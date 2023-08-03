Рэмсдейл о гомофобии: «Футбол – для всех. Если вы не согласны, вам нужно заткнуться и посмотреть в зеркало»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Аарон Рэмсдейл дискриминация контент Футбол

Вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл осудил гомофобию в футболе .

«За прошедшие годы я, наверное, слишком много раз прикусывал язык – как в раздевалке, так и в соцсетях. Ну, сегодня этому пришел конец.

Когда я подписал контракт с «Арсеналом», я мог стерпеть все, что говорили обо мне лично. Но несколько комментариев касались моей семьи, и они были совсем за гранью. Как вратарь, я слышал все.

Обо мне вы можете говорить что угодно, и я посмеюсь. Я могу даже повернуться и сказать что-то прямо в ответ. 

Я уже слышу комментарии. «А, заткнись, Рэмсдейл. Занимайся футболом, приятель».

Но это про футбол. Футбол – для всех. Если вы не согласны, возможно, именно вам нужно заткнуться и посмотреть в зеркало», – написал футболист в колонке для The Players’ Tribune.

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48 комментариев

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Ответ Артем Галкин
Дружище,так почему это действует только в одном направлении.Кому то религия не позволяет принимать ЛГБТ,кому то воспитание.А так получается,все кто не принимает плохие.
Кому-то здравый смысл
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"Есть только два мнения - моё и неправильное"
Вот прям к нему применимо
+38
-10
+28
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Дружище,так почему это действует только в одном направлении.Кому то религия не позволяет принимать ЛГБТ,кому то воспитание.А так получается,все кто не принимает плохие.
+30
-6
+24
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Если вы не согласны, то вы пи##### - заключил Рэмсдейл.
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А вообще забавно. как такой же защитник ЛГБТ Хендерсон при первой же возможности уехал в страну, где геев казнят:)) Лучше бы перед Африканскими странами извинился за сепарацию, за миллионы убитых людей, за миллионы рабов:) Позорище!:))
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Действительно дорогой, больше думай о футболе. Тебя скоро ждёт жесточайшая конкуренция за место в основном составе Арсенала. А то окажешься в неглиже как немцы, которые во время прошлого ЧМ много думали о чем угодно только не о самом футболе. Результат известен.
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Но если футбол для всех, значит он и для гомофобов, не? Я не гомофоб, если что, но если футбол не для гомофобов, значит он не для всех и надо создать перечень кому нельзя играть в футбол, а кому можно.
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Много раз уже сказано - никто вас не будет задевать при одном условии - не надо усиленно продвигать и навязывать свои наклонности людям с нормальной ориентацией, а тем более детям, чем и занимается сейчас Западная Европа и США.
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Так для всех или заткнуться?
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"Футбол для всех"
Но не для гомофобов, получается 🤷
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Ответ Роман
Это каминг-аут или ещё нет?
Нет, у него беременная жена. Но в интервью он сказал, что у него родной брат гей, поэтому такая и реакция
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Ответ Назар Игорь
Много раз уже сказано - никто вас не будет задевать при одном условии - не надо усиленно продвигать и навязывать свои наклонности людям с нормальной ориентацией, а тем более детям, чем и занимается сейчас Западная Европа и США.
Согласен , ну гей человек хрен с ним, нет им же надо заявлять о себе , чуть ли не принудительными методами заставить только их позицию поддерживать
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Ответ Owen_the_Simple
Если это личная жизнь, то почему её выносят в детские сады, школы и на парады? ЛГБТ - агрессивное социальное движение, насаждаемое "сверху", а не личная жизнь.
Потому что п####ы, сэр.
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Это что за воспитание такое, что заставляет лезть в личную жизнь другого человека?
Если это личная жизнь, то почему её выносят в детские сады, школы и на парады?
ЛГБТ - агрессивное социальное движение, насаждаемое "сверху", а не личная жизнь.
+3
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Футбол то да. Вон даже верблюды играют на песках, а вот жизнь только для натуралов
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Это что за воспитание такое, что заставляет лезть в личную жизнь другого человека?
Они сами выносят ЭТО на общее обозрение
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Ответ Артем Галкин
Дружище,так почему это действует только в одном направлении.Кому то религия не позволяет принимать ЛГБТ,кому то воспитание.А так получается,все кто не принимает плохие.
ЛГБТ - тоталитарная политическая секта, которой брезгуют сами геи
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Ответ Александр Горлов
Нет, я просто стараюсь объективно на эту ситуацию смотреть. Будь я геем, признался бы 100%
А натуралы тоже должны всем подряд и постоянно напоминать о своей ориентации? или "это другое"? почему натуралы не совершают "каминг-аут"?
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Ответ Owen_the_Simple
Вас запрессовали за фотку в инстаграме с любимым мужчиной, Александр?
Нет, я просто стараюсь объективно на эту ситуацию смотреть. Будь я геем, признался бы 100%
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Если я посмотрю на себя в зеркало, я увижу того, кто любит женщин, а не мужчин. Он просто гей-остолоп.
Спортс, хорош пиарить, ЛГБТ-повесточку.
Роскомнадзор не дремлет.
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Очевидно, что бы дети знали, что геи - это такие же люди, как и они, которых не надо унижать за их ориентацию. Потому что геи - это такие же люди как и все, с теми же правами. Включая право на мирное собрание(в развитых странах), выставлять фото с партнёром и т.д.
Если это такие же люди, как все, то почему им посвящают отдельные парады и уроки в школах?
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Канониры даже трибуну построили для своих.
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Ответ Александр Горлов
Жена обычного гетеросексуального мужчины постит фотки со свадьбы, все довольны, лайки собирает, всё нормально, гомофобы довольны Мужчина постит в инстаграме* фотку спутника жизни своего тоже мужского пола: ор выше гор, доносы, скрепы в опасности. Вы проявляете лицемерие 80лвл, когда публично говорите: ну, делайте что хотите, только не агитируйте, а затем прессуете людей за фотку с любимым человеком просто рядом.
Вас запрессовали за фотку в инстаграме с любимым мужчиной, Александр?
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пора западу устроить выставочный матч команда геев vs трансов
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Ответ контрнахрюк провален
А натуралы тоже должны всем подряд и постоянно напоминать о своей ориентации? или "это другое"? почему натуралы не совершают "каминг-аут"?
А им незачем может? Их никто не клеймит, убийством не грозит. Да вроде и каминг-аут один раз делается)
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