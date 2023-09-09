Кубок Содружества. Казакевич, Сливко, Гореева, Наталия и Анастасия Шевченко, Носкова, Нигматуллина пробегут масс-старт

10 сентября на этапе Кубка Содружества в Сочи пройдет женский масс-старт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

1-й этап

Сочи, Россия

Женщины

Масс-старт

Начало – 14:00 по московскому времени, трансляция – Матч ТВ, Матч! Планета (с 13:35)

Старт-лист

1.

2.

3.

4. Наталия Шевченко

5.

6.

7. Анастасия Батманова

8. Ксения Довгая

9. Тамара Дербушева

10. Алина Кудисова

11. Валерия Каюмова...

13. Ульяна Нигматуллина

14. Елизавета Каплина...

18. Лариса Куклина...

30. Анна Грухвина

Полный старт-лист – на сайте СБР.