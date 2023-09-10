Мама Горбачевой: «Я ее сейчас особо не вижу, Алина целыми днями занимается подготовкой. Общаемся, но очень мало из‑за ее занятости»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Мама фигуристки Алины Горбачевой рассказала, что мало общается с дочерью.

«Вопросы по подготовке лучше задать тренеру, она же ее готовит. Я ее сейчас особо не вижу.

Алина занимается подготовкой целыми днями, занята. Мы общаемся, но очень мало из‑за ее занятости», – сказала Екатерина Горбачева. 

Фигуристка тренируется у Софьи Федченко. Ранее сообщалось, что с девяти лет она живет не с семьей, а с тренером. 

28 августа 16-летняя спортсменка пропала в Москве, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. После этого Алина заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием.

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52 комментария

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Molly
Честно говоря, уже перебор с информацией о Горбачевой. Напишите уже о ком-то другом. Как дела, например, у Сони Муравьёвой? О ней вообще не слышно ничего с начала сезона.
+39
-8
+31
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Katerina Sunny
Осталось поинтересоваться у бабушки и дяди, насколько Алина готова к контрольным прокатам.
+26
-7
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N-fox
Господа журналисты. Ну, завязывайте, уже.
Других слов и выражений не осталось.
+19
-3
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Лия Романова
сваливать как-то на занятость своего ребёнка странно, можно приехать на каток, например, пообщаться. Было бы желание
Вообще разбираться должна опека, а не СМИ
Поднадоело
+25
-10
+15
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Регина
Ответ Molly
Честно говоря, уже перебор с информацией о Горбачевой. Напишите уже о ком-то другом. Как дела, например, у Сони Муравьёвой? О ней вообще не слышно ничего с начала сезона.
Я к примеру там много про новую чемпионку России не слышу Соню Актьеву , как про Алину.
+16
-3
+13
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Аля Иванова
Горбачёва об отношениях с мамой---
– Вы сказали, что первое время родители были в шоке, что вы стали спортсменкой. Сейчас они поддерживают ваш выбор?

– Сильно этой темы касаться не хотелось бы. С мамой я не очень хорошо общаюсь. В один момент она не хотела, чтобы я занималась фигурным катанием, что это трата времени, сил, денег и здоровья. Я с ней была не согласна, поэтому контакт у нас не очень хороший.

– После первенства России мама вас поздравила?

– Ну, она меня поздравляет, мы списываемся, видимся иногда. Но я бы не сказала, что это отношения мамы и дочки. Мы достаточно давно уже так. Я в целом привыкла.
+14
-2
+12
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Mari Gams
Мама Алины особо ее не видит уже 7 лет ( странно задавать ей вопросы о спорте , да и о жизни , к сожалению , тоже …
+13
-3
+10
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Вячеслав Пустохин
Ответ Jessi
Мать там забитая женщина, ее Федченко не подпускает к дочери
Коварная Федченко выкрала бедную Алину в 9 лет и насильно увезла в другой город!
+12
-3
+9
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Владимир Беспутин
Соседка по дому бабушки старшей сестры брата отца Алины Горбачевой рассказала, что крутит пельмени и думает о Алине
+10
-4
+6
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Jessi
Ответ Molly
Честно говоря, уже перебор с информацией о Горбачевой. Напишите уже о ком-то другом. Как дела, например, у Сони Муравьёвой? О ней вообще не слышно ничего с начала сезона.
Муравьева хорошо, выкладывали в телеграм вчера. А спортс действительно пишет только про Горбачёву
+8
-3
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Огюст
Странно спрашивать у любой матери о готовности спортивной её ребёнка к соревнованиям , для этого есть тренер и сам спортсмен , а в итоге всю его готовность покажут сами соревнования !
+7
-4
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Адриана
Ответ galik55
Тема очень достала. Но мама молодец , в отличии от тренера ни на кого не набрасывает.
А тренер на кого?
+3
0
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EwarD
Отстаньте, журналюги проклятые
+3
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Адриана
Ответ Nokolay Fomi4ev
Поездка на море, поездка на шоу в Китай со звездами первой величины - это покупка молчания Алины со стороны Федченко и ФФККР. Чтобы не сболтнула лишнего следователям СК о методах работы тренерши и не бросила тень на всю систему российского фк, которой рулит ФФККР. Надеюсь, ФФККР не будет вдобавок к этим подаркам еще и грибовать Алину на соревнованиях и вытягивать ее на медали. У Валиевой после Пекина тоже молчание купили, чтобы не сдала Тутберидзе и Шветского.
Интересно, а Ваше " молчание" можно купить....
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Елена Спирина
Ответ Лия Романова
сваливать как-то на занятость своего ребёнка странно, можно приехать на каток, например, пообщаться. Было бы желание Вообще разбираться должна опека, а не СМИ Поднадоело
Я тоже маму не понимаю, захочешь с ребенком общаться или просто увидеть, найдешь время все равно. Не 24 часа она занята
+3
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Kareglazaya
Наконец журналисты дорвались до мамы. Но сенсации, правда, не получилось.
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Allairina
Мама Алины как всегда, в своём репертуаре
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Nokolay Fomi4ev
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Журналисты, возьмите объяснение от службы опеки, почему они бездействуют видя нарушение закона? На каком основании Горбачева живет у Федченко? Опекунство Федченко оформила на Алину или как? Или опекунства нет, но есть взятка Службе опеки, чтобы закрывали глаза на эту ситуацию? Журналисты, ау???
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Nick Crosier
Как бы человек не увлекался чем то или делал профессионально,поддержка и общение с родителями всегда важно.особенно для растущих подростков.
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Пахра
Наша песня хороша - начинай сначала…
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polinarmax
что за белиберда тут вообще происходит...
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Iti_na_taiti
У неё ребёнок неделю назад ночевал один в подъезде и возвращаться особо не хотел. Сама же, по словам журналистов, со слезами на глазах искала её в том парке, а теперь снова не общается с дочкой -(
Родители, берегите своих детей.
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АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Molly
Честно говоря, уже перебор с информацией о Горбачевой. Напишите уже о ком-то другом. Как дела, например, у Сони Муравьёвой? О ней вообще не слышно ничего с начала сезона.
3а прыгает. Недавно видео было. Скоро увидим Соню!)
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Black&White
Ответ Nokolay Fomi4ev
ГОРБАЧЕВА И ФЕДЧЕНКО ГОВОРЯТ ОДИНАКОВЫМИ ФРАЗАМИ ИЛИ ГОРБАЧЕВА ГОВОРИТ ФРАЗАМИ, НАПИСАННЫМИ ДЛЯ НЕЕ ФЕДЧЕНКО??? 1) Первое обращение Горбачевой после побега и первые слова в обращении: «Мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с тренером» 2) Первое обращение Федченко после побега Горбачевой и первые слова в обращении: «Эта история не была связана с фигурным катанием» Оценили 4 человека
Естественно, ей все слова вкладывает тренер. Потому что странно от девочки слышать фразочки типа "спешу огорчить своих конкурентов". Откуда столько агрессии? Все интересовались как у нее дела после пропажи, а тут такие заявки.
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Адриана
Ответ Огюст
Странно спрашивать у любой матери о готовности спортивной её ребёнка к соревнованиям , для этого есть тренер и сам спортсмен , а в итоге всю его готовность покажут сами соревнования !
Это ещё раз говорит об уровне спортивной журналистики.
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