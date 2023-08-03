«Динамо» готово продать Захаряна за 12+3 млн евро

«Динамо» готово продать Арсена Захаряна.

По информации «Спорт-Экспресса», «Динамо» готово расстаться с хавбеком за 12 млн евро плюс 3 млн бонусами.

Ранее сообщалось, что «Страсбур» предлагал за Захаряна 10 млн евро плюс бонусы. Больше платить французы не намерены, их предложение действует до конца недели.

Также бла информация, что ПСВ готов предложить за 20-летнего полузащитника 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян отметился одним голом и одной результативной передачей в трех матчах за «Динамо».