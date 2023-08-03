Загитова о том, что ее привлекает в профессии диджея: «Я просто творческий человек, люблю всякие такие моменты – музыки, подбора музык»
Алина Загитова рассказала, что ее привлекает в профессии диджея.
– Мы знаем, что вы собираетесь стать диджеем, тоже так для души.
– У меня уже был такой опыт.
– И как?
– Мне понравилось. Музыка веселая, но единственное, сложно понимание…
– Сводить?
– Ну да, и сводить, и понимать, когда нужно нажимать на определенную кнопку, чтобы музыка была тише или громче. Там есть свои тонкости.
– Что больше всего привлекает в профессии диджея? Вот эта власть над танцполом, над людьми, которые двигаются в такт той музыке, которую вы ставите?
– Да нет, я просто творческий человек, я люблю всякие такие моменты – музыки, подбора музык…
– Может, рисуешь? Прости, что перебил.
– Раньше рисовала, сейчас на это времени нет. Я недавно купила себе синтезатор и потихонечку учусь играть на нем.
– Вы не умеете? Не могу поверить.
– Нет, у меня же нет профессии такой, я не училась в музыкальном институте.
– Вот эта профессия диджея – может, это какая-то реакция на то, что фигурнокатательная музыка она достаточно консервативная? Под Prodigy можно только на показательных что-нибудь поставить. И теперь вы так отрываетесь и жадно поглощаете всю музыку.
– Я даже не знаю, с чем это связано. Просто фигурное катание уже сформировано. И эта музыка, наоборот, в разном спортсмене по-разному интерпретируется. Она не может одинаково звучать и показываться. Она никогда не будет заезженной, я говорю про классическую музыку.
Но тем не менее появляются такие, которые катаются и под рок. В общем, развивается фигурное катание, – сказала Загитова.
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Лучше бы мысли подобрала🤦♂️
ну короче говоря, алина говорит о кнопке, которая отвечает за громкость музыки. у любого плеера, музыкального центра или плеера на телефоне есть такая кнопка, но для загитовой это тонкости...
- Нет только подбираем
- Красивое
ага, халтурить и заниматься тем, к чему у тебя нет таланта и способностей, ты любишь, мы это уже поняли...
Музыкальный институт - это что такое?
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Это факт
Если бы она этим занималась для себя, то ладно. Но она делает это на большую публику, только лишь внимания ради)