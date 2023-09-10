Каширина о допинг-бане: «Крупных сумм оспаривать это у меня нет. Необоснованно наказали и попробуй доказать, что ты не верблюд»

Теги допинг дисквалификации сборная России жен Татьяна Каширина Тяжелая атлетика

Татьяна Каширина заявила, что ей не хватит денег оспорить допинг-бан.

В августе российская тяжелоатлетка была дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил. Еще в 2020-м спортсменка была отстранена на основе информации из базы Московской лаборатории (LIMS).

Результаты Кашириной, показанные ею с 1 апреля 2013 по 19 июня 2017 года, были аннулированы. В итоге она лишилась трех титулов чемпионки мира и трех побед на чемпионатах Европы.

«Все звонят и хотят узнать, как я восприняла это решение. Представьте человека, который всю жизнь живет с этим. Необоснованно наказали и попробуй доказать, что ты не верблюд.

На протяжении 22 лет живешь этим, и тут такое. Суды выигрывали, доказательная форма была. Громких слов говорить не буду, крупных сумм оспаривать это решение у меня нет, я уже достаточно потратилась на суды. Больше мне сказать нечего», – сказала Каширина.

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31 комментарий

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арап Петра Великого
крупных сумм оспаривать это решение у меня нет, я уже достаточно потратилась на суды. Больше мне сказать нечего...
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А где великое государство, министерство спорта, федерация? Гарант наконец? Ах да, он "в домике"...
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Юрий Безуглый
Необоснованно наказали) да тяжёлая атлетика - самый грязный вид спорта, там спокойно можно с непризового места чемпионом стать) там, скорее всего, чистых вообще никого нет, есть только те, кто грамотно рассчитали дозировку и успели всё вывести)
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Savardus
Эх, а вот сходила бы в Московский суд и тебя признали бы чемпионкой мира на территории России. Вон, Зубков же смог
+14
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Евгений Цыбулин
Наши допингеры-как дети мажутся,аж смешно)Сначала жрут-потом удивляются,наступившим последствиям!Причинно-следственная связь-не,не слышали)))
+12
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+4
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aalto
сложно это доказать, особенно если ты верблюд )
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ash918
Не поспоришь, верблюду сложно доказать, что он не верблюд, а голубь мира. :)
+4
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David Rigert
заберут в депутаты,как и других допингеров, обиженных западом.
+7
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Alex_V69
Ответ Зубы Дзюбы
Нам пытаются навязать мысль, что едят только россияне. Это абсолютная чушь. Есть вопиющий допинг типа Мюлегга в лыжах, когда было очевидно сразу, а в о же время есть персонажи типа Йохауг или Байлз. Вопрос объективности
Никто никаких мыслей НАМ не навязывает. Просто наказали допингистку.
А вот для попавшегося вора отмазка «так все воруют» - не слишком хорошо работает. Хотите объективности - для начала сами соблюдайте правила, иначе кто вас слушать будет?
+4
-1
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Сергей Орлов
Необоснованно. Ага)
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Юрий Безуглый
Ответ Зубы Дзюбы
Нам пытаются навязать мысль, что едят только россияне. Это абсолютная чушь. Есть вопиющий допинг типа Мюлегга в лыжах, когда было очевидно сразу, а в о же время есть персонажи типа Йохауг или Байлз. Вопрос объективности
Конечно чушь. В тяжёлой атлетике едят все. По крайней мере, призёры крупнейших соревнований точно. Недаром там медали перераспределяются сильнее всего
+2
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VictorVallecano
Все деньги ушли на допинг, как иронично.
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Зубы Дзюбы
Ответ Alex_V69
