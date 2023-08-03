Загитова о том, что ее привлекает в профессии диджея: «Я просто творческий человек, люблю всякие такие моменты – музыки, подбора музык»

Алина Загитова рассказала, что ее привлекает в профессии диджея.

– Мы знаем, что вы собираетесь стать диджеем, тоже так для души.

– У меня уже был такой опыт.

– И как?

– Мне понравилось. Музыка веселая, но единственное, сложно понимание…

– Сводить?

– Ну да, и сводить, и понимать, когда нужно нажимать на определенную кнопку, чтобы музыка была тише или громче. Там есть свои тонкости.

– Что больше всего привлекает в профессии диджея? Вот эта власть над танцполом, над людьми, которые двигаются в такт той музыке, которую вы ставите?

– Да нет, я просто творческий человек, я люблю всякие такие моменты – музыки, подбора музык…

– Может, рисуешь? Прости, что перебил.

– Раньше рисовала, сейчас на это времени нет. Я недавно купила себе синтезатор и потихонечку учусь играть на нем.

– Вы не умеете? Не могу поверить.

– Нет, у меня же нет профессии такой, я не училась в музыкальном институте.

– Вот эта профессия диджея – может, это какая-то реакция на то, что фигурнокатательная музыка она достаточно консервативная? Под Prodigy можно только на показательных что-нибудь поставить. И теперь вы так отрываетесь и жадно поглощаете всю музыку.

– Я даже не знаю, с чем это связано. Просто фигурное катание уже сформировано. И эта музыка, наоборот, в разном спортсмене по-разному интерпретируется. Она не может одинаково звучать и показываться. Она никогда не будет заезженной, я говорю про классическую музыку.

Но тем не менее появляются такие, которые катаются и под рок. В общем, развивается фигурное катание, – сказала Загитова.

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