Соболенко о равных призовых: «Мужчины сильнее и лучше нас, но мы все равно много работаем и заслуживаем равную оплату»
Арина Соболенко прокомментировала проблему равных призовых в спорте.
«Я могу сказать только то, что женщины заслуживают тех же денег, что и мужчины. Мы многим жертвуем. Очень много работаем. Нельзя сказать, что мы ничего делаем, а нам потом платят столько же.
Мы заслуживаем тех же денег, что мужчины. Да, уровень, наверное, разный. У мужчин он выше. Они сильнее и лучше нас, но мы все равно много работаем и заслуживаем равную оплату. Это все, что я сейчас могу сказать».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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В общем то меня не парит, какие деграданты тут играют с комментами, просто лишь бы не отвечали мне, тогда все хорошо.
но и продолжительность игр (3 против 5 сетов). Так что давайте не будем ля ля про равентсво призовых.
10-ой ракетке тоже потребовать равную оплату?
В общем знайте, что это за персонаж
так вот, ему адресую
"Она бы могла сказать ровно адекватно действительности.
Да - на шлемах мы собираем много людей - отсюда зарабатываем примерно равные деньги, да, на женских турах мы не собираем много просмотров, отсюда в 3 раза ниже призовые.
Хотя что я хочу от патриотки сабаленке, живущей в штатах."