Никто никаких мыслей НАМ не навязывает. Просто наказали допингистку. А вот для попавшегося вора отмазка «так все воруют» - не слишком хорошо работает. Хотите объективности - для начала сами соблюдайте правила, иначе кто вас слушать будет?
То есть мадам 5 лет доминировала в штанге и никто её не мог поймать, а потом спустя 10 лет вжух - и привет допинг. А у других нет. Ну да, конечно...
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Юрий Безуглый
Ответ Зубы Дзюбы
Ага, чего добились китайские олимпионики 2008 после домашних игр?
Ну там, помимо допинга, который, несомненно, присутствовал, было ещё и грамотное выращивание детей в будущих чемпионов к домашней олимпиаде. На спортсе, кстати, даже статья была на эту тему. Но да, допинг там точно лился рекой
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Alex_V69
Ответ Зубы Дзюбы
То есть мадам 5 лет доминировала в штанге и никто её не мог поймать, а потом спустя 10 лет вжух - и привет допинг. А у других нет. Ну да, конечно...
У кого у других нет? Сами в интернете посмотреть не можете. Список наказываемых длинный. Армстронг, вон, лет через 10 после окончания карьеры был всех титулов лишен. Если что, из США. Ваши аргументы один другого «лучше».
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Зубы Дзюбы
Ответ Юрий Безуглый
Ну там, помимо допинга, который, несомненно, присутствовал, было ещё и грамотное выращивание детей в будущих чемпионов к домашней олимпиаде. На спортсе, кстати, даже статья была на эту тему. Но да, допинг там точно лился рекой
Тем не менее, отстранять продолжают только наших
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Юрий Безуглый
Ответ Alex_V69
Никто никаких мыслей НАМ не навязывает. Просто наказали допингистку. А вот для попавшегося вора отмазка «так все воруют» - не слишком хорошо работает. Хотите объективности - для начала сами соблюдайте правила, иначе кто вас слушать будет?
Именно. Просто коллега возмущён, что как будто бы только наши жрут. Я и с тобой согласен - ибо нехер жрать, действительно - и отчасти с ним: а что, только наши жрут? Вон, Гэтлин две дисквы получал, но всё равно прекрасно на олимпиаду после этого поехал. Или Йохауг возьмём и её помаду, или что там у неё было. У кого-то, не помню уже, вообще якобы мужик с допингом обоссал стог сена, который потом сожрала корова, которую потом съел тот спортсмен. Или спортсменка, кто там был, не помню уже.
Да, надо наказывать тех, кто жрёт, но это же не значит, что наказывать надо только жрущих россиян или казахов. А то какая-то неувязочка с равенством перед законом получается
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aalto
Ответ Юрий Безуглый
Именно. Просто коллега возмущён, что как будто бы только наши жрут. Я и с тобой согласен - ибо нехер жрать, действительно - и отчасти с ним: а что, только наши жрут? Вон, Гэтлин две дисквы получал, но всё равно прекрасно на олимпиаду после этого поехал. Или Йохауг возьмём и её помаду, или что там у неё было. У кого-то, не помню уже, вообще якобы мужик с допингом обоссал стог сена, который потом сожрала корова, которую потом съел тот спортсмен. Или спортсменка, кто там был, не помню уже. Да, надо наказывать тех, кто жрёт, но это же не значит, что наказывать надо только жрущих россиян или казахов. А то какая-то неувязочка с равенством перед законом получается
а что там с шубенковым? валиевой? или это другое? )))
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Зубы Дзюбы
Ответ Юрий Безуглый
Конечно чушь. В тяжёлой атлетике едят все. По крайней мере, призёры крупнейших соревнований точно. Недаром там медали перераспределяются сильнее всего
Ага, чего добились китайские олимпионики 2008 после домашних игр?
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Юрий Безуглый
Ответ aalto
а что там с шубенковым? валиевой? или это другое? )))
Как у Шубенкова прокатило - я хз, мне в его версию, как обывателю, не верится, но я и не судья. А с Валиевой что? По ней ещё никакого решения нет. Дисквальнут - у меня вопросов вообще никаких не будет. Не знаю, прилетит ли в эту ветку при упоминании Валиевой секта ТШТ, но как по мне - она виновна и должна понести наказание. Но поскольку на тот момент она была ребёнком, вместе с ней должен быть наказан тренер. Родителей вряд ли возможно наказать, они не со спортом формально не связаны, насколько я помню.
