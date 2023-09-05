НФЛ. 1-я неделя. «Канзас-Сити» сыграет с «Детройтом» и другие матчи
8 сентября в первом матче нового сезона НФЛ «Канзас-Сити» сыграет с «Детройтом».
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
1-я неделя
8 сентября
Детройт – Канзас-Сити – 3.20
10 сентября
Каролина – Атланта – 20.00
Хьюстон – Балтимор – 20.00
Джэксонвилл – Индианаполис – 20.00
Цинциннати – Кливленд – 20.00
Тампа-Бэй – Миннесота – 20.00
Теннесси – Нью-Орлеан – 20.00
Сан-Франциско – Питтсбург – 20.00
Аризона – Вашингтон – 20.00
Лас-Вегас – Денвер – 23.25
Майами – Лос-Анджелес Чарджерс – 23.25
Филадельфия – Нью-Ингленд – 23.25
Лос-Анджелес Рэмс – Сиэтл – 23.25
Грин-Бэй – Чикаго – 23.25
11 сентября
Даллас – Нью-Йорк Джайентс – 3.20
12 сентября
Баффало – Нью-Йорк Джетс – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Всех со стартом сезона!