Кубок Содружества. Казакевич, Сливко, Гореева, Наталия и Анастасия Шевченко, Носкова, Нигматуллина пробегут масс-старт

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Лариса Куклина Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ксения Довгая Алина Кудисова Кубок Содружества Биатлон

10 сентября на этапе Кубка Содружества в Сочи пройдет женский масс-старт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

1-й этап

Сочи, Россия

Женщины

Масс-старт

Начало – 14:00 по московскому времени, трансляция – Матч ТВ, Матч! Планета (с 13:35)

Старт-лист

1. Ирина Казакевич

2. Виктория Сливко

3. Анастасия Гореева

4. Наталия Шевченко

5. Екатерина Носкова

6. Анастасия Шевченко

7. Анастасия Батманова

8. Ксения Довгая

9. Тамара Дербушева

10. Алина Кудисова

11. Валерия Каюмова...

13. Ульяна Нигматуллина

14. Елизавета Каплина...

18. Лариса Куклина...

30. Анна Грухвина

Полный старт-лист – на сайте СБР. 

6 комментариев

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тоторо
Ответ Daniyar8
Сможет ли кто-нибудь победить Сливко?
ставлю на горееву, настю ш. и тамару)
+4
-1
+3
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2533ПВ
Ответ тоторо
ставлю на горееву, настю ш. и тамару)
У Н.Гореевой неплохие шансы,но все же фаворит Сливко.У Дербушевой сбился прицел,на нее не ставлю.Думаю Носкова имеет неплохие шансы,но надо точно стрелять.
+4
-1
+3
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Daniyar8
Сможет ли кто-нибудь победить Сливко?
+3
-1
+2
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Биатлонная зима
Наташа Шевченко может конечно победить , да многие тоже….. вот только стрельбу надо провести удачно. Но похоже сезон на лыжах еще не наступил, да и раскатка на роликах не всех устраивает, ну не лыжи ни разу …. правда же. Помню в ДЮСШ катались на роликах до умопомрачения , спуски, подъемы…..ноги быстрее забиваются …
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Gondeira
Ответ Daniyar8
Сможет ли кто-нибудь победить Сливко?
Казакевич, Гореева, Шевченко Н., Носкова - вполне.
0
0
0
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2533ПВ
Ответ Gondeira
Казакевич, Гореева, Шевченко Н., Носкова - вполне.
Казакевич если не будет много мазать,то тоже может вмешаться в борьбу за медали.Извините,но я на нее не ставлю.
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