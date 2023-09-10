Каширина о допинг-бане: «Крупных сумм оспаривать это у меня нет. Необоснованно наказали и попробуй доказать, что ты не верблюд»
Татьяна Каширина заявила, что ей не хватит денег оспорить допинг-бан.
В августе российская тяжелоатлетка была дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил. Еще в 2020-м спортсменка была отстранена на основе информации из базы Московской лаборатории (LIMS).
Результаты Кашириной, показанные ею с 1 апреля 2013 по 19 июня 2017 года, были аннулированы. В итоге она лишилась трех титулов чемпионки мира и трех побед на чемпионатах Европы.
«Все звонят и хотят узнать, как я восприняла это решение. Представьте человека, который всю жизнь живет с этим. Необоснованно наказали и попробуй доказать, что ты не верблюд.
На протяжении 22 лет живешь этим, и тут такое. Суды выигрывали, доказательная форма была. Громких слов говорить не буду, крупных сумм оспаривать это решение у меня нет, я уже достаточно потратилась на суды. Больше мне сказать нечего», – сказала Каширина.
----------------------
А где великое государство, министерство спорта, федерация? Гарант наконец? Ах да, он "в домике"...
А вот для попавшегося вора отмазка «так все воруют» - не слишком хорошо работает. Хотите объективности - для начала сами соблюдайте правила, иначе кто вас слушать будет?
Да, надо наказывать тех, кто жрёт, но это же не значит, что наказывать надо только жрущих россиян или казахов. А то какая-то неувязочка с равенством перед законом получается
Так что нет, это не другое. Виновен - лови дисквал. Россиянин, не россиянин, мне по фигу вообще. Я за чистый спорт, хоть и понимаю, что чистого спорта уже давно не бывает. И отмазки про поцелуи, обильные обмены жидкостями, обоссанное сено, таблетки дедушки, таблетки ребёнка или кривые руки при готовке - как по мне, всё это чушь собачья. Грамотная чушь, но чушь. Если ты профессионал, то ты обязан был не пить из стакана деда, обязан был протереть нормально стол после порошка таблеток и не есть еду, в которую упала какая-то хрень. А та великая история про сено - это вообще цирк, я бы за неё дисквал не выписал только потому, что помер бы от смеха, пока слушал)
Я понимаю, что вместо того, чтобы признать ошибки и их исправлять проще кричать о травле по политическим мотивам. Но это путь в никуда. Меня больше интересует, почему у нас лыжники командами снимаются с юношеских соревнований при приезде допинг офицеров, почему молодежку по хоккею пичкают мельдонием. Вас интересует помада Йохауг. Чей подход правильней?