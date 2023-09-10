US Open. Финал. Медведев сыграет с Джоковичем в 23:00 мск
Даниил Медведев сыграет с Новаком Джоковичем в финале US Open.
Серб ведет 9:5 в личных встречах. В финалах «Больших шлемов» счет 1:1 – Медведев победил в решающем матче на US Open-2021.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Финал
- Дата проведения
- 10 сентября, 23.00
Сегодня 13 из 10 сделай.
Так победим!
- Алле, привет! Чего звонишь?
- Мне некогда разговаривать я выиграл юс опен! Пип-пип-пип
Но я верю, что Даниилу воздастся за АО с Надалем и случится чудо, которое вернёт того самого ребёнка, любящего теннис!
6:4 6:4 6:4
На прогулки он ходил,
Собирал значки и марки.
Получать любил подарки:
Шляпы, зонтики и трости.
Он ходил к медведю в гости,
И они вели беседу,
С понедельника по среду.