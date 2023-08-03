Канселу и «Барса» согласовали контракт. Жоау – приоритетная цель Хави, переговоры с «Сити» идут

Жоау Канселу хочет перейти в «Барселону» из «Манчестер Сити».

Как сообщает , правый защитник согласовал условия личного контракта с «Барселоной».

Он хочет перейти в каталонский клуб. Хави хочет видеть португальца в команде с января, для него Канселу – приоритетная цель.

Сейчас « » ведет переговоры с « » по поводу перехода игрока. Каталонский клуб планирует использовать часть средств от продажи Усмана Дембеле в «ПСЖ» для организации перехода Канселу.

Во второй части минувшего сезона играл за «Баварию» на правах аренды. Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.