Чемпионат мира по баскетболу-2023. Сербия сыграет с Германией в финале, США сразятся с Канадой за бронзу

В воскресенье, 10 сентября, на Филиппинах пройдут решающие матчи чемпионата мира по баскетболу-2023.

В финале Сербия сыграет с Германией, во встрече за третье место США сразятся с Канадой.

мира

Филиппины

Матч за 3-е место



США – Канада Дата проведения 10 сентября, 11.30, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

Финал



Германия – Сербия Дата проведения 10 сентября, 15.40, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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