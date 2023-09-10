Луис Рубиалес сообщил о намерении уйти с поста главы RFEF.

Президент Королевской испанской футбольной федерации подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

– Да, я собираюсь это сделать. Да, собираюсь, потому что я не могу продолжить свою работу.

– Что стало последней каплей? Разговор с семьей, с отцом, возможно?

– Да, с моим отцом, с моими дочерьми. Они знают, что дело не во мне. Некоторые близкие друзья говорили мне: « , тебе нужно подумать о своем достоинстве, о том, чтобы двигаться дальше».

Многие поддержали меня за эти три недели, но дело не только во мне, а еще и в том, что такое отношение ко мне может затронуть и других, тех, кто мне очень дорог. Так что я должен поступить соответствующим образом в данной ситуации, – сказал Рубиалес в интервью .

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