Игрока «Сарагосы» накажут за непристойное празднование гола.

В матче 5-го тура испанской полузащитник «Сарагосы» , празднуя гол в ворота «Картахены» в концовке матча, схватился за пах.

Как сообщает Marca, применит в отношении Мольехо, права на которого принадлежат « », дисциплинарные меры.

После матча 22-летний полузащитник принес извинения за неуместный жест.

«Хочу извиниться перед всеми теми людьми, которых оскорбило мое празднование. Это жест, который, очевидно, не соответствует моему воспитанию.

Теперь, успокоившись, я сожалею, то не поступил иначе. Этот [жест] ничего не значил и никому не был адресован. Это не оправдание, но в этом не было ничего существенного», – сказал Мольехо.

Изображение: кадр трансляции

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