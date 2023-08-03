ПСВ отказался от покупки Захаряна. Трансфер оценивался в 12 млн евро и бонусы (Eindhovens Dagblad)

ПСВ решил не покупать у «Динамо» Арсена Захаряна.

Об этом сообщает Eindhovens Dagblad.

Отмечается, что Захарян оценивался в 12 млн плюс несколько миллионов в виде бонусов.

В составе «Динамо» Захарян провел 87 матчей, забил 18 голов и отдал 25 ассистов.

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