«Динамо» готово продать Захаряна за 12+3 млн евро

Теги ПСВ премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Страсбур Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

«Динамо» готово продать Арсена Захаряна.

По информации «Спорт-Экспресса», «Динамо» готово расстаться с хавбеком за 12 млн евро плюс 3 млн бонусами.

Ранее сообщалось, что «Страсбур» предлагал за Захаряна 10 млн евро плюс бонусы. Больше платить французы не намерены, их предложение действует до конца недели.

Также бла информация, что ПСВ готов предложить за 20-летнего полузащитника 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян отметился одним голом и одной результативной передачей в трех матчах за «Динамо».

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20 комментариев

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Блин да купите его уже кто-нибудь, и отдайте в аренду в псв или аякс. Раскроется можно перепродать в 3-4 раза дороже!
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Надоели новости про него, одно и тоже второй год.
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мне кажется что если даже за него готовы будут отдать 15 миллионов + бонусы то динамо скажет: нам мало надо ещё
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Ответ Roman6688
Блин да купите его уже кто-нибудь, и отдайте в аренду в псв или аякс. Раскроется можно перепродать в 3-4 раза дороже!
А если карьера начнет буксовать? Динамо вполне адекватную сумму хочет за игрока по текущим временам
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У вас опечатка. Не "также бла информация", а "также бла бла информация".
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Арустгмян, успакойся уже! Если Заха хочет в Европу, то в следующем году пусть уходит бесплатно.
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Ответ FilinMD
А если карьера начнет буксовать? Динамо вполне адекватную сумму хочет за игрока по текущим временам
Так я и говорю что странно что за такие деньги не берут! Тот же Челси почему не берет и сдает его в аренду в условный псв?
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Ответ Моё Моя
На рынке ещё африканцы есть.
На то он и рынок, чтобы там были и захаряны и югославы и латиносы и африканцы. И на этом рынке ~15 млн за него адекватные деньги
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Ответ Roman6688
Блин да купите его уже кто-нибудь, и отдайте в аренду в псв или аякс. Раскроется можно перепродать в 3-4 раза дороже!
Отдайте в аренду и он подпишет контракт зимой с другой командой
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Ответ Никита Давыдкин
латиносов и югославов давно за такие же или даже большие деньги покупают
На рынке ещё африканцы есть.
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Ответ Моё Моя
За год до конца конракта? Я понимаю Динамо, но когда на рынке есть Латиносы и югославы, будет тяжело получить такие деньги.
латиносов и югославов давно за такие же или даже большие деньги покупают
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Ответ FilinMD
А если карьера начнет буксовать? Динамо вполне адекватную сумму хочет за игрока по текущим временам
За год до конца конракта?
Я понимаю Динамо, но когда на рынке есть Латиносы и югославы, будет тяжело получить такие деньги.
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Не знаю, не заходить что ли пока в топик Динамо, как ни зайду Захаряна продают… есть другие вести хоспадяя. Продать Захаряна это уже мерч надо делать
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В этом году трансферная политика заключается продать Захаряна и Тюкавина???жесткая политика на выход явная…
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Когда появится наконец надпись,что Динамо купило кого-то за миллионы евро?
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Захарян и сам, скорее всего, уже устал от неопределённости.
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Боели мог бы и накинуть пятерку - не обеднел бы
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нам не нужно девятьсот, два по двести и пятьсот
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А раньше было 15. А сейчас 12+3.
Интересно,10+5 подойдёт?
Может 7+8))
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