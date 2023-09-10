«МЮ» продолжит платить Антони всю зарплату, хотя бразилец не будет играть и тренироваться

«Манчестер Юнайтед» продолжит платить зарплату Антони.

Вингер продолжит получать выплаты от клуба в полном объеме, несмотря на то, что в обозримом будущем бразилец не будет тренироваться и играть, сообщает The Telegraph.

Решение принято для того, чтобы дать Антони возможность сосредоточиться на защите себя и не допустить, чтобы ситуация влияла на клуб.

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