Так что нет, это не другое. Виновен - лови дисквал. Россиянин, не россиянин, мне по фигу вообще. Я за чистый спорт, хоть и понимаю, что чистого спорта уже давно не бывает. И отмазки про поцелуи, обильные обмены жидкостями, обоссанное сено, таблетки дедушки, таблетки ребёнка или кривые руки при готовке - как по мне, всё это чушь собачья. Грамотная чушь, но чушь. Если ты профессионал, то ты обязан был не пить из стакана деда, обязан был протереть нормально стол после порошка таблеток и не есть еду, в которую упала какая-то хрень. А та великая история про сено - это вообще цирк, я бы за неё дисквал не выписал только потому, что помер бы от смеха, пока слушал)
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Alex_V69
Ответ Юрий Безуглый
Именно. Просто коллега возмущён, что как будто бы только наши жрут. Я и с тобой согласен - ибо нехер жрать, действительно - и отчасти с ним: а что, только наши жрут? Вон, Гэтлин две дисквы получал, но всё равно прекрасно на олимпиаду после этого поехал. Или Йохауг возьмём и её помаду, или что там у неё было. У кого-то, не помню уже, вообще якобы мужик с допингом обоссал стог сена, который потом сожрала корова, которую потом съел тот спортсмен. Или спортсменка, кто там был, не помню уже. Да, надо наказывать тех, кто жрёт, но это же не значит, что наказывать надо только жрущих россиян или казахов. А то какая-то неувязочка с равенством перед законом получается
Вы сами привели примеры наказаний не только наших. И тут же о какой-то неувязочке. Наказывают не только наших. Оправдывают не только их. Случай с Шубенковым, например.
Я понимаю, что вместо того, чтобы признать ошибки и их исправлять проще кричать о травле по политическим мотивам. Но это путь в никуда. Меня больше интересует, почему у нас лыжники командами снимаются с юношеских соревнований при приезде допинг офицеров, почему молодежку по хоккею пичкают мельдонием. Вас интересует помада Йохауг. Чей подход правильней?
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aalto
Ответ Юрий Безуглый
Как у Шубенкова прокатило - я хз, мне в его версию, как обывателю, не верится, но я и не судья. А с Валиевой что? По ней ещё никакого решения нет. Дисквальнут - у меня вопросов вообще никаких не будет. Не знаю, прилетит ли в эту ветку при упоминании Валиевой секта ТШТ, но как по мне - она виновна и должна понести наказание. Но поскольку на тот момент она была ребёнком, вместе с ней должен быть наказан тренер. Родителей вряд ли возможно наказать, они не со спортом формально не связаны, насколько я помню. Так что нет, это не другое. Виновен - лови дисквал. Россиянин, не россиянин, мне по фигу вообще. Я за чистый спорт, хоть и понимаю, что чистого спорта уже давно не бывает. И отмазки про поцелуи, обильные обмены жидкостями, обоссанное сено, таблетки дедушки, таблетки ребёнка или кривые руки при готовке - как по мне, всё это чушь собачья. Грамотная чушь, но чушь. Если ты профессионал, то ты обязан был не пить из стакана деда, обязан был протереть нормально стол после порошка таблеток и не есть еду, в которую упала какая-то хрень. А та великая история про сено - это вообще цирк, я бы за неё дисквал не выписал только потому, что помер бы от смеха, пока слушал)
ну т.е. не только "ихние" жрут а потом отмазываются и им верят? )
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Ринат Газимьзянов
Ответ арап Петра Великого
крупных сумм оспаривать это решение у меня нет, я уже достаточно потратилась на суды. Больше мне сказать нечего... ---------------------- А где великое государство, министерство спорта, федерация? Гарант наконец? Ах да, он "в домике"...
Оспаривать это личное дело каждого.Г-во не может вмешиваться.Даже потому что не признаёт вмешательство,а конкретно изменения в базе.
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Ловушка Джокушкера
Ответ bad_bear
вы ж тут постоянно пишите, что ввп не должен заниматься такими вопросами, а потом задаётесь вопросом где он 🤦‍♂️😬
ВВХ во многое что не должен был вмешиваться - в Конституцию, спорт, Украину и т.д.
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