Доннарумма готов перейти в «Ювентус». Для этого клубу нужно продать Шченсного

Теги ПСЖ Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Войчех Шченсны Маттиа Перин Джанлуиджи Доннарумма Футбол

«Ювентус» мечтает подписать Джанлуиджи Доннарумму в случае ухода Войчеха Шченсного.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянскому клубу нужно снижать расходы. Кроме того, «Ювентус» хотел бы подписать вратаря, у которого больше перспектив, чем у 33-летнего Шченсного. В связи с этим «Ювентус» мечтает о трансфере Доннаруммы из «ПСЖ».

Сейчас Шченсны получает 6,5 млн евро в год, запасной вратарь Маттиа Перин – 1,5 млн. Оба футболиста хотели бы остаться в Турине, но «Ювентус» готов с ними расстаться. Особенно это касается поляка, у которого слишком высокая зарплата. Но пока переговоров о трансфере Шченсного нет.

Перин уже отказал «Фенербахче», но несколько клубов Серии А проявляют к нему интерес. Шченсны может заинтересовать клубы в АПЛ или топ-клуб из любой другой лиги. Отмечается, что «Бавария» в нем не заинтересована. Возможно, интерес проявит «ПСЖ», так как Шченсны хорошо играет ногами.

Доннарумма готов покинуть «ПСЖ» этим летом, он согласен даже на аренду. Недавно «Ювентус» запросил информацию по поводу 24-летнего вратаря. Джиджи с радостью вернется в Серию А. Он готов присоединиться к «Ювентусу» и согласен подождать до момента, когда клуб подготовится к его трансферу. Для этого в «Юве» должно поступить подходящее предложение по Шченсному.

Если из «Ювентуса» уйдет еще и Перин, то клуб попытается вернуть Эмиля Аудеро из «Сампдории».

Отмечается, что «Юве» хочет вернуться к традициям, доверив место в воротах основному голкиперу сборной Италии.

Доннарумма играл за «Милан» с 2015 по 2021 год, когда перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Статистику 24-летнего вратаря можно найти здесь.

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22 комментария

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Сначала Лукаку
Теперь Долларума
Ювентус решил собрать самых "преданных" игроков у себя?)
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за эти деньги уже лучше купить Карнезекки у Аталанты и ротировать его год-два с Перином. Не стоит Донна таких денег
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Ответ Бродяга-симпатяга
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Мусорный Милан не может удержать лидеров, кто в этом виноват, разве Юве? Про Тоналли тоже так напишешь? Или про Леао с Тео, когда они уйдут?
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Ответ Marina_Greta
Ещё и в Ювентус, Доннарумма напоминает девушку с низкой социальной ответственностью.
А куда ему ещё в Италии идти? В Интер ещё хуже (хотя им он лучше б зашёл).
Я не думаю, что в Юве Джиджи сильно нужен прямо сейчас. Щенсны отдать Баварии, а в основе посмотреть на Перина, хуже точно не будет.
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Итальянская проститня😁бегает по клубам миланец тоже мне нашелся 🤮
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Как бы молодой и «перспективный» Доннарумма не запросил бы личку себе больше Шченсны и Перина вместе взятых.
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Ответ Calcio24
за эти деньги уже лучше купить Карнезекки у Аталанты и ротировать его год-два с Перином. Не стоит Донна таких денег
Каких денег? Донарумма один из лучших вратарей мира в 24 года , обладатель приза имени Льва Яшина и входил в состав символической сборной европы 2020 года, не говоря уже о количестве титулов что он выйграл. 100% будет лучше дырявого Щесного
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Ещё и в Ювентус, Доннарумма напоминает девушку с низкой социальной ответственностью.
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Ответ IsaacDC
Как бы молодой и «перспективный» Доннарумма не запросил бы личку себе больше Шченсны и Перина вместе взятых.
Так у него 10 в ПСЖ чистыми, как ты думаешь? :)
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Турин намного спокойнее и безопаснее Парижа. А у Джиджо ещё свежи воспоминания о разбитой голове.
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И чего Интеровский псевдогений сидит в носу ковыряет?
Закрыл бы позицию на 10 лет.
И прикол в том, что на его огромную личку будут льготы по налогу.
Т.е. он будет обходиться Ювентусу меньше чем Лапушаро, Какан или Бастони
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Ох этот долларрума , мог быть легендой а стал посмешищем
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Перин тоже норм вратарь тем более для нынешнего Юве,Донарума если будет в составе Юве то интересная встреча будет на Сан Сиро
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нынешний щесный сильнее нынешнего доннарумы имхо
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Ответ Любезный Коссутий
наш Юве хочет собрать у себя всех сомнительных личностей - Лукака, Доннарума. Кесье еще подпишите, и benvenuto a Milano 😁
ты забыл ещё про капитана Милана и про Де Шильо тоже)
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Ответ Алексей Ненахов
Ох этот долларрума , мог быть легендой а стал посмешищем
Пусть в Милан возвращается, как Месси в Барселону !
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Ответ Marina_Greta
Ещё и в Ювентус, Доннарумма напоминает девушку с низкой социальной ответственностью.
Пирло , Ибра , Баджо , Вьери - отыграли во всех итальянских грандах , в Италии нет с этим проблем
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Ответ Антонио Мигачёв
нынешний щесный сильнее нынешнего доннарумы имхо
щесный прошлый сезон весь пожарил
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Ювентус ведет себя словно Зенит
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"Сейчас Шченсны получает 6,5 млн евро в год...«Ювентус» готов с ними расстаться. Особенно это касается поляка, у которого слишком высокая зарплата"

А что, Долларуме можно платить меньше?
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🤔
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