Роналду спас «Аль-Наср» в концовке, Малком попрощался с «Зенитом», Дембеле переходит в «ПСЖ», УАФ просит исключить россиян из УЕФА и другие новости

1. «Зенит» объявил о завершении перехода Малкома в «Аль-Хилаль». Футболист тепло попрощался с клубом, Россией и Семаком – изучайте его прощальное письмо читателям Sports.ru.

2. Гол Роналду «Замалеку» на 87-й минуте вывел «Аль-Наср» в плей-офф Кубка арабских чемпионов. Криштиану забил во второй игре подряд и спас команду от вылета в групповом этапе.

3. Трансферные новости. ЦСКА согласовал все условия перехода Виктора Давилы из «Леона», нападающий выкупит свой контракт за 5 млн долларов. ПСВ заинтересовался Арсеном Захаряном, но быстро передумал, столкнувшись с запросами «Динамо» – 12+3 млн евро.

Трансфер Дембеле в «ПСЖ» согласован. Вингер сказал игрокам «Барсы», что не хочет играть за клуб, где в него «постоянно бросаются дерьмом». «ПСЖ» хочет арендовать Рамуша у «Бенфики» с обязательством выкупа за 65+15 млн евро, чтобы обойти ФФП. «ПСЖ» предлагал «Барсе» арендовать Неймара, но получил отказ. Канселу и «Барса» согласовали контракт. Гвардиол перейдет в «Ман Сити» за 90+10 млн евро, защитник попрощался с партнерами по «Лейпцигу». Доннарумма готов перейти в «Ювентус».

4. Украинская ассоциация футбола попросила исключить представителей России из органов УЕФА.

5. Майкл Джордан перестал быть владельцем «Шарлотт» – он продал контрольный пакет акций.

6. Роман Ротенберг вошел в список кандидатов в сборную России от Минспорта. Он указан как старший тренер, Жамнова нет.

7. В Баку прошли вторые партии 1/64 финала Кубка мира по шахматам. Непомнящий, Карлсен, Свидлер, Дубов, Витюгов вышли в 1/32 финала.

8. В Челябинске стартовал чемпионат России по легкой атлетике. Мизинов, Чепарева, Макаренко, Ткалич, Никитина, Трофимец одержали победы.

9. Луис Энрике якобы рассматривает возможность ухода из «ПСЖ» из-за ситуации с Мбаппе. Впрочем, в клубе все опровергают.

10. Экс-физиотерапевт «Барсы» за домогательства осужден на 4 года. Он касался груди и гениталий сотрудницы клуба, пришедшей на массаж из-за болей в шее.

11. Федерация гребного спорта Великобритании запретила трансгендерам участвовать в женских турнирах.

Цитаты дня.

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