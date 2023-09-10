Шредер, Гилджес-Александер, Эдвардс, Богданович и Дончич – в символической сборной ЧМ-2023
ФИБА назвала символическую сборную лучших игроков прошедшего чемпионата мира 2023 года.
В нее вошли пять защитников: Деннис Шредер (Германия), Шэй Гилджес-Александер (Канада), Энтони Эдвардс (США), Богдан Богданович (Сербия) и Лука Дончич (Словения).
Чемпионат мира-2023 закончился победой Германии в финале над Сербией со счетом 83:77.
Самым ценным игроком турнира был признан разыгрывающий Деннис Шредер, который помог Германии завоевать ее первый в истории титул чемпиона мира.
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Ничем другим, кроме как прогибом перед НБА, эту пятерку назвать нельзя.
PG Шредер
SG Богданович
SF Ф. Вагнер
PF К. Олиник
C Д. Тайс
Хотел сказать, что в НБА с отменой позиций в символических сборных будет то же самое, но нет – там наоборот похоже на минимум разыгрывающих.