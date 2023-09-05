НФЛ. 1-я неделя. «Канзас-Сити» сыграет с «Детройтом» и другие матчи

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джэксонвилл Теннесси Денвер Канзас-Сити Лас-Вегас Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бей Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

8 сентября в первом матче нового сезона НФЛ «Канзас-Сити» сыграет с «Детройтом».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

1-я неделя

8 сентября

ДетройтКанзас-Сити – 3.20

10 сентября

КаролинаАтланта – 20.00

ХьюстонБалтимор – 20.00

ДжэксонвиллИндианаполис – 20.00

ЦинциннатиКливленд – 20.00

Тампа-БэйМиннесота – 20.00

ТеннессиНью-Орлеан – 20.00

Сан-ФранцискоПиттсбург – 20.00

АризонаВашингтон – 20.00

Лас-ВегасДенвер – 23.25

МайамиЛос-Анджелес Чарджерс – 23.25

ФиладельфияНью-Ингленд – 23.25

Лос-Анджелес РэмсСиэтл – 23.25

Грин-БэйЧикаго – 23.25

11 сентября

ДалласНью-Йорк Джайентс – 3.20

12 сентября

БаффалоНью-Йорк Джетс – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24

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1 комментарий

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dmitrispa
Как рано вывесили новость) Спасибо!)
Всех со стартом сезона!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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