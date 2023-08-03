Роналду забил во втором матче подряд. Его гол «Замалеку» вывел «Аль-Наср» в плей-офф Кубка арабских чемпионов

Теги Криштиану Роналду Замалек высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду забил во втором матче подряд.

Португальский нападающий «Аль-Насра» головой поразил ворота египетского «Замалека» в матче Кубка арабских чемпионов (1:1).

Роналду сравнял счет на 87-й минуте матча. Форвард забил во втором матче подряд, это его первые голы в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что гол Роналду вывел «Аль-Наср» в плей-офф Кубка арабских чемпионов. До того, как Криштиану забил, «Аль-Наср» не выходил из группы и не проходил в плей-офф. В итоге команда португальца стала 2-й в группе, набрав 5 очков в 3 матчах.

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149 комментариев

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Только подумать, 840+273 по гол+пас за всю карьеру✨

146 голов только головой👌, в то время как у некоторых бездарностей - это статистика за карьеру

Хейтеры опять мимо кассы
+129
-45
+84
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Где бы не был,везде лучший
+76
-32
+44
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Ему 38 ребят) самый возрастной игрок в команде забивает и в очередной раз спасает свою команду) Величайший
+66
-23
+43
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Ответ noti22
Да, у него головой забито больше, чем у аргентинца правой ногой
Да у него и пенальти забит больше чем у Месси головой.
+26
-5
+21
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Ответ Человек1991
Месси 1050 игр 905 голов , 400 голевых передач, 350 предголевых пасов, 110 голов с пенальти. Роналду 1200 игр 885 голов , 200 голевых пасов, 80 предголевых, 160 голов с пенальти.
зачем выдумывать статистику из головы?
+27
-6
+21
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Ответ Стахович
Где бы не был,везде лучший
и на ЧМ?))
+39
-21
+18
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Аргументы фанатов Месси - Месси выиграл всё!
Аргументы фанатов Роналду- а сколько Месси забил головой?

Аргументы конечно 100%- е 🤣
+26
-12
+14
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Ответ Стахович
Где бы не был,везде лучший
🤣 особенно в плейофф ЧМ
+48
-36
+12
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Ответ Artem Piatkov
Только подумать, 840+273 по гол+пас за всю карьеру✨ 146 голов только головой👌, в то время как у некоторых бездарностей - это статистика за карьеру Хейтеры опять мимо кассы
Да, у него головой забито больше, чем у аргентинца правой ногой
+31
-22
+9
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Ответ Стахович
Величайший
Тоесть у нас статус величайшего подтверждают не на главном турнире в истории ФИФА ЧМ, а в каком то предсезонном арабском кубке?)
Мне нравится маня - мир фанатов роналду, вы готовы себя так наивно обманывать, но от этого реальность не перестанет быть другой)
+13
-4
+9
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Ответ Artem Piatkov
Только подумать, 840+273 по гол+пас за всю карьеру✨ 146 голов только головой👌, в то время как у некоторых бездарностей - это статистика за карьеру Хейтеры опять мимо кассы
Бездарность - это 0 побед, 0 медалей, 0 мвп наград и 0+0 в плей-офф чм за 30 лет.
+25
-18
+7
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Ответ Domian
Тоесть у нас статус величайшего подтверждают не на главном турнире в истории ФИФА ЧМ, а в каком то предсезонном арабском кубке?) Мне нравится маня - мир фанатов роналду, вы готовы себя так наивно обманывать, но от этого реальность не перестанет быть другой)
Нравятся мне мессифаны, вместо того чтобы радоваться победам кумира, они обитают на ветках Роналду ) да не бомбит у них!
+10
-4
+6
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Ответ Фанат спорта01
зачем выдумывать статистику из головы?
Пиши это Артемке. Как у Кришти может быть 273 ассистов, если он отдает по 3-4 ассиста в год?)
+13
-7
+6
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Ответ Youzhny23
По вашему якобы лучший игрок мира , должен иметь 26 голов за головой и 26 не рабоей ногой ? То есть ничем кроме любимой ноги играть в футбол уметь не надо ? В чем тогда лучший?)
Лучший игрок мира должен приносить пользу своей команде. Кто чем забивает - совершенно без разницы.
+8
-2
+6
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Ответ Манковский
Замалек повержен.
да да да, нужно понимать что Орландо Сити это супер топ, а Замалек "это другое"
+6
-1
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Величайший
+14
-9
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Ответ Artem Piatkov
Только подумать, 840+273 по гол+пас за всю карьеру✨ 146 голов только головой👌, в то время как у некоторых бездарностей - это статистика за карьеру Хейтеры опять мимо кассы
Артем не верная стата, зачем себя обманывать?
+6
-2
+4
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Наслаждайтесь моментом пока можете, ведь он скоро закончит.
Лучший.
+9
-5
+4
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Ответ noti22
Да, у него головой забито больше, чем у аргентинца правой ногой
Это сравнение - намёк на то, что у Роналду голова "нерабочая"? Ну ок.
+4
-1
+3
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На вручении ЗМ-23 Геша должен быть... Обязан.. Слабо?... Хе..
+4
-1
+3
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Впереди твои "любимые" марокканцы, Геша... Хе...
+3
0
+3
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Ответ Youzhny23
По вашему якобы лучший игрок мира , должен иметь 26 голов за головой и 26 не рабоей ногой ? То есть ничем кроме любимой ноги играть в футбол уметь не надо ? В чем тогда лучший?)
У Лео 105 голов нерабочей ногой
+8
-5
+3
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Ответ Максат Тобыш
У месси голова есть вообще😂, почему только один гол в карьере
У защитников чемпионшипа есть голов на ЧМ в плей-офф.
+3
0
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Ответ noti22
Майами сейчас полыхает 🔥
Чемпион Мира , который в октябре выиграет 8 ЗМ и его фан база должны полыхать от гола в каком то предсезонном арабском турнире?)
Серьезно?))
+5
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Ответ Дима Костылев
Это не хейт кому-либо, но Лео забил в МЛС : Король и тд. Роналду забил и помог команде выйти в плей-офф :фууу... только и может таким забивать. Наслаждаться надо этими легендами, пока есть шанс ещё
а ты точно внимательно комменты читаешь? в топах чето не вижу, что Роналду хейтят, одни наяривания.
+3
-1
+2
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