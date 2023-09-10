Ивич – лучший тренер июля-августа в Мир РПЛ. Он опередил Семака, Гончаренко, Личку и Осинькина
Владимир Ивич признан лучшим тренером июля-августа в Мир РПЛ.
В шести стартовых матчах РПЛ «Краснодар» набрал 14 очков. Почти половина всех проголосовавших болельщиков была за Ивича, за него отдали голос и 9 из 10 экспертов.
На приз лучшему тренеру также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Виктор Гончаренко («Урал»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Марцел Личка («Динамо»).
Важный манифест Ивича. Его жесткость и четкость впечатляют
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Ивич лучше всех провел август