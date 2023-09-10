Ивич – лучший тренер июля-августа в Мир РПЛ. Он опередил Семака, Гончаренко, Личку и Осинькина

Теги Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги Виктор Гончаренко Владимир Ивич Игорь Осинькин Краснодар Марцел Личка Футбол

Владимир Ивич признан лучшим тренером июля-августа в Мир РПЛ.

В шести стартовых матчах РПЛ «Краснодар» набрал 14 очков. Почти половина всех проголосовавших болельщиков была за Ивича, за него отдали голос и 9 из 10 экспертов.

На приз лучшему тренеру также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Виктор Гончаренко («Урал»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Марцел Личка («Динамо»). 

Важный манифест Ивича. Его жесткость и четкость впечатляют

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22 комментария

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nkfrv10
абсолютно заслуженно
тем,кто не согласен,достаточно посмотреть в таблицу
+27
0
+27
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Максим Солодушенков
всё по делу, он заслуживает
+15
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Ahtarisiti
Ну здесь и так всё понятно цифры говорят за себя!!!
+12
0
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Избранные Фанаты
Ответ SMART789
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Газовый выпердыш, куда лезешь ?
+13
-2
+11
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abdulkaderkeita
Ответ kovfun-barrios
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да не горит у меня, не горит!
+9
-2
+7
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Максим Прокофьев
Ответ nkfrv10
абсолютно заслуженно тем,кто не согласен,достаточно посмотреть в таблицу
А весной Ловчев, Мостовой и прочие "эксперты" ругались что Краснодар не даёт работать отечественным специалистам а тащит Фарке, Ивича (хотя видимо забыли кто открыл Мусаева, Кононова и даже Шалимова). Кстати так же орали что быки переплатили покупая за 15 млн. почти 30летнего Кордобу...
+5
0
+5
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Lacerda
Ответ kovfun-barrios
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clown
+5
-2
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Ваня-председатель
Ответ ТИГР 15
Удачи в предстоящем месяце, вперед Влад!
Топалов?
+2
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закрыт по беспределу
Справедливо
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Filipp Gorski
По-моему это было очевидно
Ивич лучше всех провел август
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Александр Жердин
Логично, команда идёт на первом месте.
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nkfrv10
Ответ Максим Прокофьев
А весной Ловчев, Мостовой и прочие "эксперты" ругались что Краснодар не даёт работать отечественным специалистам а тащит Фарке, Ивича (хотя видимо забыли кто открыл Мусаева, Кононова и даже Шалимова). Кстати так же орали что быки переплатили покупая за 15 млн. почти 30летнего Кордобу...
Краснодар закрыл им рты,получается)
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Кирилл Демченко
Ответ Игорь Романов
Осинькин больше заслужил данную награду. Крылья сыграли с более сильными соперниками, у них состав слабее чем у Краснодара, забили больше всех голов и идут в тройке лидеров. Да и не стоит забывать про кучу травмированных игроков. Как тренер Осинькин дал более достойный результат в текущих условиях
какой более достойный ?! он на 2 месте ивич на первом. разница мячей в разы лучше. и соперники не такие уж сильные были . факел, рубин, Балтика ...
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Сергей48
Справедливо👍 Мои поздравления 👌
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ledenec
Ответ Максим Прокофьев
А весной Ловчев, Мостовой и прочие "эксперты" ругались что Краснодар не даёт работать отечественным специалистам а тащит Фарке, Ивича (хотя видимо забыли кто открыл Мусаева, Кононова и даже Шалимова). Кстати так же орали что быки переплатили покупая за 15 млн. почти 30летнего Кордобу...
Сейчас Ловчев уже открытую говорит - почему Мостовой не тренирует Спартак...
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kirei-75
Одобряю
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ТИГР 15
Удачи в предстоящем месяце, вперед Влад!
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Кирилл Демченко
Ответ kovfun-barrios
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а причем здесь кого обыграли?! как бы у всех плюс минус календарь одинаковый.
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