«МЮ» отстранил Антони на фоне обвинений в насилии в отношении бывшей девушки

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия светская хроника происшествия девушки и спорт Антони Футбол

«Манчестер Юнайтед» отстранил Антони на фоне обвинений в насилии.

«Манчестер Юнайтед» принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони.

Игроки, не принимавшие участия в матчах сборных, должны вернуться к тренировкам в понедельник. Однако клуб договорился с Антони о том, что он отложит свое возвращение на некоторый срок, чтобы разобраться с обвинениями. 

Как клуб мы осуждаем акты насилия и абьюза. Мы признаем важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлечен в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие», – говорится в заявлении клуба.

В июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм.

Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование.

Кроме того, в своем заявлении в полицию Каваллин указала, что в январе 2023 года Антони напал на нее «из ревности», и его действия привели к смещению силиконового имплантата в груди.

Вскоре еще две девушки обвинили бразильца в неподобающем поведении. Банкир Ингрид Лана заявила, что Антони напал на нее в 2022 году, а инфлюэнсер и студентка юридического факультета Райса Де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения игрока в мае 2022 года.

«МЮ» отстранил Антони. Он тонет: в агрессии обвинили еще две девушки

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173 комментария

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Арсен Талант-Уулу
У МЮ больше уголовников чем трофеев с 2017
+388
-4
+384
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sema mixajlov
Тен Хаг: "Санчо прекрасно выкладывается на тренировках"
+247
-3
+244
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Mr Бордец
Ответ St.7
Неужели МЮ опять профукал 100 лямов?
Судя по его игре МЮ профукал деньги в любом случае
+159
-7
+152
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<~Inter~>
Время извиняться перед Санчо
+114
-8
+106
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St.7
Неужели МЮ опять профукал 100 лямов?
+82
-5
+77
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kaka10
Ответ St.7
Неужели МЮ опять профукал 100 лямов?
Антони, Гринвуд, Гиггз - левоногие легенды МЮ
+59
-2
+57
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kaka10
Ответ Арсен Талант-Уулу
У МЮ больше уголовников чем трофеев с 2017
Не понимаю, почему в таких случаях не работает презумпция невиновности

Ещё ничего не доказано, а Антони по факту отстранили от работы
+70
-14
+56
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Bazilic
Ответ Alexander Vishnyakov
Почему?
Либо так, либо Тен Хаг натягивает гетры и сам бегает справа на фланге
+54
0
+54
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ХавиГави_Паратрупер
Быстро же РАСКРУТИЛИ это дело🤓
+27
-3
+24
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Bazilic
В чем смысл отстранения до решения суда? Презумпция невиновности? Если действительно что-то делал, то пусть суд его наказывает
+21
-3
+18
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Оригинальный Ник
Непонятно, почему английские фаны до сих пор не догадались обвинить в домогательствах какого-нибудь Де Брюйне для ослабления Ман Сити, это же гениальная тактика
+19
-4
+15
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Waititi
Ответ Kelevra1989
Зачем? Пока никто даже не сформулировал внятно, в чём хочет его обвинить. Просто инфлюенсеры побежали в СМИ какую-то фигню рассказывать, как Антони с одной переспать хотел, но она ему отказала, а вторая ссорились с тёткой в машине, где был бразил.
Дело не в сми, а бесхребетности руководства и тренера. Пока вина не доказана человек невиновен, а они сразу клеймят каждого. Пример Менди из Сити уроком не стал, а чел потерял лучшие годы футбола.
+13
-2
+11
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Kelevra1989
Зачем? Пока никто даже не сформулировал внятно, в чём хочет его обвинить. Просто инфлюенсеры побежали в СМИ какую-то фигню рассказывать, как Антони с одной переспать хотел, но она ему отказала, а вторая ссорились с тёткой в машине, где был бразил.
+14
-4
+10
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Азрет-Али Айбазов
Ответ sema mixajlov
Тен Хаг: "Санчо прекрасно выкладывается на тренировках"
"Показывает профессиональное отношение к делу. Я счастлив поработать с ним"
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Natan Pilkin
Ответ kaka10
Не понимаю, почему в таких случаях не работает презумпция невиновности Ещё ничего не доказано, а Антони по факту отстранили от работы
Презумпция работает, Антони не в тюрьме.

В отношениях работодателя и работника нигде не прописана никакая презумпция
+10
-1
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Gt99
Ответ Bazilic
В чем смысл отстранения до решения суда? Презумпция невиновности? Если действительно что-то делал, то пусть суд его наказывает
Это институт репутации, иногда вещь логичная и полезная, но там бывает сильно переходит границы разумного
+9
-1
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Акира_1
Усиление для МЮ.
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ML26
Ответ kaka10
Не понимаю, почему в таких случаях не работает презумпция невиновности Ещё ничего не доказано, а Антони по факту отстранили от работы
Она работает, когда публично не заявляют об этом. Вот Парти (по слухам, официально не было инфы) с 21 года обвиняют в трёх случаях, но он играет и ничего
+7
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А кто теперь в МЮ играть будет? Там же вообще жесть с составом, теперь. Травмированные, отстранённые, не уровня команды : все эти игроки МЮ не помогут.
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Alexander Yavriantz
Ответ <~Inter~>
Время извиняться перед Санчо
Наоборот, время для Санчо извиниться перед тренером, стереть пост и рвать жилы на поле.
+6
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Alexander Vishnyakov
Ответ Bazilic
Либо так, либо Тен Хаг натягивает гетры и сам бегает справа на фланге
Ааа. То есть они с одной позиции. Спасибо. За Манчестер Юнайтед просто не слежу пристально.
+5
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Ola BP
Ответ Оригинальный Ник
Непонятно, почему английские фаны до сих пор не догадались обвинить в домогательствах какого-нибудь Де Брюйне для ослабления Ман Сити, это же гениальная тактика
При всём уважении к Кевину, но начинать нужно с Пепа)
+4
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The Best
Как по мне это неправильно,какая-то простите меня шкура что-то сказала и понеслась
Ещё ничего не понятно толком а спиннера уже отстранили,МЮ не должен поддаваться мнению общества а быть на стороне игрока (это как по мне,иначе так можно всё доверие разбазарить,я понимаю что имидж клуба тоже важен но игроков тоже нужно поддерживать в таких ситуациях).
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rigobersong
Почему Ливерпуль не привлекли за акт насилия и абьюза над МЮ:?)) Или это другое?:)
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Misha Stepanenko
Любая шаболда может сломать картеру футболисту?
+3
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