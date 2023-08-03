ПСВ интересен Захарян. В нем видят замену Хави Симонсу (Eindhovens Dagblad)
Интерес к Арсену Захаряну проявляет ПСВ, который ищет замену Хави Симонсу.
Как сообщает Eindhovens Dagblad, ПСВ интересен атакующий полузащитник, за которого «Динамо» просит 12 млн евро. Пока ПСВ не делал предложений о трансфере Захаряна.
При этом отмечается, что переговоры «Динамо» и «Страсбура» по поводу переходу Захаряна находятся на продвинутой стадии. Если ПСВ захочет перехватить игрока, то должен будет действовать быстро.
Статистику 20-летнего игрока, у которого 1 гол и 1 результативная передача в 2 матчах этой Мир РПЛ, можно найти здесь.
Если бы кого-то пугали сложности с переводом денег, не было бы даже новостей об интересе к игрокам. Все же в курсе ситуации в мире.
круто - Захарян одного уровня с этими игроками)))
И более того, сколько бы ПСВ не предложил, за него точно захотят больше, это продажа которой никогда не состоятся, потому что продавать его не собираются, более того, у него нет у самого принципиального решения и желания уехать. Московские эскортницы и статус вечной звезды куда как интереснее чем где то пахать и доказывать каждый день.