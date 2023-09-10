Глава RFEF Рубиалес о поцелуе с футболисткой: «Я собираюсь подать в отставку, потому что не могу продолжить свою работу. Отношение ко мне может затронуть тех, кто мне дорог»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол отставки Федерация футбола Испании сборная Испании жен ЧМ по футболу среди женщин Пирс Морган Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес сообщил о намерении уйти с поста главы RFEF.

Президент Королевской испанской футбольной федерации подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

– Да, я собираюсь это сделать. Да, собираюсь, потому что я не могу продолжить свою работу.

– Что стало последней каплей? Разговор с семьей, с отцом, возможно?

– Да, с моим отцом, с моими дочерьми. Они знают, что дело не во мне. Некоторые близкие друзья говорили мне: «Луис, тебе нужно подумать о своем достоинстве, о том, чтобы двигаться дальше».

Многие поддержали меня за эти три недели, но дело не только во мне, а еще и в том, что такое отношение ко мне может затронуть и других, тех, кто мне очень дорог. Так что я должен поступить соответствующим образом в данной ситуации, – сказал Рубиалес в интервью Пирсу Моргану.

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81 комментарий

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Kubinec_
всем чмоки - добавил он
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Георгий Большаков
Ответ DolJun
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Нет, надо посадить его за изнасилование
+33
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Roman Araslanov
Тебаса забери с собой!
+23
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Dexter Morgan
Жаль мужика. Очередная жертва либеральной толерантной повестки. Надеюсь, что к нам эта грязь не проникнет.
+21
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blаncо
Ушла эпоха поцелуя.
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Фёдор Кузнецов
Ответ DolJun
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Как минимум не смеяться над этим поцелуем в автобусе с командой
+9
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Геннадий Тимченко
Руби Аллеса надо было гнать в шею сразу после его выходки, которая обезглавила сборную в канун ЧМ в России🤬
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Копатель морей
Мда, думал гигачад пойдет до конца
Жаль
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blade77
дожали
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Роман
Сдался мужик, но попытка была неплохая
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Bunyod Turgunov
Жалко. Добили
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serb2010
Ответ GrandPapa
Надо думать головой... а не другим местом.
Он поцеловал девушку, а не изнасиловал. Так что "другое место" тут не при делах.
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Артем Дроздов
Луис держался как мог, можно сказать до последнего, ощущение, что весь мир(не только Испания) против него был, пошел уже зашквар какой то, уголовка за поцелуйчик светила.
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R
Ответ Dexter Morgan
Жаль мужика. Очередная жертва либеральной толерантной повестки. Надеюсь, что к нам эта грязь не проникнет.
позволишь Дюкову одну из своих близких поцеловать на всю страну?
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Георгий Большаков
Ответ Бене Гессерит
Нет, надо было, чтобы он признал ошибку и не пытался злоупотреблять властью, чтобы надавить на девушку.
Поцеловать человека другого пола - ошибка?
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Копатель морей
Ответ DolJun
жаль что приходится заниматься подобным ликбезом https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D1%8B
Не все в польше живут, чтобы эту ссылку без ВПНа открыть)))
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Фёдор Кузнецов
Ответ Леван Мкртчян
Сегодня акк Cronica Libre ( не последние люди занимающиеся журналистскими расследованиями) уже накинул на Тебаса. Если подтвердят фактами ( а они могут) то что заявляют, то его голова тоже полетит...и не просто полетит, а еше и уголовкой попахивает
За изнасилование Ла Лиги?
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Георгий Большаков
Ответ DolJun
перечитай, я тебе выше ответил.
Ты написал, как с ним надо, по твоему мнению, поступить, но не написал, почему
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Леван Мкртчян
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ура товарищи! Теперь Тебас
Сегодня акк Cronica Libre ( не последние люди занимающиеся журналистскими расследованиями) уже накинул на Тебаса. Если подтвердят фактами ( а они могут) то что заявляют, то его голова тоже полетит...и не просто полетит, а еше и уголовкой попахивает
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Dexter Morgan
Ответ R
позволишь Дюкову одну из своих близких поцеловать на всю страну?
Ты когда-нибудь целовался? Знаешь значение поцелуев? И что они означают? Или для вас любой поцелуй автоматически имеет сексуальный подтекст? Как раз ценность жизни в том, что в какой-то момент ты можешь абсолютно с незнакомым человеком порадоваться, поздравить друг друга. И всё. В испанской культуре вообще поцелуи, обнимашки при любом удобном случае используются. Я уже много раз читал подобные комментарии. Люди друг друга касаются спокойно. Никто не помер.
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Вадим flanec
Ответ Бене Гессерит
В каком году? В 2003? И не Эдам, а Адриен?
А какая разница в каком году он поцеловал Холли Берри. Ведь сейчас, срока давности для таких вещей нет на западе, запросто могут вытащить на белый свет историю, как ещё в школьном возрасте Кевин Спейси тронул за попу соседку.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ура товарищи! Теперь Тебас
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Леван Мкртчян
Ответ Фёдор Кузнецов
За изнасилование Ла Лиги?
В губы Ла-лигу -- и без согласия. А потом еще и на плечо ее закинул и потащил через всю Европу ,в финансовую пропасть
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Георгий Большаков
Ответ DolJun
а ты можешь лишь погыгыкать, ведь реальных контр-аргументов у тебя нет. увы, ты, как и многие местные "самцы", банально не вывозишь базу.
У тебя какие аргументы?
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Dexter Morgan
Ответ rej1sta
Судя по всему, он бы и себя поцеловать позволил.
На Пасху люди обнимаются и целуются. Во время ответственных моментов люди друг друга поддерживают, радуются. Если вы всё извращаете, то это не проблемы нормальных людей.
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