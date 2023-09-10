US Open. Финал. Медведев сыграет с Джоковичем в 23:00 мск

Даниил Медведев сыграет с Новаком Джоковичем в финале US Open.

Серб ведет 9:5 в личных встречах. В финалах «Больших шлемов» счет 1:1 – Медведев победил в решающем матче на US Open-2021.

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US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Расписание US Open 2023

Результаты US Open 2023