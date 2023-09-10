Антони об отстранении из-за обвинений в насилии: «Я невиновен. Это обоюдное решение с «МЮ», жду скорейшей возможности вернуться»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Футбол

Антони прокомментировал свое отстранение из состава «Манчестер Юнайтед».

«Я договорился с «Манчестер Юнайтед», что буду отсутствовать в составе некоторое время, пока я буду заниматься выдвинутыми против меня обвинениями. Это обоюдное решение, чтобы не отвлекать моих одноклубников и не создавать ненужных разговоров для клуба.

Хочу сказать, что я невиновен в том, в чем меня обвиняют. Я буду сотрудничать с полицией, чтобы помочь им докопаться до истины. Я с нетерпением жду возможности вернуться на поле как можно скорее», – заявил бразилец.

В июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм.

Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование.

Кроме того, в своем заявлении в полицию Каваллин указала, что в январе 2023 года Антони напал на нее «из ревности», и его действия привели к смещению силиконового имплантата в груди.

Вскоре еще две девушки обвинили бразильца в неподобающем поведении. Банкир Ингрид Лана заявила, что Антони напал на нее в 2022 году, а инфлюэнсер и студентка юридического факультета Райса Де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения игрока в мае 2022 года. 

«МЮ» отстранил Антони. Он тонет: в агрессии обвинили еще две девушки

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36 комментариев

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deadjoker
Рафик неуиноуный совсем
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ TiGra
Просто ад какой-то. Провели летом более менее интересную трансферную компанию, были надежды на норм сезон (кубок, 2-3 место в АПЛ и условной 1/4 ЛЧ). И понеслась. Санчо исполнил, куча травм, второго потенциального игрока, которого скоро умножат на ноль, обнаружили. Еще и игры нет убедительной. Плюс к этому не смогли избавиться от Маги. А, ну и вишенка на торте, конченное семейство заморозило продажу клуба. Одна надежда, на фоне намечающегося ада может все-таки шейху клуб продадут.
Так вы же во весь голос пели, что ЭТХ наведёт порядок и все будет в ажуре, что железной тренерской руки не хватало МЮ, что Оле всех избаловал, давая много скачух игрокам, балласт Роналду ушёл наконец то, и теперь МЮ будет пачками титулы брать
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-3
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Никита Алексеев
Топ сборка собирается. Крутильщик на правый фланг, где освободилось место после ухода Гринвуда
+7
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adekvat11
Ответ Vićtor Diaź
Маню в последние несколько лет - лютое позорище Со всеми своими гринвудами, Антони, интервью Роналду итп
МЮ позорище не из-за игроков, а из-за того как оно к ним относится, особенно к Гринвуду
+12
-7
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TiGra
Просто ад какой-то.
Провели летом более менее интересную трансферную компанию, были надежды на норм сезон (кубок, 2-3 место в АПЛ и условной 1/4 ЛЧ).
И понеслась.
Санчо исполнил, куча травм, второго потенциального игрока, которого скоро умножат на ноль, обнаружили.
Еще и игры нет убедительной.

Плюс к этому не смогли избавиться от Маги.

А, ну и вишенка на торте, конченное семейство заморозило продажу клуба.

Одна надежда, на фоне намечающегося ада может все-таки шейху клуб продадут.
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кэпко
Ответ TiGra
Просто ад какой-то. Провели летом более менее интересную трансферную компанию, были надежды на норм сезон (кубок, 2-3 место в АПЛ и условной 1/4 ЛЧ). И понеслась. Санчо исполнил, куча травм, второго потенциального игрока, которого скоро умножат на ноль, обнаружили. Еще и игры нет убедительной. Плюс к этому не смогли избавиться от Маги. А, ну и вишенка на торте, конченное семейство заморозило продажу клуба. Одна надежда, на фоне намечающегося ада может все-таки шейху клуб продадут.
у вас 2 цз вылетело и Шоу, а они от Маги хотели избавиться)) Теперь будете молиться на него.
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Cristiano Ronaldo
Ответ deadjoker
Рафик неуиноуный совсем
Мне он сразу не понравился, похож на солиста из группы "Отпетые мошенники"
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Spail
Пора бы МЮ уже подписать Валерия Сюткина на правый фланг
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jzx8
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Так вы же во весь голос пели, что ЭТХ наведёт порядок и все будет в ажуре, что железной тренерской руки не хватало МЮ, что Оле всех избаловал, давая много скачух игрокам, балласт Роналду ушёл наконец то, и теперь МЮ будет пачками титулы брать
Так что ТХ должен теперь жить с игроками, чтобы они не косячили?
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Vićtor Diaź
Маню в последние несколько лет - лютое позорище
Со всеми своими гринвудами, Антони, интервью Роналду итп
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Владимир Пушкарев
Ответ deadjoker
Рафик неуиноуный совсем
Полностью невиновник
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Ложный Латераль
Ответ Алекс Мелкумян
А есть ли смысл возвращаться туда, где тебя до судебного процесса считают виновным
Если это МЮ, а тебя в другой топ клуб в жизни бы не взяли, если бы не свой тренер - то да. Будет ждать хоть год-два
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oberkorn
Велкам ту зенит
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filippa
с мая 22 ждала до августа 23?
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Злая Какшка
Гринвуда отдали, затем конфликт Санчо , теперь Антони, и кто на флангах играть будет ? И только начало сезона и недай бог травмы
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MEL-iC
похоже, что и инфлюэнцей он мог заразить девушек .. ((
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Донат Голицин
В манчестере видимо такой климат, Менди Гринвуд Антони Руни гигз еще наверное 100 не рассказанных историй
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Коэн Варвар
Наказания без вины не бывает, как говорил Глеб Жеглов. Нечего было связываться с особой с силиконовыми имплантами вместо сисек!
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Иван Алейников
Прическу пусть поменяет
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Кудри Гендузи
Санчо пора справа дать шанс сыграть наконец. Родная позиция, есть шансы небольшие что проснется.
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rasul.9719@icloud.com
Шанс для Пельистри и Траоре!!!
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zaur za azalkm
"Отряд не заметил потери бойца."
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Pasha Giggz
А МЮ точно в футбол играет или в Дом-2 всё же?
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Н.Ф.
Паша Эмильевич проявил в розыске стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Эмильевич всё еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал: "Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами! Смешно даже".
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St.7
Гринвуд 2.0
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