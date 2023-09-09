Чемпионат мира по баскетболу-2023. Сербия сыграет с Германией в финале, США сразятся с Канадой за бронзу
В воскресенье, 10 сентября, на Филиппинах пройдут решающие матчи чемпионата мира по баскетболу-2023.
В финале Сербия сыграет с Германией, во встрече за третье место США сразятся с Канадой.
Чемпионат мира
Филиппины
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 10 сентября, 11.30, «Mall of Asia Arena»
Финал
- Дата проведения
- 10 сентября, 15.40, «Mall of Asia Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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