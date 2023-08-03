Энрике рассматривает возможность ухода из «ПСЖ» из-за ситуации с Мбаппе (Marca)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике может покинуть «ПСЖ».

Как пишет Marca, тренер рассматривает возможность ухода из парижского клуба в том числе из-за ситуации с Килианом Мбаппе.

Энрике, в частности, намекают на то, что на Мбаппе нельзя будет рассчитывать, если форвард не согласится на продажу этим летом. Вероятнее всего, футболиста исключат из состава.

На решение Энрике также может повлиять вероятный уход советника «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиша Кампуша, а также тот факт, что его помощник Рафаэль Поль может уйти по семейным обстоятельствам.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Долго продержался, респект
+45
-1
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
😂😂😂👍
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
даже ни одного стрима не устроил ☹️ зачем брали, вообще?
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ h9zbx6jdsd
😂😂😂👍
0 поражений в клубе за время работы, легендой станет
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спасибо за все, легенда! Ни одного поражения в официальных матчах! Навсегда в сердцах всех парижских арабов!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Блуждающий странник
Видишь источник Марка и ПСЖ рядом можно смело в мусорку кидать, похлеще The Sun. На моей памяти про ПСЖ ещё ни одного инсайда не было, все новости выгодные Реалу. Нынче у них каждая новость про ПСЖ жирная утка
А какая выгода Реалу от ухода Энрике из Псж? Ты слишком сильно превозносишь влиятельность Псж на европейский футбол и Реал)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Понял куда попал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Любезный Коссутий
даже ни одного стрима не устроил ☹️ зачем брали, вообще?
ну как бы обещали "полный контроль", но сразу же взяли "за старое" этого ставим, это не ставим... прямо в Химки превращаются🤢
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Правильно, катарцы творят дичь, из-за них репутация клуба ниже некуда.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Он чётко обозначил свою позицию. Если Мбаппе уйдёт, никаких проблем, постараемся двигаться дальше, построить команду и т.д. Если же он останется, то я буду его использывать на поле. В ваши игры я отказываюсь играть. Репутация дороже денег. За это ему респект.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Видишь источник Марка и ПСЖ рядом можно смело в мусорку кидать, похлеще The Sun. На моей памяти про ПСЖ ещё ни одного инсайда не было, все новости выгодные Реалу. Нынче у них каждая новость про ПСЖ жирная утка
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПСЖ🤡
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПСЖ- молодцы! Больше, чем клуб)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПСЖ, безумно быстро стал сыпаться.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Роман Ковачевич
В защиту псж скажу, что разве Энрике не знал, что мбаппе хочет перейти в Реал, а Реал хочет его купить уже не первый год и ведёт переговоры с мбаппе. Он что с другой планеты чтоли приехал в псж и не в курсе был что мбаппе хочет уйти и большая вероятность этого уже минимум пару месяцев. Ощущение что он либо не интересуется футболом и живет в своём мире, либо это просто слухи
Фишка в том, что у него могут "отобрать" любого футболиста и ему подобное не нравится, как и любому тренеру. Энрике банально нужно больше влияния, а его нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну че потомки? Как вы там без Месси?😂😂
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Получается, Энрике - лучший тренер ПСЖ в истории клуба: ни одного поражения в официальных матчах!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Проклятье Васанта продолжает действовать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Xabi Alonso78
А какая выгода Реалу от ухода Энрике из Псж? Ты слишком сильно превозносишь влиятельность Псж на европейский футбол и Реал)
Мадрид выставляет ПСЖ в дурном свете. Очевидно. Как и парижские газеты желтуху про испанцев публикуют. Какая выгода, например, что Марка месяцами публиковала инфу о "состоявшемся" переходе Мбаппе в Реал и уже подписанном контракте? Прямая. Громкий инфоповод, люди об этом говорят. Сам Мбаппе об этом читает и думает о переходе. Тут из ПСЖ делают клуб-шапито, они и сами справляются, но всё же такие новости это отборная кринжатина, не знаю на кого это рассчитано. После того как Марка полгода нас питала "инфой", что Мбаппе уже подписал контракт кто всерьез воспринимает их инсайды по ПСЖ?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Alex Raycon
Только у меня есть ощущение, что переходом Неймара Барса и ПСЖ как будто разбило миллион зеркал и всеми составами прошли под лестницами после черного кота? Ну не бывает так, что все у обоих клубов так криво Надеюсь, все будет у них хорошо, не являясь вопрос ни одного из них
*фанатом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Покупка Мбапе в любой другой клуб - это будет начало конца. Так же разрушит все изнутри, сожрет запросами, амбициями, мнимым величием и будет искать где лучше. Это парень даже ели заработает ЗМ в историю войдет совсем по другой причине
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Будет легендой ПСЖ если уйдет!))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
У Терри может появиться конкурент в легендарности
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Энрике знал куда шел, что за глупый вброс?:) По сути под него уже половину состава купили:) Слишком преувеличено влияние Мбаппе на результаты ПСЖ, они и без него побеждали в Лиге 1 и позорились в ЛЧ, так же и с ним:) От перестановки мест Мбаппе, результат не меняется:)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Так какая Энрике разница уйдет Мбаппе сейчас или через год. Он же вроде поклонник системного футбола и не должен быть привязан к отдельным игрокам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий