Рэмсдейл о гомофобии: «Футбол – для всех. Если вы не согласны, вам нужно заткнуться и посмотреть в зеркало»

Вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл осудил гомофобию в футболе .

«За прошедшие годы я, наверное, слишком много раз прикусывал язык – как в раздевалке, так и в соцсетях. Ну, сегодня этому пришел конец.

Когда я подписал контракт с «Арсеналом», я мог стерпеть все, что говорили обо мне лично. Но несколько комментариев касались моей семьи, и они были совсем за гранью. Как вратарь, я слышал все.

Обо мне вы можете говорить что угодно, и я посмеюсь. Я могу даже повернуться и сказать что-то прямо в ответ.

Я уже слышу комментарии. «А, заткнись, Рэмсдейл. Занимайся футболом, приятель».

Но это про футбол. Футбол – для всех. Если вы не согласны, возможно, именно вам нужно заткнуться и посмотреть в зеркало», – написал футболист в колонке для The Players’ Tribune.