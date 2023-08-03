«ПСЖ» хочет арендовать Рамуша у «Бенфики» с обязательством выкупа за 65+15 млн евро, чтобы обойти ФФП

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Бенфика лига 1 Франция возможные трансферы финансовый фэйр-плей Гонсалу Рамуш деньги Футбол

«ПСЖ» хочет арендовать Гонсалу Рамуша у «Бенфики», чтобы обойти правила ФФП.

Как утверждает журналист Педру Сепулведа, «ПСЖ» пытается убедить «Бенфику» отпустить нападающего на правах аренды с обязательством выкупа за 65+15 миллионов евро. Такая схема позволит парижанам обойти правила финансового фэйр-плей.

«Бенфика» хотела бы продать Рамуша сразу, но теперь сомневается.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» договорился с форвардом сборной Португалии об условиях личного контракта.

Статистику 22-летнего форварда можно найти здесь.

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14 комментариев

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Разве ПСЖ нужно обходить ФФП? Он и сам их обходит каждый год
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Я бы на месте Юве напрягся, значит скоро у них опять найдут несостыковки и оштрафуют.
У УЕФА принцип простой - нарушает ПСЖ, а штрафуют Юве.
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Ответ che kaif
Открою вам тайну -ПСЖ уже был наказан за Ффп
наказание ввиде: погрозили пальчиком? ай какой не хороший
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Непонятно, почему "обойти"? Челси вон трансферы на 7-8 лет размазывает, это ещё можно назвать " обойти". А тут обычный потребительский кредит с нулевым взносом)
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Ситевик нарушает ФФП и Инфатино им на матчи назначает Марчиняков
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надо продавать, не самый техничный форвард
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Какие хитрые, Бенфика врядли на это пойдёт, да и чеферин если что отмажет
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Мбаппе тоже на первый сезон в аренду брали.
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Просьба к обитателям спорта - не пишите негативные комментарии о ПСЖ. Не ломайте нежную психику юзера имя фамилия)
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Ответ Имя Фамилия
Видимо в те годы ты ещё учился на горшок ходить, когда УЕФА докапывалась ПСЖ за всякую мелочь. Напомню, что тогда по ФФП санкции были наложены на ряд топ-клубов, включая Сити, Интер, Милан и многих других. ПСЖ получил самый крупный штраф из всех, плюс все остальные санкции в виде ограничений по заявкам на турниры и ужесточённом контроле финансовых дел клуба.
это ты мне какого года сказки рассказываешь, когда я в горшок ходил? так это было середина 80х, че там ПСЖ в 80х на крупные бабки попал?
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