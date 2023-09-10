Флик – первый уволенный тренер в истории сборной Германии (ФРГ)

Немецкий футбольный союз впервые уволил главного тренера основной команды.

Сегодня стало известно, что отправлен в отставку после 4 поражений в 5 последних матчах.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, никогда еще возглавлявшие сборную (ФРГ) специалисты не покидали пост до истечения срока действия контракта или против своей воли.

Ранее с командой работали 10 тренеров: Отто Нерц, Зепп Хербергер, Хельмут Шен, Юпп Дерваль, , , Эрих Риббек, , и .

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