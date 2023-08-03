«ПСЖ» хочет арендовать Рамуша у «Бенфики» с обязательством выкупа за 65+15 млн евро, чтобы обойти ФФП

«ПСЖ» хочет арендовать Гонсалу Рамуша у «Бенфики», чтобы обойти правила ФФП.

Как утверждает журналист Педру Сепулведа, « » пытается убедить «Бенфику» отпустить нападающего на правах аренды с обязательством выкупа за 65+15 миллионов евро. Такая схема позволит парижанам обойти правила финансового фэйр-плей.

« » хотела бы продать сразу, но теперь сомневается.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» договорился с форвардом сборной Португалии об условиях личного контракта.

Статистику 22-летнего форварда можно найти здесь.