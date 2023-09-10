Флик – первый уволенный тренер в истории сборной Германии (ФРГ)
Немецкий футбольный союз впервые уволил главного тренера основной команды.
Сегодня стало известно, что Ханс-Дитер Флик отправлен в отставку после 4 поражений в 5 последних матчах.
Как сообщает Sky Sport Deutschland, никогда еще возглавлявшие сборную Германии (ФРГ) специалисты не покидали пост до истечения срока действия контракта или против своей воли.
Ранее с командой работали 10 тренеров: Отто Нерц, Зепп Хербергер, Хельмут Шен, Юпп Дерваль, Франц Беккенбауэр, Берти Фогтс, Эрих Риббек, Руди Феллер, Юрген Клинсманн и Йоахим Лев.
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Только в 21 веке, когда пошли провалы, сроки сократились. Но всё компенсировал Лёв своим длиннющим сроком.