Кубок мира по регби-2023. Япония сыграет с Чили, Уэльс против Фиджи, другие матчи

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10 сентября пройдут матчи группового этапа Кубка мира по регби.

Кубок мира по регби-2023

Мужчины

Франция

Группа D

Марсель

Япония – Чили – 14.00

 

Положение в группе: Англия – 4 очка (1 матч), Самоа – 0 (0), Япония – 0 (0), Чили – 0 (0), Аргентина – 0 (1). 

Группа B

Бордо

ЮАР – Шотландия – 18.45

 

Положение в группе: Ирландия – 5 (1), Тонга – 0 (0), ЮАР – 0 (0), Шотландия – 0 (0), Румыния – 0 (1).

Группа C

Сен-Дени

Уэльс – Фиджи – 22.00

 

Положение в группе: Австралия – 5 (1), Уэльс – 0 (0), Фиджи – 0 (0), Португалия – 0 (0), Грузия – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание матчей Кубка мира по регби-2023 во Франции

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