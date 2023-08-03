Майкл Джордан официально продал контрольный пакет акций «Шарлотт»

Теги Майкл Джордан Шарлотт НБА Баскетбол

Продажа Майклом Джорданом контрольного пакета акций «Шарлотт» группе инвесторов, возглавляемой Гэйбом Плоткиным и Риком Шнэллом, завершена, сообщается на официальном сайте клуба.

В конце июля Совет управляющих НБА одобрил продажу клуба новой группе владельцев. Команда при заключении сделки оценивалась в 3 миллиарда долларов.

Шнэлл, который был миноритарным владельцем «Атланты», и Плоткин, миноритарный владелец «Хорнетс», станут управляющими клуба. Джордан сохранит миноритарный пакет акций и свое присутствие в организации.

Джордан, шестикратный чемпион и пятикратный MVP лиги, был единственным чернокожим владельцем клуба НБА. В 2010 году баскетболист купил мажоритарный пакет акций «Шарлотт» за 275 млн долларов.

С 2006 года «Хорнетс» лишь три раза выходили в плей-офф и не выиграли ни одной серии.

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4 комментария

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Ну, с точки зрения бизнеса Майкл как минимум неплохо инвестировал, а по факту получил нереальную сверхприбыль...
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Купит команду в МЛС или АПЛ
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Федя неплохо поднялся
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Ответ Don Cherry 67
Купит команду в МЛС или АПЛ
Зная Джордана и его любовь к бейсболу - это скорее уж будет команда из MLB...
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