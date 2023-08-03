Экс-физиотерапевт «Барсы» за домогательства осужден на 4 года. Он касался груди и гениталий сотрудницы клуба, пришедшей на массаж из-за болей в шее

Экс-физиотерапевта «Барселоны» приговорили к 4 годам тюрьмы за домогательства.

Инцидент произошел в 2016 году, когда Жауме Дж. Л. работал с сотрудниками «Барселоны». Пострадавшей от домогательств сотруднице клуба была назначена физиотерапия в связи с болями в шее и голове.

По данным Верховного суда, во время одного из сеансов осужденный начал массировать живот женщины вплоть до лобка, но прекратил массаж после ее предупреждения о менструации.

На следующем сеансе Жауме Дж. Л. прикоснулся к груди и клитору пациентки без ее согласия. Сообщается, что после инцидента женщина страдала тревожным расстройством и была вынуждена уйти в отпуск более чем на 2 месяца.

Верховный суд отклонил апелляцию экс-физиотерапевта «Барселоны», в которой он утверждал, что его действия оправданы с медицинской точки зрения. Суд указал, что прикосновения к груди и соскам никак не могут быть оправданы с терапевтической точки зрения.

Помимо тюремного заключения сроком на 4 года, для осужденного, 30 лет работавшего в «блаугране», в течение 2 лет будет действовать запрет на профессиональную деятельность. Кроме того, он должен будет выплатить пострадавшей пациентке компенсацию в размере 10 тысяч евро.

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