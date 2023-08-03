Роналду забил во втором матче подряд. Его гол «Замалеку» вывел «Аль-Наср» в плей-офф Кубка арабских чемпионов
Криштиану Роналду забил во втором матче подряд.
Португальский нападающий «Аль-Насра» головой поразил ворота египетского «Замалека» в матче Кубка арабских чемпионов (1:1).
Роналду сравнял счет на 87-й минуте матча. Форвард забил во втором матче подряд, это его первые голы в нынешнем сезоне.
Стоит отметить, что гол Роналду вывел «Аль-Наср» в плей-офф Кубка арабских чемпионов. До того, как Криштиану забил, «Аль-Наср» не выходил из группы и не проходил в плей-офф. В итоге команда португальца стала 2-й в группе, набрав 5 очков в 3 матчах.
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146 голов только головой👌, в то время как у некоторых бездарностей - это статистика за карьеру
Хейтеры опять мимо кассы
Аргументы фанатов Роналду- а сколько Месси забил головой?
Аргументы конечно 100%- е 🤣
Мне нравится маня - мир фанатов роналду, вы готовы себя так наивно обманывать, но от этого реальность не перестанет быть другой)
Лучший.
Серьезно?))