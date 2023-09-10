Соболенко о равных призовых: «Мужчины сильнее и лучше нас, но мы все равно много работаем и заслуживаем равную оплату»

Арина Соболенко прокомментировала проблему равных призовых в спорте.

«Я могу сказать только то, что женщины заслуживают тех же денег, что и мужчины. Мы многим жертвуем. Очень много работаем. Нельзя сказать, что мы ничего делаем, а нам потом платят столько же.

Мы заслуживаем тех же денег, что мужчины. Да, уровень, наверное, разный. У мужчин он выше. Они сильнее и лучше нас, но мы все равно много работаем и заслуживаем равную оплату. Это все, что я сейчас могу сказать».

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