерист. Подглядывает и сразу же блокирует. А потом бежит и говорит, что ему не интересно))) В общем то меня не парит, какие деграданты тут играют с комментами, просто лишь бы не отвечали мне, тогда все хорошо.
(пожимая плечами) В данный момент я за залетевшей в квартиру мухой с живым интересом наблюдаю. Но это не комплимент для неё ))
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justbored
Ответ Матвей Суицидин
это просто нелепо, пары и миксты тоже много работают. мужчины в теннисе зарабатывают больше, потому что играют лучше, аудитория мужского тенниса больше и больше реклов.
Ну как будто это ваши личные деньги. Женский теннис уступает в аудитории мужскому, но всё же не столь катастрофично как футбол, например.
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justbored
Ответ zzzeeerrrooo
Блокирует только π¥¢£¥©€
Как мне жить с мнением о себе zzzzeeerrrooo (oh the irony) ))
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justbored
Ответ Dmitry Aqf
В обще то давно понятно, что спортсмены не отличаются умом и сообразительностью, а уж если это Сабаленка... А так, как в том анекдоте, про лошадь.
А что она могла сказать, с другой стороны - не, я против? Сёстры бы сожрали.
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Michael Boldyrev
Думаю, что красивая (или не очень) и успешная (или не очень) теннисистка-селебрити монетизирует себя лучше, чем, скажем, 10-я ракетка мира у мужчин.
10-ой ракетке тоже потребовать равную оплату?
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Serik Alik
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Dmitry Aqf
тут короче есть justbored, ответив мне заблокировал комментарии
В общем знайте, что это за персонаж
так вот, ему адресую
"Она бы могла сказать ровно адекватно действительности.
Да - на шлемах мы собираем много людей - отсюда зарабатываем примерно равные деньги, да, на женских турах мы не собираем много просмотров, отсюда в 3 раза ниже призовые.
Хотя что я хочу от патриотки сабаленке, живущей в штатах."
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