Кубок Содружества. Латыпов, Бабиков, Смольский, Халили, Поварницын, Цветков выступят в масс-старте

Теги сборная России результаты сборная Беларуси Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Максим Воробей Никита Лобастов Никита Поршнев Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Дмитрий Лазовский Кирилл Бажин Александр Корнев Александр Бектуганов Кубок Содружества Биатлон

10 сентября на этапе Кубка Содружества в Сочи пройдет мужской масс-старт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

1-й этап

Сочи, Россия

Мужчины

Масс-старт

Начало – 11:00 по московскому времени, трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 10:35)

Старт-лист

1. Антон Смольский (Беларусь) 

2. Александр Поварницын (Россия)

3. Эдуард Латыпов (Россия)

4. Никита Поршнев (Россия)

5. Антон Бабиков (Россия)

6. Роман Еремин (Россия)

7. Максим Воробей (Беларусь)

8. Александр Бектуганов (Россия)

9. Кирилл Стрельцов (Россия)

10. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

11. Александр Корнев (Россия)...

13. Максим Цветков (Россия)

14. Кирилл Бажин (Россия)...

16. Карим Халили (Россия)

17. Никита Лобастов (Беларусь)

18. Василий Томшин (Россия)

Полный старт-лист – на сайте СБР.

 

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