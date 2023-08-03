Энрике рассматривает возможность ухода из «ПСЖ» из-за ситуации с Мбаппе (Marca)

Луис Энрике может покинуть «ПСЖ».

Как пишет Marca, тренер рассматривает возможность ухода из парижского клуба в том числе из-за ситуации с .

, в частности, намекают на то, что на Мбаппе нельзя будет рассчитывать, если форвард не согласится на продажу этим летом. Вероятнее всего, футболиста исключат из состава.

На решение Энрике также может повлиять вероятный уход советника «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиша Кампуша, а также тот факт, что его помощник Рафаэль Поль может уйти по семейным обстоятельствам.

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