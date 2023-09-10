Мама Горбачевой: «Я ее сейчас особо не вижу, Алина целыми днями занимается подготовкой. Общаемся, но очень мало из‑за ее занятости»
Мама фигуристки Алины Горбачевой рассказала, что мало общается с дочерью.
«Вопросы по подготовке лучше задать тренеру, она же ее готовит. Я ее сейчас особо не вижу.
Алина занимается подготовкой целыми днями, занята. Мы общаемся, но очень мало из‑за ее занятости», – сказала Екатерина Горбачева.
Фигуристка тренируется у Софьи Федченко. Ранее сообщалось, что с девяти лет она живет не с семьей, а с тренером.
28 августа 16-летняя спортсменка пропала в Москве, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. После этого Алина заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием.
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Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?
Других слов и выражений не осталось.
Вообще разбираться должна опека, а не СМИ
Поднадоело
– Вы сказали, что первое время родители были в шоке, что вы стали спортсменкой. Сейчас они поддерживают ваш выбор?
– Сильно этой темы касаться не хотелось бы. С мамой я не очень хорошо общаюсь. В один момент она не хотела, чтобы я занималась фигурным катанием, что это трата времени, сил, денег и здоровья. Я с ней была не согласна, поэтому контакт у нас не очень хороший.
– После первенства России мама вас поздравила?
– Ну, она меня поздравляет, мы списываемся, видимся иногда. Но я бы не сказала, что это отношения мамы и дочки. Мы достаточно давно уже так. Я в целом привыкла.
Родители, берегите своих детей.