Антони прокомментировал свое отстранение из состава «Манчестер Юнайтед».

«Я договорился с «Манчестер Юнайтед», что буду отсутствовать в составе некоторое время, пока я буду заниматься выдвинутыми против меня обвинениями. Это обоюдное решение, чтобы не отвлекать моих одноклубников и не создавать ненужных разговоров для клуба.

Хочу сказать, что я невиновен в том, в чем меня обвиняют. Я буду сотрудничать с полицией, чтобы помочь им докопаться до истины. Я с нетерпением жду возможности вернуться на поле как можно скорее», – заявил бразилец.

В июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм.

Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование.

Кроме того, в своем заявлении в полицию Каваллин указала, что в январе 2023 года напал на нее «из ревности», и его действия привели к смещению силиконового имплантата в груди.

Вскоре еще две девушки обвинили бразильца в неподобающем поведении. Банкир Ингрид Лана заявила, что Антони напал на нее в 2022 году, а инфлюэнсер и студентка юридического факультета Райса Де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения игрока в мае 2022 года.

«МЮ» отстранил Антони. Он тонет: в агрессии обвинили еще две девушки

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