Роман Ротенберг: «Через 20 лет увидим детей из стран БРИКС, играющих в хоккей на высоком уровне»

Роман Ротенберг рассказал о роли России в развитии хоккея в странах БРИКС.

высказался после второго саммита Россия – Африка, который проходил в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

«Огромная благодарность организаторам саммита и форума, все прошло на очень высоком уровне. Это время возможностей развития хоккея в этих странах начиная с детского хоккея.

Нам ничего не мешает взять пятилетних детишек в Индии, Южной Африке, других африканских странах и из других стран БРИКС и начать с ними работать. Это великая возможность для хоккея, чтобы выйти на совершенно новый уровень.

У нас есть отличный опыт с Китаем, Узбекистаном, и мы это апробировали в деле, то есть мы не теоретики, а практики. Сейчас готовим с коллегами дорожную карту, в которой будут вопросы, как нам совместными усилиями развивать хоккей в этих странах. С африканскими коллегами мы обсуждали, как экипировать детишек, строить катки.

Аналогично это касается Индии и Южной Африки: там свои климатические условия, но можно построить крытый каток, на котором создать хоккейную секцию, где можно заниматься детям с четырех лет.

Это проект не одного дня, а долгосрочный – лет на 20. Это не популизм, никто не хочет на этой ситуации хайповать, мы хотим начать кропотливо работать. И через 20 лет мы увидим этих детей из стран БРИКС, которые на высоком уровне будут играть в хоккей», – сказал первый вице-президент .