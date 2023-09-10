Фетисов о выборах: «Нам важно, чтобы люди влияли на ситуацию. С детства впечатление: день голосования – праздник»
Вячеслав Фетисов считает день голосования праздником.
Депутат Госдумы проверил работу избирательных участков в Видном.
Напомним, 8 сентября в России начались трехдневные выборы разных уровней более чем 80 регионах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 20 субъектах РФ – выборы депутатов законодательных органов власти, в 17 регионах – выборы муниципальных депутатов. Среди кампаний этого года – выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Также идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
«Еще с детства сохранилось впечатление, когда день голосования – всегда праздник, у людей хорошее настроение.
Самое главное, чтобы голосование проходило без происшествий. Здесь, судя по всему, голосование проходит в штатном режиме», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею.
«Вчерашний день был более насыщенным. Между тем активность поддержки того или иного кандидата с каждым годом набирает силы.
Нам очень важно, чтобы люди не оставались в стороне, чтобы они влияли на ситуацию», – добавил Фетисов.
Вот Эллочка смеётся над народом, который верит в честные выборы.