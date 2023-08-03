«ПСЖ» о новостях про уход Энрике из-за Мбаппе: «Нелепые и совершенно неуместные слухи»

В «ПСЖ» опровергли информацию о возможной отставке Луиса Энрике.

Сообщалось, что Энрике, возглавивший «ПСЖ» в начале июля, думает об уходе из клуба из-за возможного исключения из состава команды и вероятного ухода , у которого обострились отношения с руководством.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в «ПСЖ» опровергают слухи о возможном уходе и Кампуша.

«Эти слухи не просто нелепы, но и совершенно неуместны», – цитирует Романо слова представителя « ».

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