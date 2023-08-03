ПСВ интересен Захарян. В нем видят замену Хави Симонсу (Eindhovens Dagblad)

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Динамо Москва Страсбур Хави Симонс Арсен Захарян Футбол

Интерес к Арсену Захаряну проявляет ПСВ, который ищет замену Хави Симонсу.

Как сообщает Eindhovens Dagblad, ПСВ интересен атакующий полузащитник, за которого «Динамо» просит 12 млн евро. Пока ПСВ не делал предложений о трансфере Захаряна.

При этом отмечается, что переговоры «Динамо» и «Страсбура» по поводу переходу Захаряна находятся на продвинутой стадии. Если ПСВ захочет перехватить игрока, то должен будет действовать быстро.

Статистику 20-летнего игрока, у которого 1 гол и 1 результативная передача в 2 матчах этой Мир РПЛ, можно найти здесь.

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45 комментариев

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Голландская лига веселее в плане игры, возможно больше подойдёт Захаряну чем Лига 1. Плюс у ПСВ еврокубки.
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ПСВ самое то для него , лига попроще, атакующий футбол. Если там себя проявит будут все шансы на серьезный контракт в клубе из топ 5
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Следующая новость: ПСВ предложил 11 млн., Динамо хочет 15. Трансфер сорвался.
+28
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Ответ Любезный Коссутий
вряд ли кто-то из европейских клубов будет платить в Россию. слишком геморно
Если за Кофрие заморочились, тут уж сам Бог велел.
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Ответ lovec23
ПСВ самое то для него , лига попроще, атакующий футбол. Если там себя проявит будут все шансы на серьезный контракт в клубе из топ 5
эта лига "по проще" сейчас в таблице коэфов выше Франции.
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Интересно что быстрее кончится: траснферное окно или команды которые хотят купить Арсена.
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ну наконец то, а то уже устал ждать 4 серию этого, захватывающего сериала.....Тарантино отдыхает..
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Ответ lovec23
ПСВ самое то для него , лига попроще, атакующий футбол. Если там себя проявит будут все шансы на серьезный контракт в клубе из топ 5
На данный момент (на старте евросезона) Голландия как раз в топ-5 вообще-то.
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трансферов нет, а больше писать не о чем, как о продаже Захаряна
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Ответ Любезный Коссутий
да не будет никто ничего искать. сложности с переводом? до свидания.
Если игрок нужен, то будут. Да и сложностей особых нет, как можно видеть по другим сферам экономики. Как торговали, так и торгуем.
Если бы кого-то пугали сложности с переводом денег, не было бы даже новостей об интересе к игрокам. Все же в курсе ситуации в мире.
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Ответ Любезный Коссутий
вряд ли кто-то из европейских клубов будет платить в Россию. слишком геморно
Найдут схемы, если нужно будет.
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Мне кажется, Нидерланды это в целом отличный вариант для любого нашего игрока. Лига прогрессирует, есть интересные тренеры, футбольные традиции запредельные
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Хороший вариант. Не готов он сразу для больших клубов ведущих европейский чемпионатов...
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Ответ argentina10
ну наконец то, а то уже устал ждать 4 серию этого, захватывающего сериала.....Тарантино отдыхает..
Привет Володя, а интересно есть в Европе клуб, который не интересуется Захаряном? За какой ещё звездой велась такая охота?
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Агент Захаряна делает вбросы каждый день—— зачем только ему это надо—— ведь все ложь…
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Ответ Валера Синюков
Привет Володя, а интересно есть в Европе клуб, который не интересуется Захаряном? За какой ещё звездой велась такая охота?
Валера, привет! не задумывался над этим никогда....наверняка Месси больше клубов хотели в его молодые годы, и тому подобных топ игроков..
круто - Захарян одного уровня с этими игроками)))
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Для Захаряна отличный вариант, но вот что по деньгам для Динамо...
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Ответ Beriya
сколько можно про этого ряна писать,,,,,,,,,не кому он не нужен, тем более ПСВ
Директор Лацио переговоры от скуки вел видимо
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Ответ tolobas
Следующая новость: ПСВ предложил 11 млн., Динамо хочет 15. Трансфер сорвался.
А так и будет, причем ПСВ предложит в районе 5-7.
И более того, сколько бы ПСВ не предложил, за него точно захотят больше, это продажа которой никогда не состоятся, потому что продавать его не собираются, более того, у него нет у самого принципиального решения и желания уехать. Московские эскортницы и статус вечной звезды куда как интереснее чем где то пахать и доказывать каждый день.
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Ответ Al Al
Интересно что быстрее кончится: траснферное окно или команды которые хотят купить Арсена.
Как горячую картошку перебрасываю Закаряна, лишь бы избавится.
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Скорее всего Челси его перехватит у ПСВ, но это не точно….
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Ну купите хоть кто-нибудь Захаряна. Хоть Сконто, хоть Шериф, только перестаньте о нём писать.
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По стопам Эдегора)
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Гагагагагагагагага!!! А случаем инопланетянам этот перспективный футболист не интересен???😂😂😂
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Можно я? Можно я? Я буду первый: ПСВ: мы не интересовались Захоряном. Это слухи
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