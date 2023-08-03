Ротенберг – в списке кандидатов в сборную России от Минспорта. Он указан как старший тренер, Жамнова нет

Теги СКА Сборная России по хоккею Коламбус Алексей Жамнов НХЛ КХЛ Министерство спорта России Роман Ротенберг Дмитрий Воронков Хоккей

Минспорт опубликовал список кандидатов в сборную России на сезон-2023/24.

Старшим тренером в списке является главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В мае под руководством Ротенберга сборная «России 25» провела серию матчей против Беларуси.

Алексей Жамнов, возглавлявший сборную России с 2021 года, не попал в список.

Всего в список кандидатов в сборную России вошли 34 специалиста и 75 игроков основного состава. Отметим, что в него попал форвард Дмитрий Воронков, который ранее подписал контракт с «Коламбусом».

Напомним, ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.

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35 комментариев

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Сейчас хоккейная сборная никому не нужна. Это почти выдуманная история. Поэтому и тренер у нее должен быть липовый.
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Тихой сапой идёт к своей мечте. И назначат ведь главным тренером,. Капец полный.
+30
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Когда уже футбольную тренировать будет🤔 или вообще - все😐
+24
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+24
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Ответ Andrew Chepaylo
Когда уже футбольную тренировать будет🤔 или вообще - все😐
мечтаю, чтобы он возглавил наш зенит
+15
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+15
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Когда то великую хоккейную державу постепенно превращают в посмешище.... Если бы не НХЛ, то давно бы все стало еще хуже
+9
0
+9
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Ответ Melnikov1968
Тихой сапой идёт к своей мечте. И назначат ведь главным тренером,. Капец полный.
C Эритреей поиграет. Может даже с Бразилией U25.
+6
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а президентом он, случайно,стать не хочет?
+3
0
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Почему-то я не удивляюсь)
+2
0
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Ответ Дмитрий
Сейчас хоккейная сборная никому не нужна. Это почти выдуманная история. Поэтому и тренер у нее должен быть липовый.
Всегда можно что-то придумать: матчи с клубами, с молодёжкой, с ветеранами. Было бы желание. Но вот если желания нет...
Вечная память ещё одному виду спорта в котором мы ещё сравнительно недавно были успешны.
+2
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А тренеров с фамилиями Путин, Тимченко и Фурсенко случайно нету?
+1
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Ответ Andrew Chepaylo
Когда уже футбольную тренировать будет🤔 или вообще - все😐
Ему надо еще синхронное плавание для закрепление успеха взять))))
+1
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Ответ александр модов
Когда то великую хоккейную державу постепенно превращают в посмешище.... Если бы не НХЛ, то давно бы все стало еще хуже
А страну нет? Лучшие друзья теперь племена, которые еще не слезли с деревьев. Европейский ру...кий стал за 2 года -африканским папуасом
+1
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Заслужил шанс.
Все-таки с запасом забрал межгалактическую суперсерию,да и с совершенно заурядным СКА на ура отработал.
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Как говорится, дальше некуда. Дальше - радио.
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талантливый человек - талантлив во всём
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да ладно, когда будут турниры, где мы начнём играть с теми же канадцами, влиятельную семью уберут подальше или сами уедут на ПМЖ в Северную Корею или Эритрею.
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🤮🤮🤮
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Там уже кхловские игроки что-то подозревать начали об уровне данного товарища...) А НХЛовцы очень надеюсь даже не задумаются в этот цирк ехать
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Не царское дело сборную тренеровать или вместо Третьяка или Матыцина.
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Кандидат? Они еще смеют сомневаться? Только немедленное утверждение нашего светоча-орденоносца может спасти минспорта от полной отмены.
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Ответ kene ludeef:3
а президентом он, случайно,стать не хочет?
к этому всё и идёт
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Ох ты ж... Интрига
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Распутинщина
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Уже жду заголовок "Самый Старший Тренер Сборной России Роман Ротенберг привёз на родину трофей из суперсерии с командами Эфиопия и Эфиопия 25! " 😍😍😍😍😍
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Ответ ABarca
А страну нет? Лучшие друзья теперь племена, которые еще не слезли с деревьев. Европейский ру...кий стал за 2 года -африканским папуасом
А лучшие страны мира типа Норвегии признаются "недружественными".
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