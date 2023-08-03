Канселу и «Барса» согласовали контракт. Жоау – приоритетная цель Хави, переговоры с «Сити» идут

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Фабрицио Романо Футбол

Жоау Канселу хочет перейти в «Барселону» из «Манчестер Сити».

Как сообщает Фабрицио Романо, правый защитник согласовал условия личного контракта с «Барселоной».

Он хочет перейти в каталонский клуб. Хави хочет видеть португальца в команде с января, для него Канселу – приоритетная цель.

Сейчас «Барселона» ведет переговоры с «Манчестер Сити» по поводу перехода игрока. Каталонский клуб планирует использовать часть средств от продажи Усмана Дембеле в «ПСЖ» для организации перехода Канселу.

Во второй части минувшего сезона Канселу играл за «Баварию» на правах аренды. Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.

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45 комментариев

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Ответ Streetbor
Всех сбитых собирают, кто устал от требований Пепа и хочет в теплом прибрежном городе почилить. Пансионат фк Барселона))
Про Обаму так же думали, Хави из него сделал доминатора с лучшей статистикой в Примере за пол года)
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Ответ Streetbor
Всех сбитых собирают, кто устал от требований Пепа и хочет в теплом прибрежном городе почилить. Пансионат фк Барселона))
Ох уж эти сбитые летчики Гюндоган и Кансело). Одни из лучших на своих позициях в мире, да-да, конечно
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Надеюсь проблем с дисциплиной у него будет, потому что когда он в форме это один из лучших крайков мира
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Честно сомнительный трансфер, характер у него не сахар, возможно конечно Хави найдёт подход
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Ответ Вячеслав Новиков-Володько
Честно сомнительный трансфер, характер у него не сахар, возможно конечно Хави найдёт подход
Его характер проявляется только тогда, когда он не играет. Человек хочет быть в основе, думаю в нынешней Барсе он спокойно будет основным там на его фланге даже нет конкуренции.
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+8
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Ответ Вячеслав Новиков-Володько
Честно сомнительный трансфер, характер у него не сахар, возможно конечно Хави найдёт подход
у Барсы огромные проблемы с пз. их тупо нет.
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Кажется, теперь цель Канселу - поиграть во всех топ клубах Европы
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Ответ Вячеслав Новиков-Володько
Честно сомнительный трансфер, характер у него не сахар, возможно конечно Хави найдёт подход
Один из лучших крайних защей в мире если с головой порядок
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Ответ Эрик Оганезов
ну не знаю, лучше бы молодого Фреснеду взяли
Трансфермарк пишут что уже почти подписали его
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Отлично. И справа может сыграть, и Бальде слева подменить, ибо Алонсо в качестве дублёра это просто похороны
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Трансфер рискованный,но имеет свои серьёзные плюсы если выстрелит
из возможных минусов, возраст, токсичность и высокая цена
из плюсов:то что он шикарно дополняет Рафинью, является одним из сильнейших атакующих крайков в мире и может сыграть одновременно и справа и слева

пока сложно что-то сказать, но правый защитник нам нужен, если сможем приобрести игрока такого класса и у нас с ним не будет проблем, то просто шикарно, если не оправдает, то потеряем только 18млн за аренду
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Ответ GuruFutbola
Про Обаму так же думали, Хави из него сделал доминатора с лучшей статистикой в Примере за пол года)
Кунде на фланге защиты тоже стал хорошо смотреться
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Ответ Spiker1606
А почему тогда его выкинули?
Втюхали синебусу за оверарайс
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Ответ Streetbor
Всех сбитых собирают, кто устал от требований Пепа и хочет в теплом прибрежном городе почилить. Пансионат фк Барселона))
у Канселу классный игрок и очень универсальный, может сыграть на обоих флангах и насколько я знаю у Барселоны есть проблемы справа кажется. Канселу хорош впереди, помогает в атаке, часто отдаёт результативные передачи, это хорошее усиления для Барселоны.
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Ответ Streetbor
Всех сбитых собирают, кто устал от требований Пепа и хочет в теплом прибрежном городе почилить. Пансионат фк Барселона))
Другое дело не сбитые Модрич и Кросс, да?
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Ответ Streetbor
Всех сбитых собирают, кто устал от требований Пепа и хочет в теплом прибрежном городе почилить. Пансионат фк Барселона))
В позапрошлом сезоне был лучшим в Сити , что с ним произошло вопрос
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Ответ Ape1sin
закроет дорого перспективному чёрненькому пареньку, очень зря
Так он ведь правоногий винг-бек. Просто он хорошо играет с обоих флангов. Когда у Пепа хромал левый фланг защиты, Кансело выходил там. Сейчас у Барселоны хромает правый фланг, и играть он будет уже там
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Ответ Дренажная вода 4
А почему его на лавку усадили? Потому что он играл дерьмово. Когда он в форме, это топовый игрок, но к сожалению в форме он далеко не всегда.
На самом деле его усадили на лавку потому что Пеп стал играть с 4 цз, именно поэтому и сейчас они не подписывают крайков, а берут еще одного цз
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Ответ андрей быцюк
ну теперь похоже цель поиграть в топ клубах ЛигиЕвропы😂🤣🤣🤣
Юмори неудачно и дальше.
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Ответ андрей быцюк
🤣🤣🤣прямая замена Дембеле🙊🙉🙈
а зачем Барсе прямая замена Дембеле, при живом Рафинье, вот правый защитник действительно проблемная позиция,тем более если возьмём Канселу, который может играть и слева

а справа в нападение найдём кого-нибудь, просто на подмену Рафе, тут всё не настолько страшно
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Непонятно чем Канселу не устраивает Гвардиолу
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Пошёл по рукам/клубам))
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Это, конечно, хороший трансфер. Но с атакой все гораздо хуже, чем с защитой. Хотелось бы там увидеть новости. Б. Силва идеальный вариант и сам хочет перейти.
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Хороший вариант для Барсы
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а цена?
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