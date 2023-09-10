Шредер, Гилджес-Александер, Эдвардс, Богданович и Дончич – в символической сборной ЧМ-2023

Теги Богдан Богданович Деннис Шредер Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Энтони Эдвардс Баскетбол

ФИБА назвала символическую сборную лучших игроков прошедшего чемпионата мира 2023 года.

В нее вошли пять защитников: Деннис Шредер (Германия), Шэй Гилджес-Александер (Канада), Энтони Эдвардс (США), Богдан Богданович (Сербия) и Лука Дончич (Словения).

Чемпионат мира-2023 закончился победой Германии в финале над Сербией со счетом 83:77.

Самым ценным игроком турнира был признан разыгрывающий Деннис Шредер, который помог Германии завоевать ее первый в истории титул чемпиона мира.

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11 комментариев

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Ilovethisgame77
Что там делает словенец-нытик?
+14
-4
+10
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Южанин78
Странная символическая сборная, почти вся из одних разыгравающих
+8
-1
+7
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mqh9pzrxgf
Просто с каждой топ команды по игроку, кто стату норм набил
+7
0
+7
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Сергей Пузанков
Пятёрка, в которой самый лишний - американец)
+5
-1
+4
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BVV
Эммм... Дончич???
Ничем другим, кроме как прогибом перед НБА, эту пятерку назвать нельзя.
+3
0
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Сергей Пузанков
Пятёрка, в которой самый лишний - американец)
Да и лука не особо впечатлил
+5
-2
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lundian
ощущение что это сборная той же бы Германии влетела бы.
+1
0
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Semyono
Имхо сборная ЧМ по позициям:
PG Шредер
SG Богданович
SF Ф. Вагнер
PF К. Олиник
C Д. Тайс
0
0
0
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Дмитрий Куркаев
Три разыгрывающих и два атакующих защитника, кайф)
Хотел сказать, что в НБА с отменой позиций в символических сборных будет то же самое, но нет – там наоборот похоже на минимум разыгрывающих.
0
0
0
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Сергей Пузанков
Ответ Южанин78
Странная символическая сборная, почти вся из одних разыгравающих
Богданович и Эдвардс вообще не разыгрывающие. Шай 50/50
+1
-1
0
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