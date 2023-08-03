ПСВ отказался от покупки Захаряна. Трансфер оценивался в 12 млн евро и бонусы (Eindhovens Dagblad)

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

ПСВ решил не покупать у «Динамо» Арсена Захаряна.

Об этом сообщает Eindhovens Dagblad.

Отмечается, что Захарян оценивался в 12 млн плюс несколько миллионов в виде бонусов.

В составе «Динамо» Захарян провел 87 матчей, забил 18 голов и отдал 25 ассистов. 

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39 комментариев

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Это никогда не закончится...
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КУПИТЕ ЕГО УЖЕ КТО НИБУДЬ
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Ждем когда закончатся клубы из Европы и в итоге останется в Динамо
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Ответ Faust Doc
Это никогда не закончится...
мбаппе и то быстрее в реал перейдёт
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Никто и не сомневался) никому он не нужен))
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Эта сага будет длиться до закрытия ТО.
Кстати, Голландия идеальное место для развития карьеры, жаль не срослось.
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Нищеброды
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ВЕЧНАЯ ИСТОРИЯ БАНК ,ИМПЕРИАЛ,,
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Никогда такого не было и вот опять
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Неожиданно.
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Нормальная карьера у него. АПЛ, Сериа А, Эрдивижн.
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походу, российских футболистов никто, кроме турков, теперь покупать не будет. а для турков нужно ценник с 15 до 5 снижать. от нее они начнут хотя бы торговаться.
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Эта музыка будет играть вечно 🤦🏻‍♂️
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парам-парам-пам, фьють!
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Ответ аноним анонимович
КУПИТЕ ЕГО УЖЕ КТО НИБУДЬ
Зенит
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Ответ Дима Карелин
Что я и говорил !!!
медальку дать?
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Ответ Любезный Коссутий
походу, российских футболистов никто, кроме турков, теперь покупать не будет. а для турков нужно ценник с 15 до 5 снижать. от нее они начнут хотя бы торговаться.
Никто не будет потому что они низкого уровня ,и ценник за них большой заламывают
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Кому это надо?
Никому не надо...
Кому это нужно?
Никому не нужно...
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Мне кажется это агенты Захаряна сами накидывают слухи что им кто-то интересуется, кому он в Европе нужен то с такой игрой? Если только не в топ 5 и то в команды средняки. Он даже на уровне РПЛ средняк!
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Давайте все вместе сктнемся и куда нибудь его купим!
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Динамо, похоже, мечтает получить звание главного тюремщика молодых талантов России. Уже второй год маринует парня.
Арсену нужно терпеливо дождаться годик и уехать бесплатно.
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Тронул - ходи! )
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Сегодня в Лиге Конференции торпедовцы из Кутаиси играли в футболках,где их фамилии были написаны на грузинском языке. Это в правилах УЕФА?
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А ПСВ был в курсе о трансфере Захаряна лол)))
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Классика! 😂😂😂
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