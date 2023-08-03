Загитова о том, что ее привлекает в профессии диджея: «Я просто творческий человек, люблю всякие такие моменты – музыки, подбора музык»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова музыка Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, что ее привлекает в профессии диджея.

– Мы знаем, что вы собираетесь стать диджеем, тоже так для души.

– У меня уже был такой опыт.

– И как?

– Мне понравилось. Музыка веселая, но единственное, сложно понимание…

– Сводить?

– Ну да, и сводить, и понимать, когда нужно нажимать на определенную кнопку, чтобы музыка была тише или громче. Там есть свои тонкости.

– Что больше всего привлекает в профессии диджея? Вот эта власть над танцполом, над людьми, которые двигаются в такт той музыке, которую вы ставите?

– Да нет, я просто творческий человек, я люблю всякие такие моменты – музыки, подбора музык…

– Может, рисуешь? Прости, что перебил.

– Раньше рисовала, сейчас на это времени нет. Я недавно купила себе синтезатор и потихонечку учусь играть на нем.

– Вы не умеете? Не могу поверить.

– Нет, у меня же нет профессии такой, я не училась в музыкальном институте.

– Вот эта профессия диджея – может, это какая-то реакция на то, что фигурнокатательная музыка она достаточно консервативная? Под Prodigy можно только на показательных что-нибудь поставить. И теперь вы так отрываетесь и жадно поглощаете всю музыку.

– Я даже не знаю, с чем это связано. Просто фигурное катание уже сформировано. И эта музыка, наоборот, в разном спортсмене по-разному интерпретируется. Она не может одинаково звучать и показываться. Она никогда не будет заезженной, я говорю про классическую музыку.

Но тем не менее появляются такие, которые катаются и под рок. В общем, развивается фигурное катание, – сказала Загитова. 

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78 комментариев

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Хочешь музык новых самых? 😁
+66
-1
+65
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Хватит, я не могу ржать больше))))
+58
-5
+53
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Алиночка, ты все делаешь не так. Продолжай
+51
-3
+48
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Безызбежный музык
+34
-1
+33
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Ответ TheWitcher
Хочешь музык новых самых? 😁
Хочешь музык? Их есть у меня!
+35
-3
+32
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музыки, подбора музык…
Лучше бы мысли подобрала🤦‍♂️
+29
-4
+25
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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«Нажимать кнопку», «делать громче, тише» - вот это «диджей»😂😂😂
+27
-2
+25
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"когда нужно нажимать на определенную кнопку, чтобы музыка была тише или громче. Там есть свои тонкости."

ну короче говоря, алина говорит о кнопке, которая отвечает за громкость музыки. у любого плеера, музыкального центра или плеера на телефоне есть такая кнопка, но для загитовой это тонкости...
+26
-1
+25
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Ротенбергу на ней жениться нужно. Особенные люди, чей союз создан на небесах.
+19
-1
+18
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Спортс для ржача все эти «интервью» публикует) даже троллить эту вселенскую глупость больше нет сил…
+22
-4
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- Вы музык включаете?
- Нет только подбираем
- Красивое
+17
-1
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"я просто творческий человек"

ага, халтурить и заниматься тем, к чему у тебя нет таланта и способностей, ты любишь, мы это уже поняли...
+12
-1
+11
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Видно не вооружённым глазом ,что девушка усаживается не в свои "сани " !
+13
-2
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🤣 🤣 🤣
+12
-1
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Ответ несахар
"когда нужно нажимать на определенную кнопку, чтобы музыка была тише или громче. Там есть свои тонкости." ну короче говоря, алина говорит о кнопке, которая отвечает за громкость музыки. у любого плеера, музыкального центра или плеера на телефоне есть такая кнопка, но для загитовой это тонкости...
Есть мнение, что Алина смолоду готовится нажимать на кнопку в Государственной Думе. Сами понимаете, это очень ответственная работа, есть свои тонкости. Можно проголосовать "За" с уважением, или без - есть свои нюансы, Журова не даст соврать.
+11
-2
+9
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здесь уже правильно спортс написал, а Загитова сказала в оригинале инрапретируется музыка
+10
-2
+8
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" Такой хороший женщин ".
+8
-1
+7
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Следующая цель Загитовой - получить Хрустальную сову
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0
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И швец, и жнец, и на дуде … не получается…
+7
0
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О Господи.. а сколько ей лет и зим?
+8
-2
+6
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Ответ TheWitcher
Хочешь музык новых самых? 😁
Есть музык? А если найду?😁
+6
0
+6
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Под рок давно катаются.
Музыкальный институт - это что такое?
+8
-3
+5
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Думаю, что она безызбежно станет отличным диджеем 👍
+5
0
+5
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"сложно понимание…"
-----
Это факт
+6
-1
+5
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ несахар
"я просто творческий человек" ага, халтурить и заниматься тем, к чему у тебя нет таланта и способностей, ты любишь, мы это уже поняли...
+100!)
Если бы она этим занималась для себя, то ладно. Но она делает это на большую публику, только лишь внимания ради)
+6
-1
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