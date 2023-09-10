Фетисов о выборах: «Нам важно, чтобы люди влияли на ситуацию. С детства впечатление: день голосования – праздник»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов считает день голосования праздником.

Депутат Госдумы проверил работу избирательных участков в Видном. 

Напомним, 8 сентября в России начались трехдневные выборы разных уровней более чем 80 регионах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 20 субъектах РФ – выборы депутатов законодательных органов власти, в 17 регионах – выборы муниципальных депутатов. Среди кампаний этого года – выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Также идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

«Еще с детства сохранилось впечатление, когда день голосования – всегда праздник, у людей хорошее настроение.

Самое главное, чтобы голосование проходило без происшествий. Здесь, судя по всему, голосование проходит в штатном режиме», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

«Вчерашний день был более насыщенным. Между тем активность поддержки того или иного кандидата с каждым годом набирает силы.

Нам очень важно, чтобы люди не оставались в стороне, чтобы они влияли на ситуацию», – добавил Фетисов.

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13 комментариев

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Abdul Aziz
В советское время были выборы? Это какая-то новость для меня..
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Сергей Орлов
Ответ Abdul Aziz
В советское время были выборы? Это какая-то новость для меня..
Были, конечно. Безальтернативнее нынешних, правда)
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Bartez1986
В какое же гуано с каждым годом трансформируется Фетисов...
+8
-1
+7
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hazowsky
Какой же лицемерный он лизоблюд
+7
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D2437
выборы прозрачных никогда не было, одна фальш ,что в союзе, что в рф
+6
-1
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Ovi174
От выборов тут только одно название. Едро просто рисует своим кандидатам нужны цифры, а оппозицию которая может выиграть до них не допускает….
+2
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Atsuktuvas
А надо, чтобы день голосования был выбором.
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Olga.t
Самому Фетисову не смешно?
Вот Эллочка смеётся над народом, который верит в честные выборы.
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Заборостроитель
трехдневные выборы
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Pink Floyd1276
С детства впечатлительный.
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Domian
Он правда такой недалкий или банально исполняет повестку, втайне как и многие ожидая краха режима?)
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zaur za azalkm
Какая такая ситуация?
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