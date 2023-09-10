Кубок мира по регби-2023. Япония сыграет с Чили, Уэльс против Фиджи, другие матчи
10 сентября пройдут матчи группового этапа Кубка мира по регби.
Кубок мира по регби-2023
Мужчины
Франция
Группа D
Марсель
Япония – Чили – 14.00
Положение в группе: Англия – 4 очка (1 матч), Самоа – 0 (0), Япония – 0 (0), Чили – 0 (0), Аргентина – 0 (1).
Группа B
Бордо
ЮАР – Шотландия – 18.45
Положение в группе: Ирландия – 5 (1), Тонга – 0 (0), ЮАР – 0 (0), Шотландия – 0 (0), Румыния – 0 (1).
Группа C
Сен-Дени
Уэльс – Фиджи – 22.00
Положение в группе: Австралия – 5 (1), Уэльс – 0 (0), Фиджи – 0 (0), Португалия – 0 (0), Грузия – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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