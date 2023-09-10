Анатолий Тимощук: «В «Спартак» работать никогда не пойду. Моя позиция не изменилась»

Теги Спартак Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия Марио Фернандес Вильзон Изидор Футбол

Анатолий Тимощук заявил, что никогда не пойдет работать в «Спартак».

– Два года назад вы сказали, что никогда не пойдете работать в «Спартак». Сейчас у вас в «Зените» Фернандес и Изидор, которые тоже говорили, что не перейдут в стан соперника.

– Видите же, что они не из «Спартака» перешли к нам (смеется). Хотя у нас есть Бакаев, который оттуда и пришел. У меня есть своя позиция. Думаю, эти футболисты взвесили все «за» и «против».

Каждый советуется со своей семьей, и чемпионат России, например, для Изидора не новый, он хорошо знает «Зенит». Он перешел в очень сильную команду и хороший коллектив, где каждый пытается поддерживать друг друга. У нас самые высокие цели.

Моя позиция, что я никогда не пойду работать в «Спартак», не изменилась, – сказал тренер «Зенита».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
леннорыч-абрамович
Изидор и Марио Фернандес животики от смеха надорвали.
+53
-10
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
леннорыч-абрамович
Ответ Александр Жердин
А что ему может предложить Спартак, чего нет в Зените?
Борщ
+47
-9
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
А в Шахтёр?
+21
-11
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KOTOV71
Как ещё напомнить про Спаратак- надо почаще про них спрашивать. Вот и вроде ,как " популярность"!
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Ответ Вадим Сидоров
В липовый, который собираются создать - пойдёт))
Липовый Шахтер тот, чей владелец спонсирует убийство жителей Донецка. Запуская снаряды по мирняку.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
Ответ Древний спартач
Зато Зенит может удивить капелланом-педофилом Глебом Грозовским , который занимал в клубе высокий пост по нравственным отношениям . А , что вам так борщ тарасовский покоя не даёт ? В Зените повара не готовят его игрокам ?
Зенит, что этого педофила укрывал от судебного преследования? Разницы не видишь?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Яременко
Для тебя Толя как раз позиции менять не проблема
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Metalloid
Ответ Вадим Сидоров
В липовый, который собираются создать - пойдёт))
Липовый во львове и польше играет.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
Никогда не говори «никогда» ©
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SergFed71
Без родины без флага
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
А у вас брат в Москве есть?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
manhuntrock
У этого человека есть позиция?)
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Ответ Вадим Сидоров
В липовый, который собираются создать - пойдёт))
Я бы даже и не удивился
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Колодий
колоборант нам не нужен
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Катя_СПб
Ответ Древний спартач
Зато Зенит может удивить капелланом-педофилом Глебом Грозовским , который занимал в клубе высокий пост по нравственным отношениям . А , что вам так борщ тарасовский покоя не даёт ? В Зените повара не готовят его игрокам ?
Это говорит болельщик клуба, где легализуют уголовника?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Когда закончиться война, его как языком с России слижет, он будет прятаться по всяким Бразилиям и Аргентинам. Скриньте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Сагайдачный
В Спартак за дверью целая стая стоит из бывших. Загрызут на пороге.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Metalloid
Ответ леннорыч-абрамович
Изидор и Марио Фернандес животики от смеха надорвали.
Там ещё Быстров хохочет, они любят таких, какой клуб, такие и игроки.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dandyst1
Ничего себе он принципиальный и своя позиция есть, когда нет риска потерять работу
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Северный болельщик
Керж вот работает в Спартаке...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
Ответ леннорыч-абрамович
Изидор и Марио Фернандес животики от смеха надорвали.
А что ему может предложить Спартак, чего нет в Зените?
+13
-13
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Rigert
легко за деньги предал родину, запросто за деньги предаст клуб.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Клюшникоа
А ты что, возомнил, что тебя туда позовут?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Georgii Neverov
Можно подумать его кто то звал в Спартак, возомнил себя тренером крутым...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
-Аллё спартак, я к вам не пойду!
-Так мы тебя и не звали!
-Всё, пока!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий