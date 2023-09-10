Флик уволен с поста тренера Германии. Сборная проиграла 4 из 5 последних игр, вчера – 1:4 Японии
Ханс-Дитер Флик освобожден от обязанностей главного тренера сборной Германии.
Руководство Немецкого футбольного союза по предложению главы организации Бернда Нойендорфа решило незамедлительно отправить 58-летнего специалиста в отставку.
«Комитеты сошлись во мнении, что сборная нуждается в новом импульсе после недавних разочаровывающих результатов. Нужны оптимизм и уверенность в преддверии домашнего чемпионата Европы», – подчеркнул руководитель DFB.
Флик возглавлял команду с 2021 года. Под его руководством она не вышла из группы на ЧМ-2022.
В последних 5 играх у Германии 4 поражения и ничья. Вчера она со счетом 1:4 уступила Японии.
Во время матча с Францией обязанности тренера будет исполнять Руди Феллер, спортивный директор.
Сообщалось, что фаворитом на освободившийся пост является бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Вся их проблема это слабые защитники и отсутствие форварда,хотя у немцев после ухода Клозе уже 10 лет как ЦН проблемная позиция
Это Франция условная может позволить себе Бензема игнорировать.
А Германия такой роскошью сейчас не владеет
Значит если ты будешь успешным в Баварии то это не означает что ты будешь успешным за рулём Германии.
К сожалению, нынешняя сборная Германии- не та команда, что 9 лет назад выигрывала Чемпионат Мира. Чистого нападающего нет ( не считая Фулькруга, Хавертц и Вернер- даже не вариант), центральные защитники играют безответственно и постоянно ошибаются ( вспомним вчерашнюю игру от Зюле, Рюдигера). Нехватка качественного правого защитника вынудила Флика поставить туда Киммиха, что значительно ослабило центр поля, сделав его беспомощным.
Я убежден, что виноват не только Флик, но и игроки. В то же время Ханси давали слишком много шансов, а желаемого результаты он не добивался, поэтому увольнение не должно удивлять.
И против нулевой Испании не смогли их дожать, чтобы претендовать на плей-офф)