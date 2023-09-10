Германия впервые в истории стала чемпионом мира. Деннис Шредер набрал 28 очков в финале с Сербией

Теги сборная Германии сборная Сербии Богдан Богданович Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Алекса Аврамович Франц Вагнер Баскетбол

Германия впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу.

Сборная Германии одержала победу над командой Сербии в финале чемпионата мира по баскетболу 2023 года – 83:77. Встреча проходила на арене Mall of Asia в Маниле, Филиппины, на глазах у 12 022 болельщиков.

Германия впервые в истории стала чемпионом мира. Ранее немцы ни разу не доходили до финала турнира, лучшим результатом команды были бронзовые медали чемпионата мира 2002 года.

Сербия финишировала второй во второй раз за последние три чемпионата мира. В 2014 году сербы проиграли в финале США.

Самым результативным игроком финального матча стал разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер, который набрал 28 очков (9 из 17 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 8 из 10 с линии штрафных), сделал 2 подбора, 2 передачи и перехват.

Награду лучшему игроку финала получил немец Франц Вагнер, который отметился 19 очками, 7 подборами, 3 перехватами и 2 передачами.

Лучшими в составе сербской сборной стали Алекса Аврамович (21 очко) и Богдан Богданович (17 очков, 5 передач).

Ранее сегодня сборная Канады обыграла США в матче за третье место (127:118 ОТ).

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68 комментариев

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Lindeman
Ответ Sanan1908
Молодцы немцы. Финал в хоккее , финал в баскетболе. Развиваются
А в футболе деградируют)
+145
-6
+139
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Sanan1908
Молодцы немцы. Финал в хоккее , финал в баскетболе. Развиваются
+94
-3
+91
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jjeka
В футболе перестало получаться, решили взяться за баскет короче))
+56
-2
+54
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Vano from Tbilisi
Ответ Bashibuzuck
Порядок побил класс, что в полуфинале, что в финале
тащемта по именам немцы куда сильнее сербов
+27
-1
+26
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Kemal Gul
Ответ Bashibuzuck
Порядок побил класс, что в полуфинале, что в финале
В каком месте эта сборная Германии уступает по классу сербам? 3 игрока НБА в старте, ещё один на скамейке, у сербов только Богданович плюс молодой Йович, скамеечник Майами. С порядком как раз у сербов тоже полный порядок, Пешич - легендарный европейский тренер. Две организованные европейские сборные сошлись в финале, Германия оказалась сильнее, вот и всё, а порядок бьёт класс - это про оба полуфинала
+24
-2
+22
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Semyono
К сожалению у Дирка не было таких помощников как у Шредера.
Хоть Денис и выглядит явным лидером команды, можно сказать ровная и очень сбалансированная команда, разнообразная и в атаке и в защите
+20
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evg-pro
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Аргентина, Бразилия, Испания, СССР, США, Югославия, теперь Германия. Успехи немцев в игровых видах спорта, где еще совсем недавно они были в лучшем случае середняками, неслучайны. Хоккей прогрессирует, теперь баскетбол. Вот только в футболе наступила полная задница. Провал на ЧМ, остались без тренера (ну сейчас еще один бывший тренер Баварии будет рулить).
В футболе немцы быстро восстанавливаются. Меньше цикла бывает уходит. На ЧМ 2026 одними из фаворитов будут))
+20
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Кавабунга Шреддоголовый
Аргентина, Бразилия, Испания, СССР, США, Югославия, теперь Германия.
Успехи немцев в игровых видах спорта, где еще совсем недавно они были в лучшем случае середняками, неслучайны. Хоккей прогрессирует, теперь баскетбол. Вот только в футболе наступила полная задница. Провал на ЧМ, остались без тренера (ну сейчас еще один бывший тренер Баварии будет рулить).
+14
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+13
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Semyono
К сожалению у Дирка не было таких помощников как у Шредера. Хоть Денис и выглядит явным лидером команды, можно сказать ровная и очень сбалансированная команда, разнообразная и в атаке и в защите
Так шредер и компания как раз таки выросли на Дирке.
Не было бы успеха у Дирка не факт,что появились такие звёздочки как Вагнеры,Шредер,Тайс не плох для ЧМ
+13
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Real_v_dushe
Удивительная история, историческое достижение, нужно это признать
+8
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Dmitry Belikov
Очень обидно за сербов, но немцы в финале были чуть сильнее.
Вообще ни разу не обидно за сербов.
Немцы и Шредер красавчик.Правильно все перед ЧМ клеберу высказал
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grin478
Ответ Глаукома Скоулза
Кто смотрел, по делу Вагнеру дали МВП финала? Или Шредер больше заслуживал?
поделили, Вагнер за матч... Шредер за весь ЧМ... притом Вагнер был реально хорош сегодня
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+5
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Огюст
Хорошая ,толковая , игровая , боевая команда оказалась у Немцев на ЧМ ,о чём и говорит тот фактор ,что весь Чемпионат они сыграли без поражений и достойно выиграли его !
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Али Алиев
Там Флика уволили,может тренера из баскетбола назначить на его место😅
+5
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Василий Мартыхин
С победой, Германия!!
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zho3716
Упустил Пешич дважды ситуацию ,при том ,что и так его команда была готова хуже
+3
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Огюст
Сейчас уже бесполезно говорить о том тех или не тех привезли на ЧМ Американцы игроков - это их "Заморочки " и проблемы , а соперники поделили медали ,оставив США только " деревянные " , а Немцы по праву радуются золоту !!
+3
0
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marchellinos
Ответ Lindeman
А в футболе деградируют)
Что очень грустно.
+6
-3
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VMX1389
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Аргентина, Бразилия, Испания, СССР, США, Югославия, теперь Германия. Успехи немцев в игровых видах спорта, где еще совсем недавно они были в лучшем случае середняками, неслучайны. Хоккей прогрессирует, теперь баскетбол. Вот только в футболе наступила полная задница. Провал на ЧМ, остались без тренера (ну сейчас еще один бывший тренер Баварии будет рулить).
Ну на ЧМ вполне ебе уровень показывали, тут не в игровых,а именно в психологии какие-то проблемы, если решат,то вполне себе вфутбол вернутся, по составу в топ 5 сборных мира входят
+2
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Bashibuzuck
Порядок побил класс, что в полуфинале, что в финале
Какой порядок и какой класс?
Покажи игрока уровня Шредера у сербов
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Kemal Gul
Ответ aalto
а тайс не скамеечник? мо вагнер даже в сборной не основной игрок
Ну и? Я и не говорю, что немцы сильно превосходят по составу сербов, но уж точно не уступают
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Алина Наманова
Ответ A. V.
Это точно?
Ну да точно. Откуда у него тогда немецкая фамилия
+2
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Nick Mayer
С победой! Удивили
+4
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devran sadik
Ответ Lindeman
А в футболе деградируют)
и в этом они точно исправятся!
+3
-1
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svas17
Ответ aalto
а как сборная россии сыграла ? )
реквием
+1
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