Загитова о том, следит ли за хоккеем: «Это безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер»
Алина Загитова рассказала, как относится к хоккею 3х3.
– Что скажешь о хоккее 3 на 3 в целом?
– Я считаю, что это что-то новое в хоккее. И такого вообще во всем мире нет. Думаю, что можно задуматься, чтобы это было мировое такое соревнование. Я думаю, что это не за горами.
– Есть ощущение, что это вид спорта будущего?
– 100%. В любом случае что-то новое дает нам путь вперед в спорте и развивает его. В любом случае это очень крутое начало, я считаю.
– Алин, насколько пристально вы следите за событиями хоккея вообще? Смотрите ли матчи?
– Ну конечно. Это безызбе… кхм… Безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер. Он следит, естественно, и на телевизорах у нас все время хоккей.
– Обсуждаете с ним, говорите о хоккее?
– Бывает, да. Но это сейчас редко, потому что я живу одна, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
– (после паузы) Вот вы скажите, и я скажу.
– Завгородний, играет в «Сочи».
– Возможно, возможно.
С детства с папой смотрит хоккей, но назвать любимого игрока сборной не может?
Что такое Безызбежно?
И она еще что-то мямлила в телевизор на первом канале?
Лучше бы Загитова, раз уж занимается тем, что никогда в жизни не делала, вместо всей этой кринжатины, хоть один раз книжку открыла. Желательно, что-то солиднее «Колобка». Хотя не факт, что поймёт.
Последние оплоты с минусомётами ещё сопротивляются, но и до полной капитуляции осталось недолго)
А вообще хотелось бы увидеть какое-нибудь большое интервью нашей Алиначки у человека не из спортивного коммунити. Там бы перлов набралось на год, подозреваю.