Деннис Шредер – MVP чемпионата мира 2023 года

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер признан самым ценным игроком чемпионата мира 2023 года.

29-летний игрок помог Германии завоевать ее первый в истории титул чемпиона мира. Показатели Шредера на турнире составили 19,1 очка, 2,0 подбора и 6,1 передачи в среднем за матч.

Германия одержала победу над Сербией в финальном матче чемпионата мира со счетом 83:77. Шредер стал самым результативным игроком встречи, набрав 28 очков (9 из 17 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 8 из 10 с линии штрафных), сделав 2 подбора, 2 передачи и перехват.

Свой лучший матч на турнире Шредер провел против Австралии – 30 очков (10 из 19 с игры, 5 из 9 из-за дуги, 5 из 5 с линии), 8 передач, 1 подбор.

Ранее награду MVP чемпионата мира получали Кевин Дюрэнт (2010), Кайри Ирвинг (2014) и Рикки Рубио (2019).

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