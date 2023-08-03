«Думаешь, ты, маленькая глупая девочка, можешь задавать мне такие вот вопросы?» Григорян – журналистке на вопрос об отставке из «Кубани» после 3 поражений

Теги премьер-лига Россия Первая лига Александр Григорян Кубань Футбол

Александр Григорян нагрубил журналистке после вопроса о возможной отставке из «Кубани».

«У «Кубани» три поражения в трех матчах Первой лиги. Нет ли опасений, что вас могут уволить?» – спросила у тренера корреспондент «Спорт день за днем» Виктория Кэшби.

«Еще раз, как тебя зовут? Виктория? И ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?» – ответил Григорян и положил трубку.

«Кубань» начала сезон в Мелбет Первой лиге с трех поражений – от «Енисея» (1:2), махачкалинского «Динамо» (0:2) и КАМАЗа (0:2). Следующую игру команда, занимающая 18-е место, проведет 6 августа, ее соперником станет «Волгарь».

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75 комментариев

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какое-то киркорство
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Хамство. Взрослый мужик, зачем быдлить?) Никогда такого не понимал. Очень не красит такое поведение и высказывания
+107
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+103
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Ответ Илья Деньгин
Хамство. Взрослый мужик, зачем быдлить?) Никогда такого не понимал. Очень не красит такое поведение и высказывания
Это от слабости.
Сильный человек все перевел бы в шутку.
Слабый - против заведомо более слабого включает агрессию.

Слабак Григорян. Не мужик.
+90
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+86
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Те кто защищает этого "недотренера" к вам вопрос:
А сколько надо проиграть матчей подряд, что бы можно было задавать вопрос про увольнение?
+76
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+71
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всегда прикалывало что вот таких псевдотрегеров , ничего ни разу не покозавших в плане результатов , всегда в России куда то берут на работу , они везде проваливаются а их снова приглашают на новые места
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Он и свои женские команды так тренировал? ) Или это ещё очень мягко было? ))
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"Национальной идеей является сила, наглость и хамство."(с) А.Серебряков
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Григорян хочет огромного умного мужика?
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Ответ Дмитрий Крутенко
Те кто защищает этого "недотренера" к вам вопрос: А сколько надо проиграть матчей подряд, что бы можно было задавать вопрос про увольнение?
Хорош)
Если бы девушка парировала именно таким вопросом это был бы панч века)
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Ответ Дмитрий Крутенко
Те кто защищает этого "недотренера" к вам вопрос: А сколько надо проиграть матчей подряд, что бы можно было задавать вопрос про увольнение?
это крутой Коуч, ему такие вопросы задавать нельзя, покупайте петухов и кидайте в него, это реально работает.
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Хам или самый великий футбольный стратег
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Ответ Gornostaev
Глупая маленькая девочка со взглядом волчицы...
Думаешь, она Армену Григоряну позвонила?
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а чё он не добавил что она должна у него сосать?:) как то не по мужски разговор закончил, видимо не зря в него петухом кидали:)))
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Глупая маленькая девочка со взглядом волчицы...
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Большой глупый дядя
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Ответ Роман
На провокацию ответил грубостью, Не первый и не последний случай
Главный скилл журналюх — провоцировать,
Особенно эмоциональных людей
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Ответ Илья Деньгин
Хамство. Взрослый мужик, зачем быдлить?) Никогда такого не понимал. Очень не красит такое поведение и высказывания
В конце написано, что он положил трубку. Возникают вопросы. Было ли согласовано это интервью по телефону? Если какой-то ноунейм без предварительной договоренности звонит и спрашивает про увольнение, то мужика можно понять.
+6
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Ответ rude.
Хорош) Если бы девушка парировала именно таким вопросом это был бы панч века)
он положил трубку
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Вообще она вежливо спросила, можно было как-то поизящнее ответить, а Григорян сразу обесценивать начал
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Ответ Eduard Rastryopin
Комментарий удален модератором
Один человек нахамил другому - третий это перевёл в масштаб страны. Так может проблема третьего не в стране, а в нём самом?
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Ответ Роман
Главный скилл журналюх — провоцировать, Особенно эмоциональных людей
Да, работа журналиста - провоцировать, и что?)) Взрослый умный человек просто не ведётся на провокации. Зачем и кому нужен тренер, теряющий контроль от "провокационного" вопроса?
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Ответ Shago
Думаешь, она Армену Григоряну позвонила?
Браво!)))
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Григорян Кубани
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https://youtu.be/PGrggtdrTlU
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«Слушай, я русский язык нехорошо знаю. Он постучал в дверь и сказал, тоже хочет. Кхм... Такие вопросы задаете, что неудобно отвечать... Даже.»- Мимино. Мамой клянусь .
+1
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