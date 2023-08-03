Канселу и «Барса» согласовали контракт. Жоау – приоритетная цель Хави, переговоры с «Сити» идут
Жоау Канселу хочет перейти в «Барселону» из «Манчестер Сити».
Как сообщает Фабрицио Романо, правый защитник согласовал условия личного контракта с «Барселоной».
Он хочет перейти в каталонский клуб. Хави хочет видеть португальца в команде с января, для него Канселу – приоритетная цель.
Сейчас «Барселона» ведет переговоры с «Манчестер Сити» по поводу перехода игрока. Каталонский клуб планирует использовать часть средств от продажи Усмана Дембеле в «ПСЖ» для организации перехода Канселу.
Во второй части минувшего сезона Канселу играл за «Баварию» на правах аренды. Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.
из возможных минусов, возраст, токсичность и высокая цена
из плюсов:то что он шикарно дополняет Рафинью, является одним из сильнейших атакующих крайков в мире и может сыграть одновременно и справа и слева
пока сложно что-то сказать, но правый защитник нам нужен, если сможем приобрести игрока такого класса и у нас с ним не будет проблем, то просто шикарно, если не оправдает, то потеряем только 18млн за аренду
а справа в нападение найдём кого-нибудь, просто на подмену Рафе, тут всё не настолько страшно