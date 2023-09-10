Шредер, Гилджес-Александер, Эдвардс, Богданович и Дончич – в символической сборной ЧМ-2023

ФИБА назвала символическую сборную лучших игроков прошедшего чемпионата мира 2023 года.

В нее вошли пять защитников: Деннис Шредер (Германия), (Канада), (США), (Сербия) и (Словения).

мира-2023 закончился победой Германии в финале над Сербией со счетом 83:77.

Самым ценным игроком турнира был признан разыгрывающий Деннис Шредер, который помог Германии завоевать ее первый в истории титул чемпиона мира.

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