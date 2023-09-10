Германия впервые в истории стала чемпионом мира. Деннис Шредер набрал 28 очков в финале с Сербией
Германия впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу.
Сборная Германии одержала победу над командой Сербии в финале чемпионата мира по баскетболу 2023 года – 83:77. Встреча проходила на арене Mall of Asia в Маниле, Филиппины, на глазах у 12 022 болельщиков.
Германия впервые в истории стала чемпионом мира. Ранее немцы ни разу не доходили до финала турнира, лучшим результатом команды были бронзовые медали чемпионата мира 2002 года.
Сербия финишировала второй во второй раз за последние три чемпионата мира. В 2014 году сербы проиграли в финале США.
Самым результативным игроком финального матча стал разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер, который набрал 28 очков (9 из 17 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 8 из 10 с линии штрафных), сделал 2 подбора, 2 передачи и перехват.
Награду лучшему игроку финала получил немец Франц Вагнер, который отметился 19 очками, 7 подборами, 3 перехватами и 2 передачами.
Лучшими в составе сербской сборной стали Алекса Аврамович (21 очко) и Богдан Богданович (17 очков, 5 передач).
Ранее сегодня сборная Канады обыграла США в матче за третье место (127:118 ОТ).
Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта
США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только
Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл ЧМ
Хоть Денис и выглядит явным лидером команды, можно сказать ровная и очень сбалансированная команда, разнообразная и в атаке и в защите
Успехи немцев в игровых видах спорта, где еще совсем недавно они были в лучшем случае середняками, неслучайны. Хоккей прогрессирует, теперь баскетбол. Вот только в футболе наступила полная задница. Провал на ЧМ, остались без тренера (ну сейчас еще один бывший тренер Баварии будет рулить).
Не было бы успеха у Дирка не факт,что появились такие звёздочки как Вагнеры,Шредер,Тайс не плох для ЧМ
Немцы и Шредер красавчик.Правильно все перед ЧМ клеберу высказал
Покажи игрока уровня Шредера у сербов