Деннис Шредер – MVP чемпионата мира 2023 года

Теги сборная Германии сборная Сербии Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер признан самым ценным игроком чемпионата мира 2023 года.

29-летний игрок помог Германии завоевать ее первый в истории титул чемпиона мира. Показатели Шредера на турнире составили 19,1 очка, 2,0 подбора и 6,1 передачи в среднем за матч.

Германия одержала победу над Сербией в финальном матче чемпионата мира со счетом 83:77. Шредер стал самым результативным игроком встречи, набрав 28 очков (9 из 17 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 8 из 10 с линии штрафных), сделав 2 подбора, 2 передачи и перехват.

Свой лучший матч на турнире Шредер провел против Австралии – 30 очков (10 из 19 с игры, 5 из 9 из-за дуги, 5 из 5 с линии), 8 передач, 1 подбор.

Ранее награду MVP чемпионата мира получали Кевин Дюрэнт (2010), Кайри Ирвинг (2014) и Рикки Рубио (2019).

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9 комментариев

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Bashibuzuck
Справедливо, потрясающий игрок👏👏👏
+14
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Ф_Крюгер
Ответ selso99
Канадец был сильнее.
Обычно дают участнику матчу за 1 место
+8
0
+8
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DeX
в сборной Шредер преображается и становится однозначным топчиком
+4
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Роман Тучин
Молодец, Дениска. Признаться, не верил в его яркую игру в финале, но ошибся.
+2
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Адильхан Абдусаламов
Шредер хорош,грузовик с кэшом близко.
Данке Шу за обосравшихся "братушек"
+3
-2
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Алина Наманова
Теперь цитата Линекера про немцев относится к баскетболу, но не к футболу. Грустно , но факт))
+1
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Ed Monix
Это коронный номер Шрюдера - в сложных матчах взять игру на себя и зарешать. Настоящий чемпион мира, если брать во внимание слова Ноа Лайлза
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