Глава RFEF Рубиалес о поцелуе с футболисткой: «Я собираюсь подать в отставку, потому что не могу продолжить свою работу. Отношение ко мне может затронуть тех, кто мне дорог»
Луис Рубиалес сообщил о намерении уйти с поста главы RFEF.
Президент Королевской испанской футбольной федерации подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.
– Да, я собираюсь это сделать. Да, собираюсь, потому что я не могу продолжить свою работу.
– Что стало последней каплей? Разговор с семьей, с отцом, возможно?
– Да, с моим отцом, с моими дочерьми. Они знают, что дело не во мне. Некоторые близкие друзья говорили мне: «Луис, тебе нужно подумать о своем достоинстве, о том, чтобы двигаться дальше».
Многие поддержали меня за эти три недели, но дело не только во мне, а еще и в том, что такое отношение ко мне может затронуть и других, тех, кто мне очень дорог. Так что я должен поступить соответствующим образом в данной ситуации, – сказал Рубиалес в интервью Пирсу Моргану.
«Я не против умереть за справедливость». Мать Рубиалеса объявила голодовку и заперлась в церкви
Чемпиона мира уволили через две недели после золота. Скандал с Рубиалесом смыл и тренера женской сборной
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Жаль