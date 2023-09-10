Герхард Бергер: «Ферстаппен и Сенна уникальные гонщики – лучшие из всех, что я видел за последние 50 лет»

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Герхард Бергер Льюис Хэмилтон Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер считает Макса Ферстаппена одним из самых талантливых гонщиков в истории серии.

По словам Бергера, из всех гонщиков, которых ему доводилось видеть, по уровню таланта выше всех он бы поставил Ферстаппена и Айртона Сенну.

«Ферстаппен и Сенна уникальные гонщики – лучшие из всех, кого я видел за последние 50 лет. Конечно, Шумахер и Хэмилтон тоже выдающиеся гонщики. Ведь о статистике тоже нельзя забывать, а они у них обоих просто фантастическая. С другой стороны, Сенна очень рано погиб, а Ферстаппен еще очень молод», – рассказал Бергер.

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?

10 комментариев

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Дмитрий Дудников
Наброс засчитан)))
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Vladimir K
лучшие после Шумахера!
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Bromgecksin
Ух чё ща будет
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LeChat Ostrowski
ох уж эти австрийские "набрасывальщики". до британских ещё далековато, но они очень стремятся :))
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sfairait
Австриец набросил знатно, знатно) Помнится, тоде самое говорили про МиШу, Лью... Но полыхать будет, да)
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Великий Алонсо
Ответ Великий Алонсо
Лучший гонщик за всю историю это Фернандо Алонсо и мне плевать, что говорит этот Бергер, который лучших определяет по циферкам в графе побед. Он говорит Шумахер? Алонсо победил Шумахера на более медленной машине 2 сезона подряд! Шумахер Великий, а Алонсо ещё более Великий. Про Хэмилтона речь даже не идёт, Алонсо в 2010-2012 и его обошёл 3 раза подряд на более медленном болиде. Про Ферстаппена рассуждать это смешно, пусть для начала победит нескольких топовых напарников, чемпионов мира, а не Пересов и Албонов.
Ты снова во всем прав. Все по фактам, ты лучший.
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