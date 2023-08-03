Загитова о том, следит ли за хоккеем: «Это безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Хоккей 3х3 Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, как относится к хоккею 3х3.

– Что скажешь о хоккее 3 на 3 в целом?

– Я считаю, что это что-то новое в хоккее. И такого вообще во всем мире нет. Думаю, что можно задуматься, чтобы это было мировое такое соревнование. Я думаю, что это не за горами.

– Есть ощущение, что это вид спорта будущего?

– 100%. В любом случае что-то новое дает нам путь вперед в спорте и развивает его. В любом случае это очень крутое начало, я считаю.

– Алин, насколько пристально вы следите за событиями хоккея вообще? Смотрите ли матчи?

– Ну конечно. Это безызбе… кхм… Безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер. Он следит, естественно, и на телевизорах у нас все время хоккей.

– Обсуждаете с ним, говорите о хоккее?

– Бывает, да. Но это сейчас редко, потому что я живу одна, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию. 

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176 комментариев

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Безызбежно?))
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Неизбежна только безызбежность
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А к речевой грамотности Алиночки уже давно нет вопросов, всё печально
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Безызбежно?))
Алиночка настолько прекрасна, что в столь богатый русский язык до пуляет новые слова, ведь для выражения ее чудесных мыслей уже существующих слов не хватает
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фанаты загитовой: да она просто тролит русский язык!
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Алина "Безызбе" Загитова.
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– Вот. Ваш любимый игрок в составе сборной России?
– (после паузы) Вот вы скажите, и я скажу.
– Завгородний, играет в «Сочи».
– Возможно, возможно.

С детства с папой смотрит хоккей, но назвать любимого игрока сборной не может?

Что такое Безызбежно?
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Безызбежно? ШТА?!?
И она еще что-то мямлила в телевизор на первом канале?
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Какая же она косноязычная
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Домохозяйки, гремя поварешками: «Да наша звездочка ищет себя, не боится пробовать новое, даже новые слова, а вы просто диванные завистники».

Лучше бы Загитова, раз уж занимается тем, что никогда в жизни не делала, вместо всей этой кринжатины, хоть один раз книжку открыла. Желательно, что-то солиднее «Колобка». Хотя не факт, что поймёт.
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Ответ Arty K.
А к речевой грамотности Алиночки уже давно нет вопросов, всё печально
ладно бы только к речевой...
+26
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Ответ Nadira Iunusova
Ну и чего вы добились в жизни?
Алина, мы тебя узнали )
+31
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Загитовой давно пора свой словарь издать. А неее,не словарь, а словник. Это уже безызбежно!
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Я во втором классе лучше слова подбирал и строил предложения.
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Кажется, наступил тот момент, когда даже домохозяйкам стало стрёмно облизывать алиночку.

Последние оплоты с минусомётами ещё сопротивляются, но и до полной капитуляции осталось недолго)
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настоящая... 😆
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«Безызбежно» это смесь «Неизбежно», и «Безбожно», как я понимаю?

А вообще хотелось бы увидеть какое-нибудь большое интервью нашей Алиначки у человека не из спортивного коммунити. Там бы перлов набралось на год, подозреваю.
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Она скоро в теннис и стену обыграет
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Безызбежность...безызбееежность...
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Какая же Алиначка умничка!
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кэфтемэ...
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
жду алиноболов, три года они убеждали, что Алина перепутала сенники, на которых спала, с синяками, которые на ногах. И только те, безграмотные, которые не знают исконно русского слова, и те церковные мыши, у которых сенника дома не водится, могли подумать, что Алина ошиблась. Сейчас задача потруднее. Предстоит придумать значение слова "безызбежно".
+15
-3
+12
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Ну Алиночка. ..ну блин ))) нельзя же так. Уж насколько я её люблю...но можно же хоть немного готовиться к интервью и книжки читать.
+14
-3
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Безызбежно!!! Но перл в коллекцию😂😂😂
+15
-5
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Ответ Arty K.
Комментарий удален пользователем
а безызвестный как, тоже через и?
+10
0
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