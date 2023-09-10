«МЮ» продолжит платить Антони всю зарплату, хотя бразилец не будет играть и тренироваться

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Антони деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» продолжит платить зарплату Антони.

Вингер продолжит получать выплаты от клуба в полном объеме, несмотря на то, что в обозримом будущем бразилец не будет тренироваться и играть, сообщает The Telegraph.

Решение принято для того, чтобы дать Антони возможность сосредоточиться на защите себя и не допустить, чтобы ситуация влияла на клуб.

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36 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
Вот это топаря конечно привёз Тен Хаг за 100 лямов
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Хан Сахан
Был бы молодой Роналду в нынешнее время, его бы уже четвертовали
+14
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St.7
Антони даже когда играет и половины денег не отрабатывает,о чем тут говорить)
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Копатель морей
Ответ Street Fighter
Я понимаю конечно, что сейчас модно писать «вот посмотрите, кого этот голландский физрук привёз, гыгыгы», но как же презумпция невиновности? Как можно отстранить человека, при том, что не было даже никаких доказательств на то, что он виноват? Это ведь не тоже самое, что было с Гринвудом. Там были фото, аудио. А тут нет вообще ничего! Просто слова какой-то рандомной девушки.
Слова рандомной девушки единственное спасение МЮ
Ибо 7хаг будет ставить это бревно в состав постоянно
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Bdv68
Ответ Фанат Лионеля Месси
Вот это топаря конечно привёз Тен Хаг за 100 лямов
с прицепом ☝️🤬🧐
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Копатель морей
Само собой будет платить, ведь часть зарплаты спиннера откатом уходит 7Хагу
+3
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Cristiano Ronaldo
Ответ St.7
Антони даже когда играет и половины денег не отрабатывает,о чем тут говорить)
С такой игрой, которую он показывал, это ему доплачивать клубу нужно было
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Акира_1
Ответ Street Fighter
Я понимаю конечно, что сейчас модно писать «вот посмотрите, кого этот голландский физрук привёз, гыгыгы», но как же презумпция невиновности? Как можно отстранить человека, при том, что не было даже никаких доказательств на то, что он виноват? Это ведь не тоже самое, что было с Гринвудом. Там были фото, аудио. А тут нет вообще ничего! Просто слова какой-то рандомной девушки.
Когда пишут про то, кого привёз Тен Хаг, то имеют ввиду ужасную игру Антони и все те проблемы, что от него исходят, никто не нарушает его права и не называет его насильником без доказательств. Смеются над фактом, что игрок 100 миллионов приносит одни проблемы своим трансфером
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Street Fighter
Я понимаю конечно, что сейчас модно писать «вот посмотрите, кого этот голландский физрук привёз, гыгыгы», но как же презумпция невиновности?

Как можно отстранить человека, при том, что не было даже никаких доказательств на то, что он виноват?

Это ведь не тоже самое, что было с Гринвудом. Там были фото, аудио. А тут нет вообще ничего! Просто слова какой-то рандомной девушки.
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Le Tallec
Культура отмены в действии. Дураки они там. Без суда и следствия. Презумпция невиновности отсутствует. Все катится в бездну. Мир сошел с ума.
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Люблю Марго Робби
После Ферги МЮ превратился в какой-то Спартак
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BZB
А с чего бы ему не платить зарплату, контракт-то не расторгнут.
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Will Turner
еще одно доказательство того, что это отстранение ради репутации и в угоду толерантности британской общественности, а не из-за того что руководство действительно недовольно этим
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Отец Абду
Ответ Хан Сахан
Был бы молодой Роналду в нынешнее время, его бы уже четвертовали
Повезло ему, а то щас доигрывал бы в Хетафе условном...
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Freedoms
Ахахах, клуб кук"" " какой то. А ведь болею за это "" "" "с детства
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red7
МЮ надо подписывать пи**расов, чтобы не было проблем с бабами
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tusiel
Ответ Street Fighter
Я понимаю конечно, что сейчас модно писать «вот посмотрите, кого этот голландский физрук привёз, гыгыгы», но как же презумпция невиновности? Как можно отстранить человека, при том, что не было даже никаких доказательств на то, что он виноват? Это ведь не тоже самое, что было с Гринвудом. Там были фото, аудио. А тут нет вообще ничего! Просто слова какой-то рандомной девушки.
есть слова нескольких девушек, есть фотки, есть скрины переписок. Другой вопрос — насколько они правдивы, но они есть.
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Stretford End
Ответ Cristiano Ronaldo
С такой игрой, которую он показывал, это ему доплачивать клубу нужно было
то есть играй он хорошо и тогда были бы проблемы? )
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Роман Буянов
Реально становится интересно, что там Санчо натворил, что даже такого фрукта ЭТХ сильнее котирует)
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Stretford End
скорее всего копы что то раскопали и скинули юротделу клуба но пока официально не афишировали.
Не исключаю такой вариант.
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red hikkikomori
Ответ Акира_1
Когда пишут про то, кого привёз Тен Хаг, то имеют ввиду ужасную игру Антони и все те проблемы, что от него исходят, никто не нарушает его права и не называет его насильником без доказательств. Смеются над фактом, что игрок 100 миллионов приносит одни проблемы своим трансфером
фанам Тен Хага хоть 💦 в глаза - все божья роса
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Bergkamp007
Хочу быть вингером МЮ
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Ksandvankneshas
Я и не сомневался
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Le Tallec
Ждём когда рекламодатели начнут разрывать контракты
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Vezdexodof
Само собой, что будет платить...
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