Роналду забил во втором матче подряд. Его гол «Замалеку» вывел «Аль-Наср» в плей-офф Кубка арабских чемпионов

Криштиану Роналду забил во втором матче подряд.

Португальский нападающий «Аль-Насра» головой поразил ворота египетского «Замалека» в матче Кубка арабских чемпионов (1:1).

Роналду сравнял счет на 87-й минуте матча. Форвард забил во втором матче подряд, это его первые голы в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что гол Роналду вывел «Аль-Наср» в плей-офф Кубка арабских чемпионов. До того, как Криштиану забил, «Аль-Наср» не выходил из группы и не проходил в плей-офф. В итоге команда португальца стала 2-й в группе, набрав 5 очков в 3 матчах.

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