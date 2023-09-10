Поздняков об исключении из состава комиссии МОК: «Ничего удивительного. Это ответ на справедливую критику дискриминационной политики»

Глава ОКР высказался о том, что его не включили в состав комиссии МОК.

Сегодня стало известно, что Станислав Поздняков не вошел в обновленный состав комиссии МОК по олимпийской программе. Его заменил первый вице-президент ассоциации Ямайки.

«Все решения, связанные с нашим членством в той или иной комиссии МОК, абсолютно ожидаемые.

Сегодняшнее – это прогнозируемый ответ на справедливую критику дискриминационной политики по нейтрализации российских спортсменов.

Запретить, отлучить, лишить – парадигма нынешних подходов коллег из Лозанны не подразумевает сейчас присутствия России в олимпийском движении. Так что ничего удивительного», – написал Поздняков в телеграм-канале.

Глава ОКР Станислав Поздняков не вошел в обновленный состав комиссии МОК по олимпийской программе