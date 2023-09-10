«Манчестер Юнайтед» отстранил Антони на фоне обвинений в насилии.

«Манчестер Юнайтед» принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони.

Игроки, не принимавшие участия в матчах сборных, должны вернуться к тренировкам в понедельник. Однако клуб договорился с Антони о том, что он отложит свое возвращение на некоторый срок, чтобы разобраться с обвинениями.

Как клуб мы осуждаем акты насилия и абьюза. Мы признаем важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлечен в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие», – говорится в заявлении клуба.

В июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм.

Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование.

Кроме того, в своем заявлении в полицию Каваллин указала, что в январе 2023 года напал на нее «из ревности», и его действия привели к смещению силиконового имплантата в груди.

Вскоре еще две девушки обвинили бразильца в неподобающем поведении. Банкир Ингрид Лана заявила, что Антони напал на нее в 2022 году, а инфлюэнсер и студентка юридического факультета Райса Де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения игрока в мае 2022 года.

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