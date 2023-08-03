Ротенберг – в списке кандидатов в сборную России от Минспорта. Он указан как старший тренер, Жамнова нет

Минспорт опубликовал список кандидатов в сборную России на сезон-2023/24.

Старшим тренером в списке является главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В мае под руководством Ротенберга сборная «России 25» провела серию матчей против Беларуси.

, возглавлявший сборную России с 2021 года, не попал в список.

Всего в список кандидатов в сборную России вошли 34 специалиста и 75 игроков основного состава. Отметим, что в него попал форвард , который ранее подписал контракт с « ».

Напомним, ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.