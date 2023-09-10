Глава ОКР Станислав Поздняков не вошел в обновленный состав комиссии МОК по олимпийской программе

Глава ОКР не вошел в состав комиссии МОК по олимпийской программе.

Станислав Поздняков впервые был включен в состав комиссии в 2019 году, в опубликованных в 2022 году списках он также числился.

По информации Inside the Games, Позднякова заменил Джеки Коуэн – первый вице-президент Олимпийской ассоциации Ямайки. Это единственное изменение в составе органа, состоящего из 24 человек.

Комиссия по олимпийской программе анализирует программы летних, зимних и юношеских Олимпийских игр и формирует предложения для рассмотрения исполнительным комитетом .

Также экс-глава Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин не был включен в состав комиссии по доходам и коммерческому партнерству, а пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова – в состав комиссии по олимпийскому образованию.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сохранила членство в комиссии спортсменов МОК.

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