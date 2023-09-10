Флик уволен с поста тренера Германии. Сборная проиграла 4 из 5 последних игр, вчера – 1:4 Японии

Ханс-Дитер Флик освобожден от обязанностей главного тренера сборной Германии.

Руководство Немецкого футбольного союза по предложению главы организации Бернда Нойендорфа решило незамедлительно отправить 58-летнего специалиста в отставку.

«Комитеты сошлись во мнении, что сборная нуждается в новом импульсе после недавних разочаровывающих результатов. Нужны оптимизм и уверенность в преддверии домашнего чемпионата Европы», – подчеркнул руководитель DFB.

Флик возглавлял команду с 2021 года. Под его руководством она не вышла из группы на ЧМ-2022.

В последних 5 играх у Германии 4 поражения и ничья. Вчера она со счетом 1:4 уступила Японии.

Во время матча с Францией обязанности тренера будет исполнять Руди Феллер, спортивный директор.

Сообщалось, что фаворитом на освободившийся пост является бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

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