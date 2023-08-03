Малком: «Любовь к «Зениту», Петербургу и России – навсегда в моем сердце. Болельщики, вы – топ. Я вас очень люблю»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Sports.ru высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Футбол

Малком попрощался с «Зенитом» после перехода в саудовский «Аль-Хилаль».

«В «Зените» я действительно был счастлив. Лучшая эмоция – после победы над «Спартаком» и оформления второй звезды. Я прошел путь до нее практически с самого начала: было непросто, но мы справились. По уровню эмоций с этим может сравниться только рождение сына. 

Здесь я впервые провел 100 матчей за клуб – такого не было ни в «Коринтианс», ни в «Бордо», ни в «Барселоне». Это и показатель качества игры, и отражение доверия руководства, тренера, игроков и болельщиков. Поэтому «Зенит» для меня – номер один. 

Спасибо болельщикам других клубов, которые писали не очень хорошие вещи. Вы меня мотивировали.

Спасибо болельщикам «Зенита» за поддержку даже в самые темные времена. К сожалению, в последнее время мы не всегда виделись на стадионах, но знайте: вы – топ.

Четыре года назад я приходил в «Зенит», потому что мне был интересен новый опыт.

Сейчас я ухожу человеком, в сердце которого навсегда сохранится любовь к «Зениту», Петербургу и России.

Спасибо. Я вас очень люблю. Ваш Малки», – написал бразилец в прощальном письме.

Малком прощается с Россией. Письмо читателям Sports.ru

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61 комментарий

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Удачи,Малки. И заглядывай в СПб,если будет время.Здесь тебе всегда рады.
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Блин, как это все трогательно ..
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Оплати штрафы 😂😂
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Ответ Deca
Блин, как это все трогательно ..
Самое главное - с уважением, ни слова негативного! Красавчик! Да и последний сезон шикарно на прощание провёл!
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Ответ Ivan Petrov
Первый игрок лавки Барселоны,если быть точнее
Петров, ты сам на какой лавке, и с какой стороны?
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Удачи тебе, первый игрок Барселоны в Зените.
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Мы тебя тоже любим! Удачи в новом клубе
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Ответ Где же ты моя Сулико
Петров, ты сам на какой лавке, и с какой стороны?
с лавки у подъезда...
Иначе, откуда столько свободного времени негативить.
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Ответ Royal Watcher
Вроде и легендой не стал и толком не сказать что прям у него был бешенный вклад в победы Зенита (но весомый), но очень приятное впечатление оставил, удачи на новом жизненном этапе…
Чуть затянулась адаптация, но кстати с приходом бразильцев, стал намного увереннее и последний сезон просто разнес РПЛ)
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Вроде и легендой не стал и толком не сказать что прям у него был бешенный вклад в победы Зенита (но весомый), но очень приятное впечатление оставил, удачи на новом жизненном этапе…
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Ответ Captain_Noname
Комментарий удален модератором
Кто мешает Спартаку вместо Тиля за 15 млн купить Клаудиньо? Смотреть надо на свои клубы, да, Зенит богат и может покупать дорогих игроков, но завидовать и желчью брызгать какой смысл?
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Ответ Captain_Noname
Комментарий удален модератором
ТА НИБАМБИТ УМИНЯ!!!1
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Малком оставил о себе только приятные впечатления. Как и Халк, два мастера.
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Малком:
Я.
Никогда.
Не устану.
Повторять
*и дальше на трёх листах, что именно*
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Ответ Deca
Блин, как это все трогательно ..
Пустил слезу?
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Ответ ПАХТАКОР
Оплати штрафы 😂😂
все уже оплачено за него.
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Всегда приятно слышать добрые слова.
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Ответ Captain_Noname
Оййй, что делать... Скажем, отвечать мне своими глупыми сообщениями Ахахахах
Примерно такую аргументацию я и ожидал.
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Ответ Пикачу82
Зачем вот ему давал Медведев гражданство? Почему все молчали тогда и сейчас? Просто потому что есть ресурс и можно было обойти по легионерам запреты?
Вторично пишу только для тебя - какое твоë дело?
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Ответ loko84st
Точнее газпром вы топ, спасибо за бабло
Плоско. За бабло так не благодарят.
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Ответ Deca
Блин, как это все трогательно ..
А главное искренне. Ни тени фальша.
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Вот это настоящее признание и прощание, настоящий профи
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Ответ Великий Алонсо
Но уехал за бабками к саудитам 😂😂😂
И что? Где логика? Как логически ты стыкуешь добрые слова о клубе и отъезд на заработки?
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Ай как же это душевно ❤️❤️❤️
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