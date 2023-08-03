ПСВ интересен Захарян. В нем видят замену Хави Симонсу (Eindhovens Dagblad)

Интерес к Арсену Захаряну проявляет ПСВ, который ищет замену Хави Симонсу.

Как сообщает Eindhovens Dagblad, ПСВ интересен атакующий полузащитник, за которого «Динамо» просит 12 млн евро. Пока ПСВ не делал предложений о трансфере Захаряна.

При этом отмечается, что переговоры « » и « » по поводу переходу находятся на продвинутой стадии. Если ПСВ захочет перехватить игрока, то должен будет действовать быстро.

Статистику 20-летнего игрока, у которого 1 гол и 1 результативная передача в 2 матчах этой Мир , можно найти здесь.