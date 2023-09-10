Герхард Бергер: «Ферстаппен и Сенна уникальные гонщики – лучшие из всех, что я видел за последние 50 лет»
Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер считает Макса Ферстаппена одним из самых талантливых гонщиков в истории серии.
По словам Бергера, из всех гонщиков, которых ему доводилось видеть, по уровню таланта выше всех он бы поставил Ферстаппена и Айртона Сенну.
«Ферстаппен и Сенна уникальные гонщики – лучшие из всех, кого я видел за последние 50 лет. Конечно, Шумахер и Хэмилтон тоже выдающиеся гонщики. Ведь о статистике тоже нельзя забывать, а они у них обоих просто фантастическая. С другой стороны, Сенна очень рано погиб, а Ферстаппен еще очень молод», – рассказал Бергер.
Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?
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