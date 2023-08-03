Роман Ротенберг: «Через 20 лет увидим детей из стран БРИКС, играющих в хоккей на высоком уровне»

Теги ФХР сборная ЮАР Роман Ротенберг детский хоккей ТАСС Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о роли России в развитии хоккея в странах БРИКС.

Ротенберг высказался после второго саммита Россия – Африка, который проходил в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

«Огромная благодарность организаторам саммита и форума, все прошло на очень высоком уровне. Это время возможностей развития хоккея в этих странах начиная с детского хоккея.

Нам ничего не мешает взять пятилетних детишек в Индии, Южной Африке, других африканских странах и из других стран БРИКС и начать с ними работать. Это великая возможность для хоккея, чтобы выйти на совершенно новый уровень.

У нас есть отличный опыт с Китаем, Узбекистаном, и мы это апробировали в деле, то есть мы не теоретики, а практики. Сейчас готовим с коллегами дорожную карту, в которой будут вопросы, как нам совместными усилиями развивать хоккей в этих странах. С африканскими коллегами мы обсуждали, как экипировать детишек, строить катки.

Аналогично это касается Индии и Южной Африки: там свои климатические условия, но можно построить крытый каток, на котором создать хоккейную секцию, где можно заниматься детям с четырех лет.

Это проект не одного дня, а долгосрочный – лет на 20. Это не популизм, никто не хочет на этой ситуации хайповать, мы хотим начать кропотливо работать. И через 20 лет мы увидим этих детей из стран БРИКС, которые на высоком уровне будут играть в хоккей», – сказал первый вице-президент ФХР.

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62 комментария

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Как хорошо обещать прекрасное будущее и говорить о грядущих победах, о которых никто не вспомнит когда будущее станет настоящим.
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Бред сумасшедшего...
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Ответ Утя Ваткин
Как хорошо обещать прекрасное будущее и говорить о грядущих победах, о которых никто не вспомнит когда будущее станет настоящим.
Совок патч 2.0. Догнать и перегнать. Сказки о светлом будущем.
+37
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Дети из Бразилии, Индии, ЮАР будут играть в хоккей на высоком уровне через 20 лет?
Точнее даже так, дети из этих стран будут играть в хоккей?
+30
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По ходу роман посмотрел 800 мемов и узнал слово Хайп, потому что вставляет его теперь во все свои бредни. Что же будет, когда он узнает про слова типа Лол и мемы типа Дверь мне сделал?
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Ну да, почему бы не вложить денег в развитие хоккея в АФРИКЕ. Больше проблем, как водится, нет
+15
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Ответ Аморалинни
Второй лучший игрок НХЛ - немец
ну до драйзайтля был Уве Крупп, Олаф Кольциг, сейчас вот Зайдер еще. Но смешно считать Германию хоккейной страной, разве нет?
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А помните, как Владимир Владимирович в далеком 2000 году общеал, что большинство населения страны в 2020 году будет жить в своих трехкомнатных квартирах?
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Кажется в Индии появится ещё одна разновидность "неприкасаемых", так как там в огромном почёте травяной хоккей
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ещё в советское время наши хоккеисты ездили в Японию на сборы и проводили там выставочные матчи с местными командами. Потом при расширении участников ЧМ японцы выкупили право на участие в нескольких чемпионатах( вне зависимости от результатов). Разве это принесло какие то результаты? Или кто-то всерьёз верит, что если в Африку поедут наши хоккеисты и тренеры, то через 20 лет они станут на уровень Финляндии ( с которой этот план сработал, но она и до приезда наших тренеров не была полным днищем, а делила в те времена 5-6 место в мировом рейтинге с США, уступая только СССР, Канаде, ЧССР и Швеции, причём имела в составе несколько мировых звёзд типа Курри. ФРГ была 7 , остальные появлялись на один год, занимали последнее место и вылетали) .
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Ответ Аморалинни
Второй лучший игрок НХЛ - немец
И что? Он не первый немецкий игрок. Да и играют немцы в хоккей лет на тридцать дольше нас. Спорт им вполне подходит - командный, игровой, климатически они тоже не в жаре живут. А вот на кой чёрт хоккей Индии, ЮАР и Бразилии - непонятно. Игра дорогая, требует очень капризных условий, на каком-то странном покрытии, которое там мало кто видел.
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Надеюсь через лет 5 его к стене поставят как и его родню и дядю дзюдоиста.
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Почему только через 20? Это дискредитация планов нашего президента по превращению Африки в кратчайшие сроки в высококультурный и всесторонне развитый континент.
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И это будут наши единственные соперники вместе с Белоруссией
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Так, коммунизм к 1980 году мы построили, квартиру каждая семья к 2000 году получила, осталось теперь дождаться сборную ЮАР на чемпионате мира по хоккею в 2043 году..
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"Я уверен: мы выиграем Чемпионат Мира по футболу 2018" Фурсенко⚽️
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Это ты ещё на 20 лет с нами?
+4
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"Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе."
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В мире нет ничего невозможного, если ты ########.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А ведь под эту чушь будут выделяться реальные деньги налогоплательщиков.
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Клиника...
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Палата номер 6 по нему давно уже плачет 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ что он несёт?
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Рома не останавливайся, больше ада!
Кидай на вентилятор все г.вно.
Не забудь про папуасов Новой Гвинеи и Мадагаскар 🦁
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Из серии, и Остапа понесло : " Васюки переименовываются в Нью-Москву , а Москва -в Старые Васюки. Ленинградцы и Харьковчвне скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы , а скоро и центром всего мира. "
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Ответ Daishi
Совок патч 2.0. Догнать и перегнать. Сказки о светлом будущем.
глубинным нравиццо ))))))))
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