«ПСЖ» о новостях про уход Энрике из-за Мбаппе: «Нелепые и совершенно неуместные слухи»
В «ПСЖ» опровергли информацию о возможной отставке Луиса Энрике.
Сообщалось, что Энрике, возглавивший «ПСЖ» в начале июля, думает об уходе из клуба из-за возможного исключения Килиана Мбаппе из состава команды и вероятного ухода Луиша Кампуша, у которого обострились отношения с руководством.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, в «ПСЖ» опровергают слухи о возможном уходе Энрике и Кампуша.
«Эти слухи не просто нелепы, но и совершенно неуместны», – цитирует Романо слова представителя «ПСЖ».
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