Игрок «Сарагосы» Мольехо схватился за пах, празднуя гол в матче Сегунды. Ла Лига применит санкции
Игрока «Сарагосы» накажут за непристойное празднование гола.
В матче 5-го тура испанской Сегунды полузащитник «Сарагосы» Виктор Мольехо, празднуя гол в ворота «Картахены» в концовке матча, схватился за пах.
Как сообщает Marca, Ла Лига применит в отношении Мольехо, права на которого принадлежат «Атлетико», дисциплинарные меры.
После матча 22-летний полузащитник принес извинения за неуместный жест.
«Хочу извиниться перед всеми теми людьми, которых оскорбило мое празднование. Это жест, который, очевидно, не соответствует моему воспитанию.
Теперь, успокоившись, я сожалею, то не поступил иначе. Этот [жест] ничего не значил и никому не был адресован. Это не оправдание, но в этом не было ничего существенного», – сказал Мольехо.
Изображение: кадр трансляции
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Но если кто-то хватается за пах, или во второй лиге чемпионата Боснии выбежала собака и укусила, или футболистка-лесбиянка что-то сказала, мы это узнаем очень оперативно.
Болезнь встречается как у мужчин, так и у женщин. В футболе уже есть мужчины с алопецией: легендарный арбитр Пьерлуиджи Коллина и полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви.