Малком: «Любовь к «Зениту», Петербургу и России – навсегда в моем сердце. Болельщики, вы – топ. Я вас очень люблю»

Малком попрощался с «Зенитом» после перехода в саудовский «Аль-Хилаль».

«В « » я действительно был счастлив. Лучшая эмоция – после победы над «Спартаком» и оформления второй звезды. Я прошел путь до нее практически с самого начала: было непросто, но мы справились. По уровню эмоций с этим может сравниться только рождение сына.

Здесь я впервые провел 100 матчей за клуб – такого не было ни в «Коринтианс», ни в «Бордо», ни в «Барселоне». Это и показатель качества игры, и отражение доверия руководства, тренера, игроков и болельщиков. Поэтому «Зенит» для меня – номер один.

Спасибо болельщикам других клубов, которые писали не очень хорошие вещи. Вы меня мотивировали.

Спасибо болельщикам «Зенита» за поддержку даже в самые темные времена. К сожалению, в последнее время мы не всегда виделись на стадионах, но знайте: вы – топ.

Четыре года назад я приходил в «Зенит», потому что мне был интересен новый опыт.

Сейчас я ухожу человеком, в сердце которого навсегда сохранится любовь к «Зениту», Петербургу и России.

Спасибо. Я вас очень люблю. Ваш Малки», – написал бразилец в прощальном письме.

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