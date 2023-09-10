Ивич – лучший тренер июля-августа в Мир РПЛ. Он опередил Семака, Гончаренко, Личку и Осинькина

Владимир Ивич признан лучшим тренером июля-августа в Мир РПЛ.

В шести стартовых матчах « » набрал 14 очков. Почти половина всех проголосовавших болельщиков была за , за него отдали голос и 9 из 10 экспертов.

На приз лучшему тренеру также претендовали («Зенит»), («Урал»), («Крылья Советов») и («Динамо»).

Важный манифест Ивича. Его жесткость и четкость впечатляют

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