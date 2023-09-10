Германия впервые в истории стала чемпионом мира. Деннис Шредер набрал 28 очков в финале с Сербией

Германия впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу.

Сборная Германии одержала победу над командой Сербии в финале чемпионата мира по баскетболу 2023 года – 83:77. Встреча проходила на арене Mall of Asia в Маниле, Филиппины, на глазах у 12 022 болельщиков.

Германия впервые в истории стала чемпионом мира. Ранее немцы ни разу не доходили до финала турнира, лучшим результатом команды были бронзовые медали чемпионата мира 2002 года.

Сербия финишировала второй во второй раз за последние три чемпионата мира. В 2014 году сербы проиграли в финале США.

Самым результативным игроком финального матча стал разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер, который набрал 28 очков (9 из 17 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 8 из 10 с линии штрафных), сделал 2 подбора, 2 передачи и перехват.

Награду лучшему игроку финала получил немец , который отметился 19 очками, 7 подборами, 3 перехватами и 2 передачами.

Лучшими в составе сербской сборной стали Алекса Аврамович (21 очко) и (17 очков, 5 передач).

Ранее сегодня сборная Канады обыграла США в матче за третье место (127:118 ОТ).

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