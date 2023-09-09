Чемпионат мира по баскетболу-2023. Сербия сыграет с Германией в финале, США сразятся с Канадой за бронзу

Теги результаты сборная Германии сборная США сборная Сербии сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

В воскресенье, 10 сентября, на Филиппинах пройдут решающие матчи чемпионата мира по баскетболу-2023.

В финале Сербия сыграет с Германией, во встрече за третье место США сразятся с Канадой.

Чемпионат мира

Филиппины

Матч за 3-е место

США – Канада
Дата проведения
10 сентября, 11.30, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

Финал

Германия – Сербия
Дата проведения
10 сентября, 15.40, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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ID89
Йокич дотанцевал уже? Финал мог бы глянуть
+1
-1
0
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ModestBoy
Весь год за Дениску болел, и сейчас пусть будет красиво.
0
0
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