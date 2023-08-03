«ПСЖ» хочет арендовать Рамуша у «Бенфики» с обязательством выкупа за 65+15 млн евро, чтобы обойти ФФП
«ПСЖ» хочет арендовать Гонсалу Рамуша у «Бенфики», чтобы обойти правила ФФП.
Как утверждает журналист Педру Сепулведа, «ПСЖ» пытается убедить «Бенфику» отпустить нападающего на правах аренды с обязательством выкупа за 65+15 миллионов евро. Такая схема позволит парижанам обойти правила финансового фэйр-плей.
«Бенфика» хотела бы продать Рамуша сразу, но теперь сомневается.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» договорился с форвардом сборной Португалии об условиях личного контракта.
Статистику 22-летнего форварда можно найти здесь.
У УЕФА принцип простой - нарушает ПСЖ, а штрафуют Юве.