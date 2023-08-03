Чемпионат России. Мизинов, Чепарева, Макаренко, Ткалич, Никитина, Трофимец одержали победы

Теги Бег спортивная ходьба метания сборная России сборная России жен результаты чемпионат России Анатолий Рыбаков Евгений Рыбаков Александр Лесной Владимир Никитин Максим Афонин Эльвира Чепарева (Хасанова) Василий Мизинов Рейхан Каграманова Алена Гордеева Ярослав Ткалич Кристина Макаренко Снежана Трофимец Данила Тен Ульяна Баженова Константин Крылов Легкая атлетика

В Челябинске стартовал чемпионат России по легкой атлетике.

Легкая атлетика

Чемпионат России

Челябинск

Мужчины

100 м

1. Ярослав Ткалич – 10,16 

2. Константин Крылов – 10,22

3. Данила Тен – 10,25

5000 м

1. Владимир Никитин – 13.19,58

2. Анатолий Рыбаков – 13.34,50

3. Евгений Рыбаков – 13.34,78

Ходьба, 10 000 м

1. Василий Мизинов –  38.28,63

2. Максим Пьянзин – 39.20,04

3. Максим Денисов – 39.24,03

Ядро 

1. Максим Афонин – 20,06

2. Александр Лесной – 19,90

3. Никита Жидков – 18,64

Женщины

100 м

1. Кристина Макаренко – 11,11

2. Ульяна Баженова – 11,42

3. Юлия Караваева – 11,46

Ядро 

1. Снежана Трофимец – 17,53

2. Алена Гордеева – 17,17

3. Дарья Шинкевич – 16,46

Ходьба, 10 000 м

1. Эльвира Чепарева – 43.14,45

2. Рейхан Каграманова – 44.05,77

3. Дарья Голубечкова – 44.46,60

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кристина Макаренко порадовала, молодец. На европейском уровне неплохо бы выглядела.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А давать миллион тем , кто превысит резалт будущего чемпионата мира будут ? Хотя сомневаюсь, что такие найдутся. Разве что в мужской высоте и то вопрос... С другой стороны что там этот миллион - это уже меньше чем 10 тысяч евро ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ждем сравнения от остервенелых патриотов результатов с мировыми.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Можно было бы добавить, что в толкании у женщин и мужчин победили белорусы (с солидным запасом).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А это Челябинск…спортивные чугунные яйца страны!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Willy Troll
А давать миллион тем , кто превысит резалт будущего чемпионата мира будут ? Хотя сомневаюсь, что такие найдутся. Разве что в мужской высоте и то вопрос... С другой стороны что там этот миллион - это уже меньше чем 10 тысяч евро ...
Не будут конечно, это была частная инициатива ВФП
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий