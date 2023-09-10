Флик – первый уволенный тренер в истории сборной Германии (ФРГ)

Теги Йоахим Лев бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Франц Беккенбауэр Юрген Клинсманн Берти Фогтс Руди Феллер Ханс-Дитер Флик Немецкий футбольный союз Хельмут Шен Футбол

Немецкий футбольный союз впервые уволил главного тренера основной команды.

Сегодня стало известно, что Ханс-Дитер Флик отправлен в отставку после 4 поражений в 5 последних матчах.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, никогда еще возглавлявшие сборную Германии (ФРГ) специалисты не покидали пост до истечения срока действия контракта или против своей воли.

Ранее с командой работали 10 тренеров: Отто Нерц, Зепп Хербергер, Хельмут Шен, Юпп Дерваль, Франц Беккенбауэр, Берти Фогтс, Эрих Риббек, Руди Феллер, Юрген Клинсманн и Йоахим Лев.

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35 комментариев

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Johnie
Все бывает в первый раз
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AmanEsen
Вот это я удивлен если честно, а увольнение заслуженное.
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giallo-verde
Меня удивляет, что всего было 10 тренеров до Флика за всю историю выступления сборной Германии. У России, начиная с 1992 года было 14 тренеров.
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Игорь Романов
Ответ Кузя Гитарист
Спартак единственный чемпион , выигравший чемпионат к третьему туру
Это ж, каким отточенным умом надо обладать, чтобы и тут Спартак приплести? На горшок и спать, умник!
+9
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окечуква
А мне жаль Флика. Логически это увольнение вроде как и напрашивалось, а с другой стороны, вполне можно было бы дать Ханси еще немного времени на исправление ситуации. Потому что я сильно сомневаюсь, что при любом другом тренере, Германия тут же побежит и будет всухую отгружать соперникам по 4-5 мячей. В любом случае, Флику удачи в будущем.
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Бахти 86
Всего 11 тренеров? И 4 титула ЧМ. Вот это результат.
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udiekemen
Ответ Johnie
Все бывает в первый раз
Но не ожидаешь такое от Германии
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Кокич
Каюсь, Риббека не помню.
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Alexander Rakhilkin
Невероятный список - от Зеппа Хербергера до Берти Фогтс каждый выигрывал ЧМ или ЧЕ (Шён и то, и другое). Это ещё при Нерце сборная не допускалась до международных турниров. А вот потом - словно заело. Из группы на ЧЕ впервые не вышли при Фёллере, во всех прочих по-прежнему доходили минимум до 1/4, с ЧМ-2018 пошла полная беда...
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Крыс Пол
Флик поднялся при Ковиде. Исчезла эпидемия - испарился и Ханс-Дитер
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vzi
Ответ giallo-verde
Меня удивляет, что всего было 10 тренеров до Флика за всю историю выступления сборной Германии. У России, начиная с 1992 года было 14 тренеров.
Фогтс 8 лет. Лев 15 лет. Шон и Дерваль тоже вроде долго были.
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Yu123
Ответ Ksandvankneshas
Один Лёв лет 15 сборную Германии тренировал, солидный кусок всего этого срока за ним.
это за 123 года)
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Ksandvankneshas
Ответ giallo-verde
Меня удивляет, что всего было 10 тренеров до Флика за всю историю выступления сборной Германии. У России, начиная с 1992 года было 14 тренеров.
Один Лёв лет 15 сборную Германии тренировал, солидный кусок всего этого срока за ним.
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Vinnipukh Vinni
Ответ giallo-verde
Меня удивляет, что всего было 10 тренеров до Флика за всю историю выступления сборной Германии. У России, начиная с 1992 года было 14 тренеров.
Чего удивляться, если каждый отрабатывал как правило по паре циклов?
Только в 21 веке, когда пошли провалы, сроки сократились. Но всё компенсировал Лёв своим длиннющим сроком.
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Алексей Полиенков
Да, Флик конечно знатно оподливился.
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Bartez1986
Мостовой будет вторым
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Лёвик Султановс
11 тренеров за всю историю. афигеть конечно.
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