«МЮ» продолжит платить Антони всю зарплату, хотя бразилец не будет играть и тренироваться
«Манчестер Юнайтед» продолжит платить зарплату Антони.
Вингер продолжит получать выплаты от клуба в полном объеме, несмотря на то, что в обозримом будущем бразилец не будет тренироваться и играть, сообщает The Telegraph.
Решение принято для того, чтобы дать Антони возможность сосредоточиться на защите себя и не допустить, чтобы ситуация влияла на клуб.
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Как можно отстранить человека, при том, что не было даже никаких доказательств на то, что он виноват?
Это ведь не тоже самое, что было с Гринвудом. Там были фото, аудио. А тут нет вообще ничего! Просто слова какой-то рандомной девушки.
Не исключаю такой вариант.