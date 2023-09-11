Игрок «Сарагосы» Мольехо схватился за пах, празднуя гол в матче Сегунды. Ла Лига применит санкции

Теги Атлетико Сарагоса Ла Лига Д2 Испания Картахена Виктор Мольехо Футбол

Игрока «Сарагосы» накажут за непристойное празднование гола.

В матче 5-го тура испанской Сегунды полузащитник «Сарагосы» Виктор Мольехо, празднуя гол в ворота «Картахены» в концовке матча, схватился за пах.

Как сообщает Marca, Ла Лига применит в отношении Мольехо, права на которого принадлежат «Атлетико», дисциплинарные меры.

После матча 22-летний полузащитник принес извинения за неуместный жест.

«Хочу извиниться перед всеми теми людьми, которых оскорбило мое празднование. Это жест, который, очевидно, не соответствует моему воспитанию.

Теперь, успокоившись, я сожалею, то не поступил иначе. Этот [жест] ничего не значил и никому не был адресован. Это не оправдание, но в этом не было ничего существенного», – сказал Мольехо.

Изображение: кадр трансляции

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39 комментариев

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Стахович
22-летний полузащитник

Выглядит на все 44
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serginn
Ответ андрей кольцов
Похож внешне на Рубиалеса
Скорее на Пьерлуиджи Коллину.
+29
0
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андрей кольцов
Похож внешне на Рубиалеса
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Копатель морей
Ответ fireflame1515
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Это Уткин
+6
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Артур Артур
Да это же знаменитое празднование "Эль Чоло со своими кохонес"
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Слончик
На спорце не всегда можно прочесть про отбор к Лиге чемпионов, например.
Но если кто-то хватается за пах, или во второй лиге чемпионата Боснии выбежала собака и укусила, или футболистка-лесбиянка что-то сказала, мы это узнаем очень оперативно.
+3
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GavrP
наш, симеоновский)
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OliNero
Ответ serginn
Скорее на Пьерлуиджи Коллину.
Естественно,у них одна и та же болезнь
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Леван Мкртчян
Ответ андрей кольцов
Похож внешне на Рубиалеса
Лысые из бразерс
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Доброжелатель98
Ему надо в СА. Там это можно.. 😀.
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nikitosdaipoltos
Ответ nikitosdaipoltos
Оказалось, что 19-летний парень страдает от алопеции – полного выпадения волос на теле. Причинами этой болезни может стать множество факторов: наследственность, иммунные и аутоиммунные нарушения, эндокринные заболевания, патологии ЖКТ, вегетативные и церебральные нарушения симпатической иннервации кожи волосистой части головы и т.д. Болезнь встречается как у мужчин, так и у женщин. В футболе уже есть мужчины с алопецией: легендарный арбитр Пьерлуиджи Коллина и полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви.
вот причины внешности парня
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STB
Ответ Крыс Пол
Плохо он выглядит для 22-х лет. Видимо, с детства на урановых рудниках работает.
Алопеция не щадит никого
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Гамаль Хайдаров
сын того известного лысого судьи, который страх вселял в футболистов
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Jan Paskel
Ответ Гамаль Хайдаров
сын того известного лысого судьи, который страх вселял в футболистов
Коллина
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Леван Мкртчян
Лысые из бразерс
В Испании рулят волосатые из систерс.
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ТрактоПоктер
Мольехо Соболев Колина
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Team_Coach
Роберто Карлос
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nikitosdaipoltos
Оказалось, что 19-летний парень страдает от алопеции – полного выпадения волос на теле. Причинами этой болезни может стать множество факторов: наследственность, иммунные и аутоиммунные нарушения, эндокринные заболевания, патологии ЖКТ, вегетативные и церебральные нарушения симпатической иннервации кожи волосистой части головы и т.д.

Болезнь встречается как у мужчин, так и у женщин. В футболе уже есть мужчины с алопецией: легендарный арбитр Пьерлуиджи Коллина и полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви.
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Гильяно
Если ему 22, тогда мне 10
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fireflame1515
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Иван Шуткин
За свой надеюсь?)
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040474Andrei
Что за законченные новости. Вася…
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Алексѣй Пестовъ
0:09: Спартак заинтересовался Мальехо
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Крыс Пол
Плохо он выглядит для 22-х лет. Видимо, с детства на урановых рудниках работает.
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