Мама Горбачевой: «Я ее сейчас особо не вижу, Алина целыми днями занимается подготовкой. Общаемся, но очень мало из‑за ее занятости»

Мама фигуристки Алины Горбачевой рассказала, что мало общается с дочерью.

«Вопросы по подготовке лучше задать тренеру, она же ее готовит. Я ее сейчас особо не вижу.

Алина занимается подготовкой целыми днями, занята. Мы общаемся, но очень мало из‑за ее занятости», – сказала Екатерина Горбачева.

Фигуристка тренируется у Софьи Федченко. Ранее сообщалось, что с девяти лет она живет не с семьей, а с тренером.

28 августа 16-летняя спортсменка пропала в Москве, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. После этого Алина заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием.

«Почему никогда не извиняются взрослые?» К чему привел побег Горбачевой

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?