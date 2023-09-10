Флик уволен с поста тренера Германии. Сборная проиграла 4 из 5 последних игр, вчера – 1:4 Японии

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу отставки Ханс-Дитер Флик Немецкий футбольный союз Футбол

Ханс-Дитер Флик освобожден от обязанностей главного тренера сборной Германии.

Руководство Немецкого футбольного союза по предложению главы организации Бернда Нойендорфа решило незамедлительно отправить 58-летнего специалиста в отставку.

«Комитеты сошлись во мнении, что сборная нуждается в новом импульсе после недавних разочаровывающих результатов. Нужны оптимизм и уверенность в преддверии домашнего чемпионата Европы», – подчеркнул руководитель DFB.

Флик возглавлял команду с 2021 года. Под его руководством она не вышла из группы на ЧМ-2022.

В последних 5 играх у Германии 4 поражения и ничья. Вчера она со счетом 1:4 уступила Японии.

Во время матча с Францией обязанности тренера будет исполнять Руди Феллер, спортивный директор.

Сообщалось, что фаворитом на освободившийся пост является бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

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136 комментариев

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Эго Криштиану
Пора возвращаться в Баварию
+119
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Отец Абду
Ответ Эго Криштиану
Пора возвращаться в Баварию
А Тухеля в сборную?:)
+66
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Антон Патракеев
Поразительно, конечно, так провалиться после такого успеха в сильнейшей Баварии 21 века (наряду с Хайнкесом)
+54
-4
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a2wai
Ответ Xabi Alonso78
Уволили за проигранные товарняки. Это просто смешно
Перфоманс немцев на ЧМ, видимо, все уже успели забыть, хотя там они прилично обосрались)
+39
-3
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Konstantin Frolov
Ответ Антон Патракеев
Поразительно, конечно, так провалиться после такого успеха в сильнейшей Баварии 21 века (наряду с Хайнкесом)
А может он и не был тор-тренером вовсе? Просто удачное стечение обстоятельств в тот успешный сезон с Баварией, на следующий вон уже с кубка Германии на начальной стадии отлетели.
+29
-5
+24
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Макс Фет
Ответ Seventh
Welcome to Borussia
Belorussia
+19
0
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Стахович
Спасибо за 8:2
+34
-16
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Fona
Ответ DonaldBrashear 2.0
может Хасан что-то знал? вылили на него ушаты помоев, конечно, а вдруг...
Учитывая количество глупых действий Хасана - вряд-ли
+18
-1
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Вондроушова
Ответ NEXTINHO
Может оставить Руди и как на ЧМ 2002 дойти до финала?
Тогда нужен Баллак и Клозе
+15
-1
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error505
Ответ Отец Абду
А Тухеля в сборную?:)
да, бартер
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icey_punk
Перелив фарта в баскетбол
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Нагрузки Сборной
Есть у нас на примете один безработный специалист по подготовке к домашним турнирам со знанием немецкого
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SergioRamos92
Ответ a2wai
Перфоманс немцев на ЧМ, видимо, все уже успели забыть, хотя там они прилично обосрались)
Играли они неплохо на ЧМ.Ну и Нойер с Горецкой забыли что они на ЧМ приехали,конечно тоже вина Флика что не вразумил этих двоих.
Вся их проблема это слабые защитники и отсутствие форварда,хотя у немцев после ухода Клозе уже 10 лет как ЦН проблемная позиция
Это Франция условная может позволить себе Бензема игнорировать.
А Германия такой роскошью сейчас не владеет
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udiekemen
Ответ Антон Патракеев
Поразительно, конечно, так провалиться после такого успеха в сильнейшей Баварии 21 века (наряду с Хайнкесом)
Странно конечно
Значит если ты будешь успешным в Баварии то это не означает что ты будешь успешным за рулём Германии.
+11
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NEXTINHO
Может оставить Руди и как на ЧМ 2002 дойти до финала?
+7
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<~Inter~>
Ответ Konstantin Frolov
А может он и не был тор-тренером вовсе? Просто удачное стечение обстоятельств в тот успешный сезон с Баварией, на следующий вон уже с кубка Германии на начальной стадии отлетели.
на фарте не будет такой разницы в игре команды
+6
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DonaldBrashear 2.0
может Хасан что-то знал? вылили на него ушаты помоев, конечно, а вдруг...
+9
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mrbt928d9j
нагельсман вошел в чат. тухель на готове
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Aibek Mak
Думаю спрос на него все еще есть и он возглавит какой нибудь клуб может даже топ клуб. И там уже все будет ясно. Топ ли это тренер или это было стечение обстоятельств и как мы любим говорить на багаже выехал
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Xabi Alonso78
Ответ a2wai
Перфоманс немцев на ЧМ, видимо, все уже успели забыть, хотя там они прилично обосрались)
С Японией было недоразумение и отскок, с Испанией сыграли в ничью, при этом создав больше моментов, Коста Рику обыграли
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Кавабунга Шреддоголовый
Круговорот тренеров Баварии в сборной Германии. Тухель следующий после Нагельсманна
+4
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Manuel Neuer-Bayern Munchen
Несмотря на столь разочаровывающие результаты, немного обидно за Флика. Тренер он хороший, чего только стоит его работа в качестве тренера Баварии, в сезоне 19/20 красной машине попросту не было равных, заслуженно выиграли Лигу Чемпионов.
К сожалению, нынешняя сборная Германии- не та команда, что 9 лет назад выигрывала Чемпионат Мира. Чистого нападающего нет ( не считая Фулькруга, Хавертц и Вернер- даже не вариант), центральные защитники играют безответственно и постоянно ошибаются ( вспомним вчерашнюю игру от Зюле, Рюдигера). Нехватка качественного правого защитника вынудила Флика поставить туда Киммиха, что значительно ослабило центр поля, сделав его беспомощным.
Я убежден, что виноват не только Флик, но и игроки. В то же время Ханси давали слишком много шансов, а желаемого результаты он не добивался, поэтому увольнение не должно удивлять.
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a2wai
Ответ Xabi Alonso78
С Японией было недоразумение и отскок, с Испанией сыграли в ничью, при этом создав больше моментов, Коста Рику обыграли
Да-да, отскок, немцы сами бросили играть во втором тайме и японцы весьма справедливо их за это наказали)

И против нулевой Испании не смогли их дожать, чтобы претендовать на плей-офф)
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Lindeman
Эх, жаль этого добряка
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Владислав Сергиенко
Ответ Дмитрий Сидоров
Действительно, надо было дождаться провала на домашнем Евро.
Ну если судить по товарнякам, то сборная России на ЕВРО 2012 должна была выйти в финал, а на ЧМ 2018 занять последнее место в группе, вы действительно до сих пор придаёте серьёзное значение товарнякам?
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