Каширина о допинг-бане: «Крупных сумм оспаривать это у меня нет. Необоснованно наказали и попробуй доказать, что ты не верблюд»

Татьяна Каширина заявила, что ей не хватит денег оспорить допинг-бан.

В августе российская тяжелоатлетка была дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил. Еще в 2020-м спортсменка была отстранена на основе информации из базы Московской лаборатории (LIMS).

Результаты Кашириной, показанные ею с 1 апреля 2013 по 19 июня 2017 года, были аннулированы. В итоге она лишилась трех титулов чемпионки мира и трех побед на чемпионатах Европы.

«Все звонят и хотят узнать, как я восприняла это решение. Представьте человека, который всю жизнь живет с этим. Необоснованно наказали и попробуй доказать, что ты не верблюд.

На протяжении 22 лет живешь этим, и тут такое. Суды выигрывали, доказательная форма была. Громких слов говорить не буду, крупных сумм оспаривать это решение у меня нет, я уже достаточно потратилась на суды. Больше мне сказать нечего», – сказала Каширина.