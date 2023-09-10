US Open. Финал. Медведев сыграет с Джоковичем в 23:00 мск

Теги Новак Джокович US Open результаты ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев сыграет с Новаком Джоковичем в финале US Open.

Серб ведет 9:5 в личных встречах. В финалах «Больших шлемов» счет 1:1 – Медведев победил в решающем матче на US Open-2021.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Расписание US Open 2023

Результаты US Open 2023

Даниил Медведев (Россия) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
10 сентября, 23.00
Онлайн матча

36 комментариев

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Антон Кривоногов
Даня!
Сегодня 13 из 10 сделай.
Так победим!
+21
-1
+20
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Guillermo
Ответ Футбол, хоккей итд
Главное, чтобы Медведев не выиграл два сета подряд,) а иначе проиграет потом 3 сета.... Пусть чередует: победа, поражение, победа, поражение и..... 🥇
Да, пускай выигрывает 3 подряд)
+10
0
+10
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akrets
Фаворит сегодня Lacoste. Есть ощущение, что должен победить; находится в неплохой форме
+8
0
+8
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Brustratt
пусть случится второй шлем
+7
0
+7
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Футбол, хоккей итд
Главное, чтобы Медведев не выиграл два сета подряд,) а иначе проиграет потом 3 сета.... Пусть чередует: победа, поражение, победа, поражение и..... 🥇
+7
-1
+6
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Potapson
Эпично! Русский и серб в финале us open. За красивый теннис и победы Медведеву!
+5
0
+5
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Утя Ваткин
Идеальный финал.
+6
-1
+5
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Sanan1908
Пусть победит сильнейший. Но чуть-чуть больше хочется, чтоб Даниил победил)
+5
-2
+3
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Yeroffey
Публика выбирая из двух зол будет на стороне Джоковича, но Даниила это наоборот подстегнет. Будет битва ⚔️
+4
-1
+3
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OnlyDendy
2 года назад уже обыгрывал Джоковича за этот самый БШ, вчера одержал психологическую победу над Алькарасом, так что сегодня ничего нового для Дани нет, чтобы не победить!
+3
0
+3
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tRIFF
За красивый теннис! Минимум 4 сета
+3
-1
+2
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Попрыгунчик
Опять слушать вой сербских болельщиков на трибунах
+3
-1
+2
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Dym86
-Алло
- Алле, привет! Чего звонишь?
- Мне некогда разговаривать я выиграл юс опен! Пип-пип-пип
+2
0
+2
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eple
У Дани есть шанс обыграть единственных двух соперников, которые выше него по рейтингу, в рамках одного тбш и заявить о себе, что гонка за первую строчку рейтинга не состоит только из двух теннисистов.
+2
-1
+1
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Пинающий Достоинства
Ох и сложно победить мотивированного императора…
Но я верю, что Даниилу воздастся за АО с Надалем и случится чудо, которое вернёт того самого ребёнка, любящего теннис!
6:4 6:4 6:4
+1
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go25
Ответ akrets
Фаворит сегодня Lacoste. Есть ощущение, что должен победить; находится в неплохой форме
подкорректирую: Lacoste находится НА неплохой форме
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киля
Где можно будет посмотреть?
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Guillermo
Дане сегодня может помочь лёгкая сетка Новака. Один в огне, на полном ходу, другому же надо находить себя. Не удивлюсь, если будет 5 сетов.
+1
-1
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Артем Гладских
даня, сегодня для победы нужно не 11 из 10, а все 1000 из 10!!) Дане победы , против хорошего, сильного соперника из Сербии!
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Данияр Жумабекович
Даня! в 2:00 ночи не получится посмотреть и поболеть, рано вставать на работу. Надеюсь утром прочитаю новость: "Медведев взял US Open". Удачи!
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Seventh
За красивый теннис!
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utsh44psmr
Ответ akrets
Фаворит сегодня Lacoste. Есть ощущение, что должен победить; находится в неплохой форме
Жил да был крокодил.
На прогулки он ходил,
Собирал значки и марки.
Получать любил подарки:
Шляпы, зонтики и трости.
Он ходил к медведю в гости,
И они вели беседу,
С понедельника по среду.
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Serjio Shabelnikov
Ответ киля
Где можно будет посмотреть?
Евроспорт 1
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alexei_toporov
Ответ киля
Где можно будет посмотреть?
SportCast ищите в телеграмме, ВКонтакте или просто интернете ;)
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justbored
Ответ Артем Гладских
Почему Джокович !? Значит иди жить в сербию! А мы , россияне, болеем за русских, за Даню!
Ахаха. Ну купи мне квартирку в Воеводине.))
+1
-1
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