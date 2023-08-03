«Думаешь, ты, маленькая глупая девочка, можешь задавать мне такие вот вопросы?» Григорян – журналистке на вопрос об отставке из «Кубани» после 3 поражений

Александр Григорян нагрубил журналистке после вопроса о возможной отставке из «Кубани».

«У « » три поражения в трех матчах . Нет ли опасений, что вас могут уволить?» – спросила у тренера корреспондент «Спорт день за днем» Виктория Кэшби.

«Еще раз, как тебя зовут? Виктория? И ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?» – ответил и положил трубку.

«Кубань» начала сезон в Мелбет Первой лиге с трех поражений – от «Енисея» (1:2), махачкалинского «Динамо» (0:2) и КАМАЗа (0:2). Следующую игру команда, занимающая 18-е место, проведет 6 августа, ее соперником станет «Волгарь».