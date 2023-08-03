Чемпионат России. Мизинов, Чепарева, Макаренко, Ткалич, Никитина, Трофимец одержали победы
В Челябинске стартовал чемпионат России по легкой атлетике.
Легкая атлетика
Чемпионат России
Челябинск
Мужчины
100 м
1. Ярослав Ткалич – 10,16
2. Константин Крылов – 10,22
3. Данила Тен – 10,25
5000 м
1. Владимир Никитин – 13.19,58
2. Анатолий Рыбаков – 13.34,50
3. Евгений Рыбаков – 13.34,78
Ходьба, 10 000 м
1. Василий Мизинов – 38.28,63
2. Максим Пьянзин – 39.20,04
3. Максим Денисов – 39.24,03
Ядро
1. Максим Афонин – 20,06
2. Александр Лесной – 19,90
3. Никита Жидков – 18,64
Женщины
100 м
1. Кристина Макаренко – 11,11
2. Ульяна Баженова – 11,42
3. Юлия Караваева – 11,46
Ядро
1. Снежана Трофимец – 17,53
2. Алена Гордеева – 17,17
3. Дарья Шинкевич – 16,46
Ходьба, 10 000 м
1. Эльвира Чепарева – 43.14,45
2. Рейхан Каграманова – 44.05,77
3. Дарья Голубечкова – 44.46,60
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