Загитова о том, следит ли за хоккеем: «Это безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер»

Алина Загитова рассказала, как относится к хоккею 3х3.

– Что скажешь о хоккее 3 на 3 в целом?

– Я считаю, что это что-то новое в хоккее. И такого вообще во всем мире нет. Думаю, что можно задуматься, чтобы это было мировое такое соревнование. Я думаю, что это не за горами.

– Есть ощущение, что это вид спорта будущего?

– 100%. В любом случае что-то новое дает нам путь вперед в спорте и развивает его. В любом случае это очень крутое начало, я считаю.

– Алин, насколько пристально вы следите за событиями хоккея вообще? Смотрите ли матчи?

– Ну конечно. Это безызбе… кхм… Безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер. Он следит, естественно, и на телевизорах у нас все время хоккей.

– Обсуждаете с ним, говорите о хоккее?

– Бывает, да. Но это сейчас редко, потому что я живу одна, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.