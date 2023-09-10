Поздняков об исключении из состава комиссии МОК: «Ничего удивительного. Это ответ на справедливую критику дискриминационной политики»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Легкая атлетика

Глава ОКР высказался о том, что его не включили в состав комиссии МОК.

Сегодня стало известно, что Станислав Поздняков не вошел в обновленный состав комиссии МОК по олимпийской программе. Его заменил первый вице-президент Олимпийской ассоциации Ямайки. 

«Все решения, связанные с нашим членством в той или иной комиссии МОК, абсолютно ожидаемые.

Сегодняшнее – это прогнозируемый ответ на справедливую критику дискриминационной политики по нейтрализации российских спортсменов.

Запретить, отлучить, лишить – парадигма нынешних подходов коллег из Лозанны не подразумевает сейчас присутствия России в олимпийском движении. Так что ничего удивительного», – написал Поздняков в телеграм-канале. 

Глава ОКР Станислав Поздняков не вошел в обновленный состав комиссии МОК по олимпийской программе

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1 комментарий

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Olga.t
Точно, ничего удивительного в этом нет.
Закономерно, заслуженно.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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