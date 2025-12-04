Черданцев и Моссаковский прокомментируют матч «Спартак» – «Динамо» в 18-м туре РПЛ. На игре «Краснодар» – ЦСКА будут работать Нагучев и Пойда
«Матч ТВ» объявил комментаторов на матчи 18-го тура РПЛ.
Игру «Спартак» – «Динамо» в 18-м туре Мир РПЛ прокомментируют Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский. Встреча пройдет в субботу, 6 декабря, начало – в 16:30 по московскому времени.
Остальные назначения комментаторов выглядят следующим образом:
5 декабря
«Ахмат» – «Оренбург»: Артем Шмельков, Адам Ахмадов;
6 декабря
«Ростов» – «Рубин»: Александр Неценко;
«Зенит» – «Акрон»: Михаил Крестинин, Михаил Меламед;
7 декабря
«Динамо» Махачкала – «Пари НН»: Александр Аксенов;
«Сочи» – «Локомотив»: Константин Генич;
«Балтика» – «Крылья Советов»: Роман Трушечкин, Петр Денисов;
«Краснодар» – ЦСКА: Роман Нагучев, Александр Пойда.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
